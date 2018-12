Veľký prehľad vtipov v roku 2018: Na tomto sa bavilo Slovensko

Na polovicu si už ani nepamätáte.

Rok 2018 bol bohatý na udalosti, ktoré hýbali Slovenskom. Takmer ku každej sa na internete vyrojili vtipy a mémy, ktorými sa Slováci snažili prekryť znechutenie a zhrozenie z toho, v akej krajine to žijeme.

Pripravili sme veľký prehľad vtipov a mémov, ktoré fičali internetom za posledných 12 mesiacov. Rozdelili sme ich podľa mesiacov:

Novoročná omša prezidentov hlavy štátu

Nový rok odštartovali fotky z omše, na ktorej sa stretli v Dóme svätého Martina v Bratislave Andrej Kiska, Ivan Gašparovič a Andrej Danko. Objavili sa aj Peter Pellegrini a Peter Kažimír, ktorý zrejme prišiel dospať silvestrovský žúr.

Exorcista na žilinskej župe

Medzitým bola sranda aj na žilinskej župe - nová županka Erika Jurinová totiž pozvala na Úrad Žilinského samosprávneho kraja exorcistu. Páter Ľuboš Václavek tu vykonal posviacku, o ktorej na svojom Facebooku informoval poslanec OĽaNO Richard Vašečka, ktorý tam nesmel chýbať.

Absolventský film Vysokej školy života

Svoje chcela svetu povedať aj Kotlebova ĽSNS. Jej členovia sa na čele s vodcom vybrali k našej štátnej hranici na východe, aby natočili krátky film o imigrantoch, ktorí prídu na Slovensko "znásilňovať, lúpiť a podpaľovať naše mestá".

Video obsahovalo aj:

veľký džíp s logom ĽSNS, samozrejme biely

Mariana Kotlebu v čiapke, mikine a bunde, ktorý hovoril a gestikuloval za ležérneho zvuku padania snehu

dvoch ľudí v kuklách, ktorí mali akože znázorňovať utečencov, ako sa zakrádajú kríkmi

náhodnú okoloidúcu blondínku, ktorú títo akože utečenci priviazali o stĺp a mierili na ňu sekerou a nožom

slovenskú hymnu s logom ĽSNS na pozadí

Spoločný obed prezidentov

Veselo bolo aj v Prezidentskom paláci - Andrej Kiska tam pozval na obed bývalých prezidentov Ivana Gašparoviča a Rudolfa Schustera. Najedli sa, pokecali o štátnych vyznamenaniach, Kaliňákovi a mafiánskom štáte.

Superhrdina Andrej Danko

Svetu sa znova pripomenul aj Andrej Danko - tentokrát ako superhrdina. Keď išiel spolu so svojím ochrankárom domov z parlamentu popri Dunaji, začuli spod mosta hlasy. Našťastie ale mali pri sebe baterku a čoskoro vďaka tomu našli muža, ktorý sa pri brehu držal kríkov.

Išlo o bezdomovca, ktorý spadol do Dunaja a začal sa topiť. Predseda SNS privolal záchranku a hasičov a zase raz zachránil svet.

Kauza ovracané lietadlo

Napätie medzi prezidentom Andrejom Kiskom, Robertom Ficom (vtedy ešte premiérom) a Róbertom Kaliňákom (vtedy ešte ministrom vnútra) začalo naberať na obrátkach práve v januári. Okrem faktúr za lety do Popradu vytiahol na tlačovke Róbert Kaliňák kauzu ovracané lietadlo.

Povedal, že prezidentovi "pošle faktúru za čistenie interiéru lietadla, ktoré sa vrátilo z Mexika celé povracané." Prezident letel do Mexika na služobnú cestu v novembri, podľa prezidentovho hovorcu vznikli zvratky v lietadle pre žalúdočné problémy z jedla.

Prezident Edo Chmelár

V polovici februára oznámil svoju prezidentskú kandidatúru Eduard Chmelár. Svojim fanúšikom to oznámil (ako inak) trojkilometrovým statusom na Facebooku.

Punkáč Koňýk s Kotlebom

Na svetlo sveta znova vyšiel aj spevák kultovej punkovej skupiny Zóna A, ktorý má k punku blízko asi ako Andrej Danko k syntaxi alebo Milan Uhrík k dejepisu. Jeho napojenia na slovenských neonacistov nie sú žiadnou novinkou, vo februári schytal vtipy za to, že sa odfotil s Marianom Kotlebom a Rastislavom Rogelom.

Fico, ktorý prirovnal Smer k bordelu

Vtedy ešte premiér Robert Fico sa odviazal na na sneme českých sociálnych demokratov v Hradci Králové. Vystúpil tam s prejavom, v ktorom okrem iného prirovnal stranu Smer k bordelu: „Toto posolstvo sa dotýka samotnej slovenskej strany sociálnej demokracie. Dámy mi, dúfam, prepáčia jedno pravdivé prirovnanie, keď sa hovorí, že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele. Som toho názoru, že pokiaľ ide o personálne výmeny, tak netreba sa toho báť."

Istanbulský dohovor

Debata sa viedla aj o Istanbulskom dohovore - dokumente Rady Európy, ktorého cieľom je predchádzať násiliu na ženách. Podpísala ho ešte v roku 2011 vláda Ivety Radičovej a po podpise mala nasledovať ratifikácia. Tú však odmietol Robert Fico, výhrady mala hlavne Dankova SNS a cirkvi, ktoré proti nemu aktívne bojovali v kostoloch.

Tlačovka s miliónom v hotovosti

Po najsmutnejšej udalosti tohto roka - vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - sa vtedy ešte premiér Robert Fico rozhodol, že Slovákov ešte viac naštve. Už v deň vraždy oznámil, že ponúka milión eur za informácie, ktoré môžu viesť k chyteniu vrahov. O pár dní k celému prípadu zvolal aj s Róbertom Kaliňákom a Tiborom Gašparom tlačovku.

V rohu miestnosti stál ozbrojený muž so samopalom v ruke a na stolíku vedľa rečníckeho pultu ležal v úhľadných zväzkoch milión eur v hotovosti.

Prezidentovo vyhlásenie, ktoré nebolo písané na Slovensku

Začiatkom marca to na Slovensku praskalo vo švíkoch - ľudia na námestiach žiadali rekonštrukciu vlády, k čomu sa pridal aj prezident Andrej Kiska.

To rozčúlilo vtedy ešte premiéra Roberta Fica až tak, že pristúpil na rétoriku konšpirátorov a povedal, že "prezident dnes o šestnástej hodine prečítal vyhlásenie, ktoré zjavne nebolo napísané na Slovensku".



Ľudia na internete začali Fica prirovnávať k Mečiarovi, ktorý v posledných dňoch svojej vlády tiež blúznil o tom, že za všetkým proti nemu sú osoby zo zahraničia.

Piata Avenue a Ficovo blúznenie o Sorosovi

Na druhý deň sa Fico rozbehol naplno - na tlačovke priznal, že celú noc nespal, čo zrejme malo za následok jeho blúznenie o tom, čo doteraz robili len konšpirátori a fašisti.

„Chcem dnes na tejto tlačovej konferencii pánovi prezidentovi postaviť jednoduchú otázku – 20. septembra 2017, New York, Piata avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išla na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno, a ten človek sa volá pán Soros,“ povedal s vážnou tvárou, za čo si vyslúžil výbuch smiechu od prítomných novinárov.

Konšpirácie o odznakoch a štátnom prevrate

To však zo strany dnes už poslanca Fica nebolo všetko - úplne na smiech začal byť po tom, čo na ďalšej tlačovke začal konšpirovať o odznakoch. "Za 5 dní si pozrite, ako bolo všetko zorganizované. Ako zrazu boli 10-tisíce odznakov vytlačených," povedal nahnevaný Fico.

Dlažobné kocky na Úrade vlády

Posledným klincom do rakvy Ficovej príčetnosti sa stali výroky o dlažobných kockách na Úrade vlády pred protestami Za slušné Slovensko. Pred jedným z protestov tvrdil, že je veľká pravdepodobnosť útokov na verejné budovy.

Spomenul, že pred Úradom vlády zachytili kopy kamenných kociek, ktoré tam boli nazvážané a poschovávané v kríkoch. Ukázal dokonca aj niekoľko fotiek s predmetnými kockami.

Ukázalo sa, že zistiť, kto ich tam nanosil, nebude ľahké, prihlásili sa k tomu totiž hneď viacerí ľudia - pani, ktorá si ich chcela zobrať do záhradky, či reštaurátor. Navyše sa ukázalo, že kocky tam boli už dávno, a nikto ich tam teda nenavozil pred protestami.

Dankove tlačovky - úprimná sústrosť, ping pong a vyháňanie diabla

V tlačovkovej prekáračke najvyšších ústavných činiteľov samozrejme nesmel chýbať ani Andrej Danko, hoci jeho SNS väčšinu času mlčala. Dve tlačovky stačili na to, aby bol predseda strany zase na smiech. Na prvej vyjadril "úprimnú sústrosť pozastalým" a povedal, že pre neho je ten, kto zločin spáchal, "netvor". Svoj prejav zakončil vetou "Ukameňujme spolu tých netvorov!".

Na druhej vyzval mladých, ktorí protestujú, aby išli do politiky, spomenul aj vyháňanie diabla zo SNS, banánovú republiku, ping-pong, svoju predstavu o opozičnom lídrovi a vraždu Ugandy. Ale tomu zvyšku asi nerozumel nikto.

Harakter zase rozhodol

Počas vládnej krízy sa zase ukázal harakter Mostu-Híd. Strana v prvých dňoch mlčala, Béla Bugár bol počas najväčších turbulencií na dovolenke, a keď sa mal rozhodnúť medzi predčasnými voľbami a výmenou premiéra (ktorého mal znova dosadiť Smer), vybral si druhú možnosť. Hoci predtým hovoril, že je za rekonštrukciu.

Východ, kde nič nie je

Posledný článok zavraždeného novinára bol o prepojeniach členov vlády na taliansku mafiu. Premiér Robert Fico pri návšteve komisie europoslancov povedal, že "samotný nápad, že by mafia mohla mať záujem o východné Slovensko, je absurdný, lebo tam nič nie je." Naštval tým nielen východniarov a od internetu to pekne schytal.

Ficova demisia a víťazná grimasa

Politická kríza sa skončila nevídaným gestom - premiér Robert Fico podal demisiu. Nebol by to však on, keby si pri jej podávaní do rúk prezidenta Andreja Kisku neodpustil úškľabok a vetu "Neboj sa, pán prezident, ja nikam neodchádzam".

Špáradlo Petra Pellegriniho

Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini, ľudia v tom však nevideli veľký význam a mysleli si, že je to len prezlečený Fico.

Pellegrini zabával internet hneď po jednej z prvých tlačoviek na poste premiéra. Vypadol mu na nej z vrecka podlhovastý biely predmet. Vypadnutý predmet hneď nonšalantne schoval do dlane, v ktorej ho držal, kým ho odložil do vrecka chvíľu po mobile.

Podľa premiérovho hovorcu išlo o špáradlo v papierovom obale, internet však vedel svoje.

Vin Diesel ako nový minister vnútra, ktorý ním nakoniec nebol

Noví ministri

Po ťahaniciach nakoniec prezident Andrej Kiska vymenoval novú vládu, v ktorej sa objavili aj (staro)nové mená: Richard Raši (podpredseda vlády pre investície a informatizáciu), Tomáš Drucker (minister vnútra, ktorý vydržal menej ako menštruačný cyklus ženy), Andrea Kalavská (ministerka zdravotníctva), Ľubica Laššáková (ministerka kultúry) a Gábor Gál (minister spravodlivosti).

Prejav Milana Kňažka na OTOvi

Marcové udalosti komentovali aj umelci a herci - narážky na vraždu novinára a vládu Smeru nechýbali ani na odovzdávaní cien OTO. Najviac sa odviazal Milan Kňažko - vo svojom prejave navrhol pár mien, ktoré by sa mali objaviť v zrekonštruovanej vláde. "Ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčkou vlády Trošková. Niečo už od premiéra chytila, dúfam, že premiér nič nechytil od nej," povedal Kňažko za búrlivého potlesku v sále.

Nové logo ĽSNS

V úplne inom vesmíre ako zvyšok republiky zrejme žili kotlebovci, ktorí v marci riešili zmenu svojho loga. Namiesto dvojkríža, ktorý svojho času používala Hlinkova garda, už má v logu cyrilo-metodský kríž, aký je aj v štátnom znaku Slovenskej republiky. Prečo? Lebo nechceli, aby ich spájali s "fašizmom, nacizmom a kadejakými podobnými 'izmami'". Internet im vymyslel trefnejšie logá.

Polícia a les vo Veľkej Mači

Na smiech bola internetu aj slovenská polícia, ktorá začala les vo Veľkej Mači prehľadávať viac ako mesiac po vražde novinára.

Metallica a Jožin z Bažin

Internet bavila nielen politika - hviezdami sa v apríli stala kapela Metallica, ktorá na koncerte v Česku zahrala hitovku Jožin z Bažin.

Konšpirátor Gustáv Murín v RTVS

Na prelome marca a apríla sa vyostrovala situácia vo verejnoprávnej RTVS. Celú sme ju prehľadne zhrnuli v máji a článok s vysvetlením nájdete tu.

Najviac vtipov si odniesol Gustáv Murín, keď vyšlo najavo, že sa stane spolutvorcom relácií Euroskop a Spektrum na Rádiu Slovensko.

O pár dní však generálny riaditeľ Jaroslav Rezník oznámil, že Murín nakoniec s RTVS spolupracovať nebude.

Útek mafiána Okoličányho

V apríli odsúdil Najvyšší súd bossa východoslovenského podsveta Róberta Okoličányho na doživotie. O pár dní ho však nebolo - ušiel do zahraničia a do väzenia nenastúpil.

Koniec Tomáša Druckera a Tibora Gašpara

Ani psí pohľad nezabral a Tomáš Drucker odstúpil z postu ministra vnútra po rekordných 25 dňoch.

A pridal sa k nemu aj policajný prezident Tibor Gašpar, hoci sa svojej funkcie držal od roku 2012 zubami-nechtami.

Nikam však neodišiel - o par mesiacov sa stal poradcom ministerky Denisy Sakovej.

Mazurek na súde, pred ktorým sa spievala Arabela

Poslanec ĽSNS dostal v apríli trest 5-tisíc eur za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia kvôli svojmu protirómskemu vystúpeniu v Rádiu Frontinus. Pred banskobystrický súd ho prišli podporiť radikáli na čele s multitalentovanou českou čávicou Oliviou Žižkovou. Tá zaspievala Arabelu a Miňovi kamoši z toho boli nadšení.

Premiér Pellegrini si užíva život

Nový premiér sa odviazal na sociálnych sieťach - počas jedného víkendu nahral na smeč vtipkárom fotkou, na ktorej si užíva lúče slnka, a tiež videom, na ktorom sadí zemiaky pomocou traktora.

O pár dní neskôr boli bohatým zdrojom vtipov fotky zo stretnutia premiéra s arabským šejkom.

Kotlebovci a piesok zo Sahary

V apríli sa zase vyznamenali aj Kotlebovci - na Facebooku zverejnili príspevok, v ktorom sa chlapec v zelenom tričku hrá na chemika a odoberá vzorku prachu zo strechy auta. Ten reaguje na magnet. Dodali, že aby zistili pravdu, odobrali viacero vzoriek prachu na rôznych miestach Slovenska a odoslali ich na laboratórnu expertízu. O výsledkoch mali svojich fanúšikov informovať, nikdy to však neurobili.

Saková je nový Kaliňák

Po Tomášovi Druckerovi bol na chvíľu ministrom vnútra Peter Pellegrini, nakoniec Smer vybral na jeho post Denisu Sakovú. Tá je považovaná za pravú ruku Róberta Kaliňáka, čo bol hlavný motív vtipov.

Únos Vietnamca

Na konci apríla sa prvýkrat objavila kauza Vietnamca, ktorého mal uniesť slovenský vládny špeciál.

Sviatok práce bez teplých rožkov

Od júna 2017 u nás platí zákon, podľa ktorého musia byť obchody zatvorené na sviatky a v dni pracovného pokoja. Najviac to štve predsedu SaS Richarda Sulíka. Ten ešte na Veľkú noc zverejnil status, v ktorom vyplakával, že si nemôže kúpiť teplé rožky. Dávku vtipov schytal aj na Sviatok práce.

Ficov vtip o mačke

Už len poslanec Robert Fico ani po marcových udalostiach nezačal odpovedať na kritické otázky novinárov. Na jednu z nich odpovedal vtipom o mačke: „Je pekný vtip, že sused mi zabil mačku. Sused je volič Smeru. Fico zabil mačku. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli."

Internet zaujala aj tlačovka z polovice mája, na ktorej bývalý premiér schovával ruky pod stolom. Na predchádzajúcej sa mu totiž triasli ruky.

Autonómny autobus z Dúbravky

V máji zaplavili internet aj vtipy o autonómnom autobuse - Dúbravkou sa v jedno ráno viezol autobus bez vodiča. Vozidlo bratislavskej MHD prešlo po chodníku cez niekoľko lavičiek, cez križovatku a zaparkovalo to do stromu. Za ním utekal zúfalý vodič v zácviku, ktorý zabudol zatiahnuť ručnú brzdu.

Andrej Danko s Nasťou a Arménom, Peter Pellegrini s Babišom

Máj bol bohatý aj na stretnutia, ktorými sa politici pochválili na Facebooku. Andrej Danko sa stretol s olympijskou víťazkou Nasťou Kuzminovou. Nechýbali Dankove preklepy a láskyplné fotky.

Tie zopakoval aj s podpredsedom Národného zhromaždenia Arménskej republiky, Eduardom Sharmazanovom.

Premiér Peter Pellegrini sa vybral do Brna, aby tam spolu s českým premiérom Andrejom Babišom otvoril výstavu pri príležitosti storočnice vzniku Československa. Samozrejme to nemohli osláviť inak, ako tradičným čapákom v jednej z českých hospůdek.

Anton Hrnko a vložky

Všetky problémy sveta sa zase raz rozhodol vyriešiť Anton Hrnko. Tentokrát sa nechal počuť, že mu prekážajú vložky v televíznych reklamách.

O pár týždňov to ešte okorenil tým, že sa vyjadril k Dúhovému Pride-u. Označil ho za "šírenie neoliberálnej genderovej ideológie".

Kotleba prezidentom

Prvého júna, presne na Deň detí, oznámil svoju prezidentskú kandidatúru Marian Kotleba. Podľa ĽSNS má na to totiž "formálne a odborné predpoklady".

Povodeň v Bratislave

Spolu s letom a horúčavami prišli na Slovensko a najmä do hlavného mesta povodne. Sociálne siete začali ihneď zaplavovať fotky a videá z post-apokalyptickej Bratislavy.

Poslanec Fico v Dunaji

Ľudia sa pýtali, či je to len náhoda, že deň pred potopou si v Dunaji zaplával Robert Fico. Spolu s Marošom Šefčovičom si zaspomínal na detstvo a pochválil sa na Facebooku.

Béla Bugár za prezidenta

Ku kandidátom na prezidenta pribudol v júni aj predseda Mosta-Híd.

Kotlebovci vytiahli na Kisku písmenká

V polovici júna v parlamente prečítal prezident správu o stave republiky. Členovia ĽS NS počas jeho prejavu vytiahli papiere s písmenkami, ktoré dokopy dávali slovo VLASTIZRADCA.

Pozorným divákom neušlo, že písmeno S mali naopak, poslanec Krupa konečne niečo povedal (presnejšie písmeno "A") a Stanislav Mizík očividne dokáže ovládať počítač aspoň na to, aby napísal jedno písmenko.

Billa nebude predávať Zem a Vek

Sieť supermarketov Billa stiahla z predaja konšpiračný časopis Zem a Vek. Fanúšikovia časopisu obchodu hneď vyhásili bojkot, čo ho určite zruinovalo. Neskôr sa k Bille pridali aj ďalšie predajne.

Stretnutie premiérov V4

Internet pobavila aj fotka zo summitu V4, na ktorej pôsobil čudne najmä maďarský premiér Viktor Orbán.

Kočner za mrežami

Jún patril aj kontroverznému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Prvá várka vtipov prišla, keď ho zadržali a sám skončil na pranieri internetu.

Svoje si vďaka Kočnerovi odniesol aj youtuber a revolucionár Rudo Vasky. Práve fotka Vaskeho a Kočnera zo súdu sa stala bohatým zdrojom humoru.

Tretí náklad vtipov prišiel po tom, čo Najvyšší súd rozhodol, že Marian Kočner bude vo väzbe pre podozrenie z marenia spravodlivosti a falšovania zmeniek televízie Markíza za 69 miliónov eur.

Andrej Danko si užíva leto

Kým v roku 2017 Andrej Danko trieštil koalíciu vypovedaním koaličnej zmluvy, toto leto sa rozhodol oddychovať. Najskôr bol terčom vtipov, lebo navštívil Múr nárekov.

Koncom júla dokonca pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-Slovenska vystúpil spolu s českým predsedom snemovne na najvyšší vrch Bielych Karpát, Veľkú Javorinu. Nechýbali úsmevy, šťastný Kapitán, ležérne pózy v civilnom oblečení, hladkanie psíkov a objatia.

Rozvod Petra Sagana

Politické vtipy nechtiac inšpiroval aj Peter Sagan, ktorý oznámil rozvod s manželkou Katkou.

Róbert Kaliňák, detektor a Vietnamec

Najviac vtipov v treťom letnom mesiaci si odniesol bývalý minister vnútra. Začiatkom augusta totiž Denník N priniesol výpovede slovenských policajtov, ktorí tvrdili, že videli, ako zdrogovaného Vietnamca nesú po schodíkoch do vládneho špeciálu.

Kaliňák sa preto odhodlal ísť na detektor, aby vyvrátil podozrenia, že vedel a spolupracoval na únose Vietnamca.

Vďaka fotke, ktorú zavesil na svoj Facebook, mali ľudia novú zábavku - fotošopovali ho do tragikomických koláží.

Pellegrini a Matečná na Agrokomplexe

Bohatú úrodu vtipov zrejme nečakali ani premiér Peter Pellegrini a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorí zavítali na Agrokomplex do Nitry.

Okupácia a výročie SNP

Okupačný humor si najviac odniesol milovník socializmu, poslanec Ľuboš Blaha, naprázdno však neodišli ani poslanci ĽSNS a konšpirátori.

Výročie SNP oslavoval poslanec Robert Fico pod Mostom SNP, kde nakrútil video, a vtipkári v tom zase videli Sorosa.

Zatopený podchod na Trnavskom mýte

Bratislava sa ešte nespamätala z júnovej potopy a už prišla ďalšia - 3. septembra silný dážď zatopil Trnavské mýto aj podchod, a zrejme aj zvyšky Nesrovnalovej nádeje na znovuzvolenie za bratislavského primátora. Len päť dní pred apokalypsou ho totiž slávnostne otvoril.

Roztrhnuté a horiace vlaky

Na železničnej trati medzi Kalnou nad Hronom a Levicami sa roztrhol rýchlik. Ľudia hovorili, že zo Slovenska radšej aj rušeň uteká kade ľahšie.

Okrem vlaku sa roztrhlo aj vrece s požiarmi na trati.

Obedy zadarmo

Robert Fico oznámil v septembri na tlačovke, že chce presadiť obedy zadarmo pre deti v poslednej triede škôlky a pre žiakov základných škôl. Daňových poplatníkov bude jeho nápad stáť približne 117 miliónov eur, jeden žiak dostane na stravu za rok približne 120 eur.

Rigorózka Andreja Danka

Symbolicky, v prvom mesiaci školského roka, vyšla na svetlo sveta aj kauza rigoróznej práce Andreja Danka. Prvé vtipy boli o tom, že sa práca nevedela nájsť.

Kapitánovi však neodľahlo ani keď sa našla - novinári totiž zistili, že práca je takmer totožná s prácou advokáta Daniela Pisáka, ktorý ju obhájil o rok neskôr.

A v novembri prišlo to, čo všetci predpokladali - novinári zistili, že Dankovo veľdielo je vlastne kompilát piatich okopírovaných učebníc.

Maketa Petra Kažimíra na tlačovke

Aj v októbri vytiahol poslanec Fico na tlačovke konšpirácie - rozrečnil sa o tom, ako médiá, opozícia a prezident chceli vďaka protestom "zmeniť mocenské pomery na Slovensku". Nečudujeme sa, ak toho mal Peter Kažimír stojaci za ním už dosť a tváril sa, že tam vlastne nie je.

Kočner podozrivý z vraždy

Začiatkom mesiaca sa zase riešil Marian Kočner - novinári zistili, že ho vyšetrujú pre podozrenia, že vraždu novinára si objednal práve on. Hlavným motívom humoru bolo, že Fico susedí v komplexe Bonaparte s bytom, ktorý vlastní Kočner.

Fico a Sulík na nože

Ku koncu roka nabrali na intenzite aj televízne diskusie. V O 5 minút 12 sa stretli poslanec Fico a predseda SaS a nič si nedarovali. Zo Sulíka sa stala hviezda internetu, Fica v debate niekoľkokrát "zrušil" a zaslúžil si vlastné "thug life" gifká.

Zrážka Petra Pellegriniho s jeleňom

Bizarnú nehodu zažil v októbri premiér - na ceste medzi Popradom a Veľkou Lomnicou totiž pred vládnu limuzínu, v ktorej sedel, skočil jeleň. Našťastie všetko dobre dopadlo a jedinou ujmou pre predsedu vlády mohli byť vtipy o Ficovi a Sorosovi.

Storočnica Československa

Humoru neušlo ani okrúhle výročie vzniku Československa. Ich hlavnými postavami boli súčasní politici, ale aj Masaryk so Štefánikom.

Odsúdený Bašternák

Neuveriteľné sa v novembri stalo skutočnosťou a podnikateľa Ladislava Bašternáka odsúdili za neodvedenie daní a poistného. Súd mu za dvojmiliónové nadmerné odpočty daní vymeral trest päť rokov, Bašternák sa odvolal. Najviac vtipov schytal Fico, ktorý stále býva v jeho byte.

Veštica Vaľová a porazený víťaz Fico

Bohatým zdrojom vtipov boli aj komunálne voľby, najviac vtipov bolo o súboji v Humennom.

Nový primátor Bratisvally

V hlavnom meste zvíťazil Matúš Vallo a slovné hračky z jeho priezviska na seba nenechali dlho čakať.

Dankov kapitalizmus, ktorý na Slovensku nie je

Richard Sulík v debate nerozniesol len Roberta Fica, ale aj Andreja Danka. Ten v relácii O 5 minúť 12 tvrdil okrem iného to, že na Slovensku nie je kapitalizmus.

Horiace vianočné trhy

Vianočnou atmosférou zahoreli trhy v Bratislave - na Hlavnom námestí zhorel ilegálny stánok a s ním aj secesný palác, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kočnerova Gorila a motáky

Aj v decembri si veľa vtipov odniesol Marian Kočner - najskôr keď v jeho trezore policajti našli nahrávky z kauzy Gorila...

... a aj keď vyšlo najavo, že sa z väzenia snažil motákmi komunikovať s vplyvnými ľuďmi.

Fico v dokumente o expremiéroch

RTVS natočila cyklus dokumentov o bývalých premiéroch Slovenska. Robert Fico sa snažil vo filme ukázať svoju ľudskú tvár - spomínal na školské časy v lavici, vybral sa aj na Topoľčiansky hrad, zabehal si so psom Larrym a zaplával si v Dunaji. Aj tak to veľmi nevyšlo.

Pellegrini vešia záclonky

Premiér Peter Pellegrini sa s fanúšikmi podelil o fotky, na ktorých doma v rámci predvianočného upratovania pomáha vešať záclony.

Vianočná kapustnica prezidenta Kisku

Prezident svojim kolegom rozdával vianočnú kapustnicu, odmenou mu boli vtipy.

Odtrhnutá reštaurácia

Rok bizarných nehôd a prírodných úkazov uzavrela reštaurácia, ktorá sa v Bratislave odtrhla z brehu Dunaja a vydala sa na plavbu.

