Aký vianočný stromček si vybrať, ak chcete brať ohľad na ekológiu?

Chystáte sa zaobstarať si vianočný stromček, no radi by ste si vybrali taký variant, ktorý čo najmenej zaťaží životné prostredie? Samozrejme, najlepšie by bolo nemať žiadny, ale čo by to už boli za Vianoce.

Ak ste sa stratili v internetových debatách o tom, čo je najlepšou voľbou, nechajte si poradiť od environmentalistky Petry Ježekovej z neziskovej organizácie Živica.

Prvý "rozstrel" prichádza u mnohých pri otázke:

Živý alebo umelý?

Možno si poviete, že umelý stromček vydrží dlhé roky a ušetríte tým veľa živých stromčekov od zotnutia a emisií z prepravy. Podľa kanadskej štúdie by ste však jeden umelý stromček museli používať viac než 20 rokov, aby jeho environmentálna záťaž bola nižšia ako to, že si každý rok zaobstaráte nový živý stromček. Priemerná životnosť umelého stromčeka v americkej domácnosti je pritom len okolo šesť rokov.

Nespornou výhodou umelých stromčekov je to, že sú dokonale symetrické, husté, pri opakovanom používaní šetria vašu peňaženku a nemusíte po nich každý deň vysávať koberec od ihličia.

Zároveň sa však vyrábajú z plastov a kovov, ktoré je zvyčajne ťažko zrecyklovať, čiže vo väčšine prípadov po vyradení z vianočnej prevádzky skončia na skládke. Nehovoriac o tom, že umelé stromčeky sa vyrábajú prevažne v Číne, odkiaľ ich k nám treba nejako priviezť.

Detailom, ale pre niektorých zaiste kľúčovým, je to, že umelé stromčeky na rozdiel od tých živých nevoňajú.

Ale ani rozhodnutím, že siahneme po živom stromčeku, sa to ešte nemusí končiť.

(zdroj: Unsplash/Annie Spratt)

Vybrať si stromček v kvetináči alebo zotnutý?

Pri nákupných strediskách každý december vyrastú malé lesy zo stromčekov. Tie zväčša vyrástli v lesných škôlkach, určených presne na tento účel, čiže sa pre ne nevyrubujú žiadne prirodzené lesy.

Petra Ježeková má však voči takýmto stromčekom isté výhrady. „Ich pestovanie zaberá miesto, tá pôda by sa dala využiť inak.“ Pri svojom raste však produkujú kyslík, a už len tým sú v environmentálnej výhode oproti tým umelým. Ich pestovanie tiež vytvára pracovné miesta.

Hlavnou Petrinou námietkou je však to, že takýto stromček a všetka námaha na jeho vypestovanie vyjdú nazmar po jediných sviatkoch, pričom inokedy proti jednorazovým výrobkom bojujeme.

Emisie z dopravy do obchodu, z obchodu domov a po sviatkoch preč z domu tiež neprisievajú k dobrej veci, preto ak máte tú možnosť, vyberajte radšej lokálne pestované stromčeky, než tie privezené zo Škandinávie, a neobehnite celé mesto dvakrát len preto, aby ste vybrali ten najdokonalejší.

Problémom je tiež to, že hlavne v mestách ľudia často nemajú možnosti (alebo chuť) stromček skompostovať, a tak väčšina stromčekov skončí na skládke alebo v spaľovni. Vopred si zistite, aké sú vo vašom okolí možnosti likvidácie stromčekov po Vianociach.

(zdroj: Unsplash/Simon Matzinger)

Aj živé stromčeky sa však dajú používať opakovane. Stačí si kúpiť taký, ktorý namiesto stojana stojí v kvetináči a po sviatkoch počká vonku do ďalšieho roku.

Znie to ako sen každého eko-bojovníka, no aj pri týchto stromčekoch treba dodržať zopár pravidiel a obmedzení, aby ste stromček, aj s bonusom v podobe plastového kvetináča, nakoniec nekupovali každý rok.

Ako sa starať o stromček v kvetináči?

Keď si stromček prinesiete z obchodu, nevystavte ho hneď do stredu obývačky. Rastlinka sa musí najprv aklimatizovať na teplo vášho domova. Než ho prinesiete do vykúrenej miestnosti, nechajte ho zvyknúť si na zvyšujúcu sa teplotu na mieste, kde nie je príliš teplo - napríklad na chodbe či v pivnici (nenechávajte ho však v tme, pretože rastliny bez svetla neprežijú).

Stromček by mal byť vnútri čo najmenej. „Nevýhodou týchto stromčekov je to, že ak ho chce mať človek tri týždne vo vykúrenom byte, nerobí mu to dobre,“ hovorí Petra zo Živice. Najlepšie je priniesť ho dovnútra až tesne pred sviatkami. Tam by mal pobudnúť len niekoľko dní, a potom ho rovnakým postupom cez o niečo chladnejšiu miestnosť premiestniť von. Celý rok ho môžete mať napríklad na balkóne, alebo ho aj s keramickým kvetináčom zakopať v záhrade a o rok ho znova vytiahnuť.

Napadlo vám, že by ste chceli o svoj vianočný stromček rozšíriť les? Nemusí to byť až taký skvelý nápad. „Málokto vie, že sa to nedá zasadiť hocikam, a ľudia potom zasadia ihličnany tam, kam nepatria, napríklad do niektorých lesov či chránených krajinných oblastí.“ Ak sa vám však podarí dohodnúť s lesníkmi, ktorí vám poradia, kam stromček môžete zasadiť a či sa ten druh hodí do konkrétneho lesa, malo by to byť v poriadku.

(zdroj: Usplash/David Boozer)

Na sociálnych sieťach ste možno zachytili, že sa ľudia pri stromčekoch v kvetináčoch stretli s tým, že ich niektorí obchodníci predávajú s osekanými koreňmi. Rastliny sú v kvetináči vlastne len strčené a bez koreňovej sústavy vysychajú. Petra Ježeková nevylučuje, že sa to môže stať. Odporúča ich teda kupovať na miestach, kde by sa v prípade takéhoto problému mal stromček dať reklamovať.

Nechce sa vám o stromček starať celý rok?

V tom prípade by pre vás mohlo byť dobrým riešením na sviatočné dni si stromček v kvetináči požičať. Na Slovensku to síce nie je veľmi rozšírená možnosť, ale takéto stromčeky sú dostupné v Košiciach a v Bratislave.

V Bratislave vznikla požičovňa vianočných stromčekov, no všetky jej stromy sú už rezervované. V Košiciach sa vám ešte môže podariť objednať si nejaký stromček, ktorý tam požičiava Správa mestskej zelene.

Nepotrpíte si na tradície?

V tom prípade by možnosťou pre vás mohla byť aj alternatívna verzia vianočného stromčeka, ktorý si sami vyrobíte. Môže byť napríklad z kartónu, z halúzok či z textilu - na internete nájdete nespočetne veľa návodov na výrobu kreatívnych stromčekov najrôznejšieho druhu.

