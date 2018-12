Desať tipov na knihy, ktoré si môžete prečítať cez sviatky

Rok 2018 v mémoch, ale aj dystopické fantasy.

19. dec 2018 o 9:55 Zuzana Bodnárová, Kristína Gyuríková

Satirická stránka Zomri je fenoménon sociálnych sietí. Na vydanie knihy s mémami sa v crowdfundingovej kampani na Startlabe vyzbieralo za 25 dní 38 282 eur, pričom pôvodný cieľ bol len 7-tisíc. V knihe, ktorá sa hneď po uvedení vyšvihla medzi bestsellery, nájdete vtipy, ktoré komentujú turbulentné udalosti posledného roku.

Autobiografrická kniha mladého francúzskeho spisovateľa ukazuje, aké je dospievať ako homosexuál v prostredí, ktoré odsudzuje inakosť. Eddy Bellegeulle vyrastal v extrémnej chudobe v sociálne aj kultúrne limitovanom prostredí severofrancúzskej dediny, v ktorej si ľudia najviac cenia mužnosť a drsnosť. Eddy je však už od detstva iný a počas dospievania si hľadá vlastnú cestu vo svete, ktorý jeho inakosť odsudzuje.

V dystopickej budúcnosti, keď mestá vysadli na kolesá a pohyblivé pásy, 15-ročný Londýnčan Tom zastaví pokus o atentát na významného úradníka. Veci sa však zvrtnú a Tom sa dozvedá tajomstvá, ktoré mali zostať ukryté. Čoskoro sa vydáva na nebezpečné dobrodružstvo spolu s dievčaťom, ktoré malo neúspešný atentát vykonať.

Steampunková fantasy vyšla pôvodne v roku 2004, teraz v decembri však dorazila do kín jej filmová adaptácia.

Matkin prichádza po štvorročnej prestávke s novou knihou. Tá sa netradične sústredí na vzťahy a politiku, ktorá (či už chceme alebo nie) ovplyvňuje naše každodenné životy.

Rozpadne sa Európska únia rovnako, ako sa rozpadla habsburská monarchia? Aj to je jedna z myšlienok, s ktorými sa pohráva politológ Ivan Krastev, ktorý sleduje dianie v Európe, porovnáva ho aj s príkladmi z minulosti a pozerá sa na to, ako k Únii pristupujú jednotlivé národy. Má spoločný európsky projekt vôbec nádej na prežitie?

Priaznivcov krimi určite poteší, že v slovenčine vyšla už tretia kniha zo série o vyšetrovateľke Erike Fosterovej. Erika sa počas vyšetrovania drogového prípadu dostane k viac ako 20 rokov starému zmiznutiu 7-ročnej Jessicy Collinsovej.

Pri vyšetrovaní odloženého prípadu sa ponára čím ďalej tým hlbšie do rodinných vzťahov Collinsovcov. Niekto však nechce, aby sa prípad vyšetril...

Vo vydavateľstve Absynt vyšla na ich portfólio trochu netradičná, ale o to zaujímavejšia kniha. Podľa románov Edward St. Aubyna o Patrickovi Melrosovi vznikla nedávno úspešná rovnomenná miniséria s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe. Nerieš to je len prvá kniha z piatich, v ktorej sa pozriete na Patrickovo detstvo na juhu Francúzska a jeho rodičov, ktorí mu do života vyrobili nejednu traumu.

V prej časti svetového bestselleru Príbehy na dobrú noc pre rebelky sme sa oboznámili so stovkou príbehov žien, ktoré môžu slúžiť ako vzory (nielen) pre dievčatká. Takýchto žien je však omnoho viac ako sto, preto Francesca Cavallo a Elen Favilli napísali aj druhý diel, kde pridali rovnaké množstvo ďalších portrétov úspešných žien. Samozrejme, znova s krásnymi ilustráciami.

Satirický ruský román sa točí okolo briliantov ukrytých v jednej z dvanástich čalúnených stoličiek madam Petuchovovej. Jej zať sa spolu s podvodníkomm Ostapom Benderom vydajú nájsť stoličky, ktoré majú byť predané na aukcii v Moskve. Aj keď ide o knihu z roku 1928, baví dodnes.

V netradične vyskladanom príbehu sa od jednotlivých ľudí dozvedáme o tom, kto bol Samuel - mladý muž, ktorý zomrel pri autonehode. Prostredníctvom výpovedí jeho blízkych skúmame, či išlo naozaj o nehodu, alebo o samovraždu.

