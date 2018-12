Návraty do minulosti a podarené spojenia: Slovenské hudobné novinky

Hudobníci od leta nezaháľali.

17. dec 2018 o 11:16 Zuzana Bodnárová

1. Tolstoys - Olivy

Slovenskému objavu roka 2017 podľa Radio_Head Awards sa naďalej darí. Vydali svoj debutový album Botanika, hrali na množstve domácich i zahraničných festivalov a v novembri predskakovali na koncerte Toma Odella.

Podarilo sa im nakrútiť aj nový videoklip k skladbe Olivy.

“Pesnička je o tom, že niekedy je všetko vo vzťahu tak fajn a ideálne, až je to desivé a ty sa bojíš, kedy to skončí a kedy sa niečo pokazí, pretože dobré obdobie sa vždy na chvíľu vystrieda s tým zlým,” prezrádza o skladbe autorka piesne Ela Tolstová.

2. Zuzana Mikulcová - Márne boje

Speváčka a skaldateľka Zuzana Mikulcová v decembru vydala nový album Dievča. Rovnako ako doteraz, aj na novinke sú texty zo Zuzaninho pera.

Okrem iného sa na albume odrážajú aj témy detstva a dospievania. “Veľa naznačujem aj v booklete albumu a v textoch, aby nevnímali poslucháči pomenovanie Dievča len ako mladého človeka ženského pohlavia, ale aj akýsi symbol krehkosti, čistoty, lásky a spravodlivosti, ktorý sa z nás počas dospievania nejakým spôsobom vytráca,” opisuje Zuzana.

3. Ultrazvuk - Tváre slobody feat. Zuzana Mikulcová

Zuzana Mikulcová spolupracovala aj na piesni Tváre slobody, ktorou si 25. výročie Nežnej revolúcie pripomenuli raperi Vec a Tóno S. Na klavíri ich sprevádzal Roland Kánik.

Interpreti v skladbe ďakujú všetkým odvážnym ľuďom, ktorí sa v roku 1989 nebáli postaviť na námestia, a vďaka nim žijeme v úplne inej dobe.

4. Opak - Píšem ti

Do minulosti sa s novou skladbou vracia aj raper Opak. V jej texte 18-ročný chlapec píše svojmu staršiemu ja, a následne mu Opak na dôchodku odpovedá. Raper, ktorý si pesničku aj sám produkoval, sa vracia na scénu zrelší, skúsenejší a s väčším nadhľadom, keďže je dnes zároveň aj trojnásobným otcom.

"Snažil som sa zachytiť svoju rapovú kariéru od začiatku ešte pred érou A.M.O. až po dnes. Život, aký sme poznali v 90. rokoch. V tracku bilancujem v časopriestore a snažím sa svoje kroky nehodnotiť," hovorí o pesničke Opak.

5. Ľudové mladistvá - Hlaše

Skladba Hlaše vychádza z pôvodnej folklórnej piesne “Ozývaj še hlaše”, ktorú líder kapely Ľudové mladistvá Martin Majlo Štefánik objavil v databáze SĽUK-u a inšpirovala ho. Skupina má ambíciu ukázať touto skladbou svetu, ako vyzerá Slovensko 21. storočia v umení a posunúť latku čo najvyššie.

Preto si na pomoc s jej vizuálnym stvárnením prizvali režiséra Branislava Vinczeho, ktorý vytvoril pôsobivý umelecký videoklip.

6. Sisa Fehér a Vladko Mikláš - Neberte Lesy

Speváčka a multiinštrumentalistka Sisa Fehér a gitarista a skladateľ Vladko Mikláš spojili sily a v prvej polovici roka 2018 vydali spoločný album Bardo.

V ich piesňach cítiť vplyvy world music a jazzu. Pri tvorbe sa inšpirovali prírodou, čo je zjavné už z názvov jednotlivých skladieb ako Neberte lesy, Jazero či Jarabina.

7. Katarzia a Pjoni - Nepohodlná osoba

Speváčka Katarzia a producent Pjoni napísali hudbu pre inscenáciu hry Antigona v SND, za ktorú cenu Dosky za najlepšiu scénickú hudbu.



Skladby z tejto inscenácie a ďalšie piesne vydali na spoločnom albume Antigona, na ktorom Katarziin prejav medzi spevom a rapom dopĺňajú Pjoniho elektronické produkcie. Od vzťahových tém prešla speváčka tentoraz k angažovaným a spoločensky aktuálnym textom.

8. Diego - Searching

Celý život je o zmene a hľadaní - a čím skôr sa s tým človek zmieri, tým lepšie. O tom je nový singel slovenskej skupiny Diego. Vyšiel v rámci tretej kompilácie slovenskej scény Ostrov hudby.

Skladba aj videoklip vznikli rýchlo. Nahrávanie zvládla kapela za jediný deň, nakrúcanie videa len jedno dopoludnie, počas ktorého režisér Igor Derevenec "vyhnal" do lesa na Kolibe svoje deti a členov skupiny.

9. Dorota Nvotová - Znamená

Hudobníčka, publicistka a cestovateľka Dorota Nvotová pretavila svoje vášne a životné záážitky do nového štúdiového albumu More, ako aj do knižného autobiografického cestopisu Fulmaya na rázcestí.

Nový album vznikal šesť rokov a odráža jej život vo viacerých kútoch sveta, od Bratislavy po Maledivy. Je prvým, ktorý hudobníčka vydáva aj na platni. “Vinyl bol vždy mojím snom, no ani jeden album sa mi ho zatiaľ nezdal hodný. Až tento,” hovorí Dorota.

10. Ankramu - Vzduchu sa najem, koľko chcem

Kapela Ankramu vznikla spojením vynikajúcich muzikantov, ktorí inak pôsobiav rôznych slovenských a českých hudobných projektoch.

Po debute z roku 2015 sa vracia na scénu v podobe nového albumu s názvom Si teraz skôr ako zem. Ten vydali pod hlavičkou vlastného vydavateľstva Rieka.

11. Stevie Heart - Headlines

Za umeleckým menom Stevie Heart sa skrýva spevák a hudobník Štefan Emödi, ktorý nakrútil svoj prvý videoklip k piesni Headlines. Zaoberá sa v nej svetom sociálnych sietí a neustáleho prúdu informácií, ktorému sú v dnešnej dobe ľudia vystavení. Skladba sa napriek náročnej téme nesie v ľahšom popovom duchu.

