Kniha mesiaca december: Keep calm and Zomri

Zapojte sa do Knižného klubu Fičí a vyhrajte.

6. dec 2018 o 16:14 Zuzana Bodnárová

Ak patríte medzi knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.



Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V novembri by ste si podľa nás mali prečítať:

Slovenské vydanie: Premedia, 2018

Počet strán: 256

Goodreads hodnotenie: zatiaľ bez hodnotenia

Na slovenských sociálnych sieťach asi nie je veľa ľudí, ktorí by nejakým spôsobom nezachytili satirickú stránku Zomri. Tá má v súčastnosti viac ako 130-tisíc fanúšikov a nespočetne veľa zdieľaní svojich príspevkov.

Mémy, vtipy a statusy zo Zomri mnohým ľuďom nahrádzajú správy, lebo skrz ne sa veľmi rýchlo dozvedia, čo sa v tejto krajine deje - a na čom sa baví pospolitý ľud.

Admini zo Zomri sa preto rozhodli zhrnúť internetové výplody do knižnej podoby, nazvanej jednoducho "Keep calm and Zomri."

(zdroj: Fičí)

Za 25 dní na ňu na Startlabe vyzbierali 38 282 eur, teda naplnili svoj pôvodne 7-tisícový cieľ na 547 percent.

Rok 2018 bol mimoriadne plodný na udalosti, ktoré Slovákov rozosmiali, ale aj naštvali a rozosmútili. A práve na ten sa kniha zameriava, takže vo výsledku je jej listovanie smiechom cez slzy.

Najväčším nedostatkom knihy je chýbajúci kontext k vtipom, ktorý síce teraz netreba, ale o pár rokov by dobre poslúžil pri pripomínaní si udalostí roka 2018. Pri ich množstve môžu tie nepodstatnejšie rýchlo vyšumieť z pamäti. Mnohé si však môžete pripomenúť v Mémcyklopédii.

Ako knihu na december sme ju však vybrali najmä preto, že asi najlepšie vystihuje tento turbulentný rok na Slovensku a že sa okamžite po uvedení vyšvihla do rebríčkov najpredávanejších kníh v slovenských kníhkupectvách.

Kto je autor knihy?

Táto kniha je kompilát ako Dankova rigorózka. Ale na rozdiel od nej má viac ako päť zdrojov.

Anonymní admini Zomri síce vymysleli množstvo mémov v nej, aj väčšina textov je z ich klávesnice, ale spoluautormi, ako aj spoluadminmi stránky sú fanúšikovia Zomri, ktorí tejto stránke denne vo veľkých množstvách posielajú svoje výtvory.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejn íme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť buď prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

Prečítajte si tiež: