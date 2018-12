Desať regiónov sveta, ktoré sa oplatí navštíviť v roku 2019

Odporúča známy cestovateľský sprievodca.

7. dec 2018 o 13:47 Zuzana Bodnárová

Prejsť počas jednej cesty celú krajinu je často náročné, no navštíviť len jedno mesto sa niektorým cestovateľom môže zdať primálo.

Čo tak sa pustiť do spoznávania jednotlivých regiónov?

Cestovateľský sprievodca Lonely Planet vybral desiatku favoritov z regiónov. Tie sa oplatí navštíviť v roku 2019 - či už preto, že sa v nich bude konať niečo zaujímavé, alebo si skrátka len zaslúžia pozornosť.

Vybrali tieto regióny:

10. Elqui Valley, Čile

Údolie Elqui nájdete na severe Čile blízko južného okraja púšte Atacama. Je pretkané horskými riekami a na jeho svahoch rastie vinič, z ktorého sa vyrába čílsky destilát pisco. Slnko tam svieti až 320 dní do roka a keď zájde, obloha je posiata množstvom hviezd, ktoré sem lákajú astroturistov. V roku 2019 sa tam bude dať zažiť aj úplne zatmenie Slnka.

Východ slnka nad Elqui Valley z observatória Las Campanas. (zdroj: © Alberto Ghizzi Panizza / 500px via Lonely Planet)

9. Normandia, Francúzsko

Pobrežie Normandie je známe najmä jednou z najväčších bojových operácií druhej svetovej vojny, keď sa na ňom vylodili spojenecké vojská. V roku 2019 od tejto udalosti uplynie 75 rokov. Okrem toho je región históriou presýtený. Budúci rok sa taktiež v meste Rouen stretnú lode z celého sveta, aby sa vybrali na plavbu po Seine v rámci 30. ročníka podujatia Rouen Armada, ktoré sa koná v 4 - 6 ročných intervaloch. Alebo si skrátka vychutnajte piknik plný skvelého miesteho jedla na niektorých z normandských pláží.

Mont-St-Michel je jednou z najznámejších pamiatok Normandie. (zdroj: © Kanuman / Shutterstock via Lonely Planet)

8. Manitoba, Kanada

Manitoba sa nachádza v geografickom strede Kanady a skutočne bola aj v minulosti jej centrom. V dnešnom Winnipegu predávali pôvodní obyvatelia svoje výrobky. Dnes má hlavné mesto tejto oblasti multikultúrnu príchuť vďaka prisťahovalcom z celého sveta. Okrem rôznych národností však v Manitobe môžete stretnúť aj polárne medvede či veľryby v Hudsonovom zálive. Cestovateľov k nim dostanú rôzne safari balíčky a posilnené letecké spojenia.

Polárny medveď sa prechádza na podreží Hudson Bay v Manitobe. (zdroj: © Robert Postma / Design Pics / Getty Images via Lonely Planet)

7. Gudžarát, India

Štát Gudžarát na západe Indie je rodiskom jedného z najznámejších Indov, Mahátmu Gándhího. Aj preto sa tam 2. októbra 2019 budú konať veľké oslavy jeho (samozrejme nedožitých) 150. narodenín. Indický premiér Narendra Modi, taktiež rodák z Gudžarátu, na ne vyčlenil približne 20 miliónov eur, takže to bude naozaj veľké. Aj mimo týchto osláv však v Gudžaráte cestovatelia môžu obdivovať majestátnu prírodu, divoké šelmy či bohatú históriu.

Prepracované sochy na schodisku Rani-Ki-Vav v Patane. (zdroj: © davidevision / Getty Images via Lonely Planet)

6. Ruský Ďaleký východ

S tým, ako sa ruská pozornosť upriamila na ázijských susedov tejto obrovskej krajiny, prišlo aj pozdvihnutie jej najodľahlejšieho kúta. Najlepšie to vidno vo Vladivostoku, ktorý je najväčším mestom v oblasti. Rozvíja sa tam kultúra i oblasť kulinárie. Prístupnejšia než kedykoľvek predtým je aj miestna príroda a menej známe vulkány. Sadnite na Transsibírsku magistrálu a vystúpte až na konečnej.

Katedrála Premenenia Pána v Chabarovsku. (zdroj: ©Konstantin Baidin/Shutterstock via Lonely Planet)

5. Škótska vysočina a ostrovy

V Škótsku nájdete oblasti, ktoré patria medzi tie najdivokejšie, najsurovejšie, najmenej obývané, no aj najkrajšie v Európe. Spoznávať ich môžete napríklad cez whisky, ktorá sa tam vyrába už tisíc rokov. V poslednom období tam tento destilát zažíva nevídaný boom. Za posledné dva roky tam otvorili viac než 20 nových výrobní a aspoň 20 ich ešte vyrastie do roku 2020. Rýchlo sa tam rozvíja aj sektor ubytovania.

Skalné výstupky v mori na pobreží ostrova Lewis. (zdroj: © fstophotography / Getty Images via Lonely Planet)

4. The Red Centre, Austrália

Srdce Austrálie je naozaj červené. Jeho najznámejší div prírody, Uluru, v roku 2019 konečne zatvoria pre lezcov, ktorí sa skalu 150 rokov snažili zdolávať. To však nie je dôvod zavrhnúť austrálske vnútrozemie, v ktorom okrem klokanov nájdete aj národný park Watarrka alebo Alice Springs a mnoho ďalších atrakcií. Už len nekončené červené pláne vás zaručene očaria.

Cestu Stuart Highway lemujú značky, upozorňujúce na výskyt kengúr. (zdroj: ©totajla/Shutterstock via Lonely Planet)

3. Severné Peru

Severné Peru je domovom najstarších kultúr na juhoamerickom kontinente. Mnoho cestovateľov tento región vynecháva v prospech južnejších oblastí, prichádzajú však o scenérie, ktoré patria k najdramatickejším na svete. Keďže Machu Picchu je už turistami preplnené, peruánsky turistický priemysel sa začína zaoberať aj možnosťami na severe. Počet leteckých spojení z Limy tým smerom narástol, už len stihnúť tento málo známy región navštíviť skôr, než sa aj tam nahrnú davy cestovateľov.

Krištáľovo čisté jazerá v Llanganuco Valley. (zdroj: © Makasana / Getty Images via Lonely Planet)

2. The Catskills, USA

V horskej oblasti Catskills sa pred takmer polstoročím konala udalosť, ktorá definovala celú generáciu - hipisácky Woodstock. V čase sa už asi nevrátite, ale k atmosfére vás môže priblížiť jeho 50. výročie. Cestu do amerického štátu New York by ste si teda mali naplánovať na august 2019. Aj v ostatných mesiacoch sa tam však môžete vybrať za krásnou prírodou, dobrým jedlom, výberovým alkoholom či za umením a kultúrou.

Cesta lesmi v oblasti Minnewaska State Park Preserve. (zdroj: © ricardocostaphotography / Getty Images via Lonely Planet)

1. Piedmont, Taliansko

Do Talianska nemusíte ísť len za morom. V severozápadnom regióne Piedmont nájdete skôr hory. Vyberte sa alpskými chodníkmi či malebnými dedinkami, a keď sa unavíte, doprajte si miestne červené víno či špeciality s hľuzovkami. Nevynechajte ani hlavné mesto regiónu Turín, v ktorom nájdete napríklad autoportrét Leonarda da Vinci v Biblioteca Reale.

Elegantné centrum mesta Turín. (zdroj: © Marco Saracco / Getty Images / iStock Photo via Lonely Planet)

Reprodukované s povolením od Lonely Planet, © 2018.

