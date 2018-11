Internet sa s reprezentantom Vladkom Weissom lúči vtipmi

Čudujeme sa, že to neprišlo skôr.

22. nov 2018 o 12:56 Kristína Janščová

Len pred niekoľkými týždňami fičala internetom kauza siedmich slovenských futbalistov.

Tí si po prehre s Českom šli vyhodiť z kopýtka a porušili tým štatút reprezentantov i životosprávu.

Hoci sa vtedy verejne kajali a ospravedlnili sa, trénerovi Jánovi Kozákovi už došla trpezlivosť a pri reprezentácii skončil.

Nahradil ho Čech Pavel Hapal, no ukázalo sa, že ani ten to nebude mať úplne jednoduché.

Z tímu totiž odchádza urazený Vladko Weiss.

Nový tréner reprezentácie ho nepustil do zápasov proti Ukrajine a Česku a Vladko bol len na lavičke náhradníkov. Aj to nie stále - keď sa nedostal na ihrisko ani pri treťom striedaní v zápase s Českom, pobral sa do šatne a zápas ani nedopozeral.

„Asi bol frustrovaný z toho, že nedostal príležitosť. Tým, ako sa zachoval, prejavil neúctu voči nám, trénerom, realizačnému tímu a spoluhráčom,“ reagoval reprezentačný tréner. Vladko Weiss po zápase pre portál sport24.sk povedal, že "za Hapala skončil".

Svoj predčasný odchod zo striedačky odôvodnil tým, že to bolo "vyvrcholenie všetkých emócii, ktoré prežíval počas celého reprezentačného zrazu".

"Zo strany trénera Hapala som mal indície byť jednou z opôr reprezentácie spolu s Hamšíkom a Škrtelom. To bola pre mňa jedna z najväčších motivácií pokračovať. Osobne si myslím, že v reprezentácii som nepovedal posledné slovo, no pod trénerom Hapalom hrať nebudem, keďže z jeho strany nepociťujem žiadnu dôveru a rešpekt voči mne," povedal Weiss.

Ľudia tak mali zase možnosť pripomenúť si Vladkove excesy.

V komentároch na sociálnych sieťach ho prirovnávali k plačúcemu dieťaťu, ktoré by bez svojho otca (bývalého trénera reprezentácie) nebolo tam, kde je. Pripomenuli mu aj časy, keď sa nevedel "zmestiť do kože" a počas reprezentačných zrazov namiesto regenerácie žúroval.

Nechýbali ani narážky na incident s lietajúcimi stoličkami - v roku 2015 sa Vladko vyskytol v podniku, kde lietali stoličky, padali vulgarizmy a zasahovať musela polícia.

Zrejme najviac však dodnes rezonuje jeho skutok, ktorý sa nestal - v októbri 2016 ho chytili s ďalšími 10 ľuďmi v aute, ktoré mal podľa polície šoférovať on. Vladko však tvrdil, že auto nešoféroval a odmietol aj dychovú skúšku. Prípad uzavrela generálna prokuratúra v máji 2017 s tým, že skutok sa nestal.

Vladkov odchod z reprezentácie zase inšpiroval internetový humor.

Medzitým na pieskovisku

(zdroj: pexels.com/Fičí)

S Vladkom nejsou žerty

(zdroj: Fičí feat. Martin Májek)

Frazeologizmus

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

Inteligencia nenájdená

Príprava

(zdroj: reprofoto pravda.sk/Fičí)

Keď si hladný, nie si to ty

Smutný deň

(zdroj: Fičí)

Ego nepustí

Vladko Malfoy

(zdroj: Fičí)

Vilo Rozboril sa pýta

