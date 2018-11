Bizarnosti, ktoré naozaj zazneli pri Dankovom odvolávaní

Začína sa to meniť na standup.

21. nov 2018 o 17:36 Kristína Janščová

V Národnej rade bolo zase veselo - poslanci v stredu od rána rokovali o odvolávaní predsedu parlamentu Andreja Danka.

Dôvodom je kauza jeho rigoróznej práce, ktorá baví Slovensko už niekoľko týždňov. V tajnom hlasovaní nakoniec šéfa parlamentu neodvolali - za jeho koniec hlasovalo 61 poslancov, proti bolo 26.

Zase zaznelo aj niekoľko bizarností.

1. Standup Andreja Danka

Predseda parlamentu a SNS v úvodnej reči povedal viaceré nepravdy, ktoré už stihol vyvrátiť Denník N.

Okrem iného tvrdil, že spôsob, akým robil prácu, bol v tom čase povolený a rigorózna práca nie je vedecká práca, teda môže byť aj kompilátom (nemôže). Zároveň v stredu ukázal sedem strán rukou písaných poznámok k obhajobe rigoróznej práce, ktoré zázračne našiel po 18 rokoch.

Napriek tomu, že na jednej z dávnejších tlačoviek vyhlásil, že pri svojom nabitom programe nemá čas na chodenie po knižniciach, v prejave sa preriekol, že sa snažil pátrať po prácach iných politikov.

Ako to dopadlo? Pri skúmaní práce Richarda Sulíka prišiel na to, že neobsahuje odkazy na zdroje, v ucelenej podobe nie je na internete a niekto mu hovoril, že je zoskartovaná.

Pár minút po tom svoju prácu doniesol Richard Sulík na tlačovku.

Predseda parlamentu ďalej povedal, že novinári by sa mali pozrieť aj na prácu prezidenta Andreja Kisku, ktorá "nie je". Na Facebooku to vyvrátil prezidentov hovorca:

Okrem toho však zazneli aj tieto perly Kapitánovho ducha:

Znova ste ukázali, že vám nejde o Slovensko a krágľujete.

Preboha ľudia, ako sa to správate?

Hádam si nemyslíte, že 24, 25-ročnému chlapcovi, možno je to smiešne z dediny, ale ja sa za to nehanbím niekto v tom období by titul len tak daroval.

Áno, viem byť bezprostredný, ľudský a viem byť aj tvrdý. Ale nikdy som ženu neurážal, to ste si len vy vymysleli, keď ste na mňa pripravovali ďalšiu mediálnu kauzu, z ktorej ešte ja trestnoprávnu zodpovednosť vyvodím.

Mňa tento politický denník nezaujíma. Ja nežijem v ich matrixe.

Viete čo, Richard Sulík je plagiátor vo svojej, vo svojej, vidíte, čo je to, keď sa v emócii nadchnem a poviem zlé meno. Je vám to smiešne. No, mne bolo smiešne, keď ste tu jedli keksíky a naučil som vás, že ich nesmiete jesť.

Toto je naozaj doslovný prepis úryvku jeho prejavu z webu NR SR:

Takže som požiadal ministerku školstva, keďže sme ako Slovenská národná strana zodpovední za túto oblasť, aby vytvorila z rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu a aby predložili v januári, februári ideálne, podľa vzoru Českej republiky, aby ste nás zase neobviňovali, že to robím pre seba zákon, ktorý zabráni krágľovaniu v rámci katedier, v rámci boja o dekana, o rektora, v rámci ľudovej tvorivosti, v rámci nevraživosti medzi ľuďmi, pretože ja nechcem, aby ľudia sa začali medzi sebou nevraživo správať, pretože majú dosť svojich denno-denných problémov, ako pozerať na takéto schôdze.

2. Boris Kollár a kýblikom po hlave

Najskôr sa odviazal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Pochválil Danka za to, ako rozumne znel jeho prejav, kým ho čítal z papiera, ale potom to vraj všetko pokazil, lebo ho "vyrušili niektoré vnemy" a "proste nastal skrat v tej hlave a začal do toho dávať vlastnú invenciu."

Dodal, že Dankove myšlienky boli "jedna blbosť za druhou" a keď do toho dal Danko vlastný rozum, tak to "nabralo obrovské gule".

Na Kollárovom standupe sa bavila celá sála a zavŕšil ho veľkolepo: "Kedysi, keď sme boli malé deti na pieskovisku, no tak keď som niečo urobil, rozkopal som nejaký taký ten koláčik, no tak som sa priznal, povedal som 'dobre, tak som to spravil'. (...) A ty si čo robil? Utiekol si, schoval si, utajil si sa nebol si to ty. Takých sme bili tými kýblikami po hlave."

3. Richard Sulík a vulgárna diplomovka

Andrej Danko vyzval novinárov, aby sa pozreli aj na diplomovku Richarda Sulíka, pretože tam má vulgarizmy. Sulík naozaj napísal na 21. strane diplomovky toto (bez hviezdičiek):

"Jediné, čo by ich možno mohlo zaujímať je to, že pri dani z príjmov PO sa pri zníženej sadzbe ráta so zvýšeným základom dane z dôvodu, že subjekty prestanú svoj základ dane optimalizovať, čo po slovensky znamená, že prestanú oj****** štát, lebo sa im to pri nízkej sadzbe neoplatí."

A ako to predseda SaS vysvetlil ? „Zrejme to omylom zostalo z pracovnej verzii".

4. Anton Hrnko a pápežova kniha

Vo svojom svete bol zase raz Anton Hrnko, ktorý v rozhovore pre dennik SME prirovnal schôdzu ku knihe Udri pastiera o Jánovi Pavlovi II.

5. Peter Osuský a stránka Zomri

V minulosti už satirickú stránku Zomri spomenuli na tlačovke Béla Bugár s Petrom Pellegrinim, teraz sa vďaka Petrovi Osuskému dostala až do NR SR.

"Je príznačné, že neúprosná stránka Zomri v súvislosti s touto kauzou ukázala pekný moment z jednej produkcie Mr. Beana, ako opisuje na akejsi prijímacej skúške," povedal.

Mal na mysli tento vtip:

