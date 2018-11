Traja Slováci odlievajú z betónu ikonické stavby socialistickej Bratislavy

Mnoho z dominantných prvkov panorámy Bratislavy nie je starších ako niekoľko desaťročí. Práve na budovy, ktoré nám ostali z obdobia socializmu, no už sa stali ikonickými, sa zameriava projekt BetonExport.

Trojica Mária Pinčíková, Michal Sluka a Peter Baran vyrába sošky a magnetky v podobe týchto monumentov, ktoré sú nezvyčajné tým, že ich odlievajú z betónu.

(zdroj: BetonExport)

Ako vznikol Betonexport?

Nápad vznikol na oslave narodenín Máriinej sestry, ktorá dostala ako darček “betónovú vázu”. Nebol to reálny betón, ale len stierka, no efekt bol v podstate rovnaký - lebo váza vyzerala, akoby bola z betónu.

Vtedy sme sa my traja (Mária Pinčíková, Michal Sluka a Peter Baran) dali do reči ohľadom daného darčeku a napadlo nás, že z betónu by sa dalo toho vyrábať oveľa viac. Vzali sme elán, drobné financie a voľný čas do hrsti, porozmýšlali, vyskúšali a prvopočiatok Betonexportu bol na svete.

Prečo ste si vybrali práve betón?

Betón nás fascinoval hlavne faktom, že z niečoho, čo má povesť surového a pracovného materiálu, vieme tvoriť presný opak - detailne prepracované a jemné sošky.

Betón je spojený s tým, čo robíme, aj ideovo - nejde čisto o hmotu, z ktorej vznikajú naše sošky, betón je aj odkaz na obdobie, v ktorom vznikali stavby, na ktoré naše sošky odkazujú.

Čo všetko z neho vyrábate?

Naše portfólio je predovšetkým postavené na sochách - ikonických stavbách (zatiaľ) hlavného mesta Bratislavy: klasický osemposchodový panelák, budova Slovenského rozhlasu, televízna veža na Kamzíku a Slavín. V náväznosti na tieto stavby sa nám zdalo zaujímavé urobiť aj betónové magnetky inšpirované tými istými stavbami ako sochy.

(zdroj: BetonExport)

Podľa čoho ste si vybrali monumenty na stvárnenie? Plánujete aj nejaké mimobratislavské?

Nad tým, ktoré stavby stvárnime, nebolo treba vôbec rozmýšlať. Pre Bratislavčanov to sú notoricky známe stavby.

Myslíme si, že až teraz si začíname uvedomovať, ako velmi sú späté s ľuďmi, ktorí vyrastali v ich blízkosti. Často boli vnímané kontroverzne, ale máme dojem, že nastal čas, keď na ne začíname pozerať v lepšom svetle - so štipkou zveličenia sa z nich stali ozajstné novodobé monumenty, diela, ktoré sú ozaj unikátne a charakteristické pre naše mestá.

Všetky sa dajú zaradiť do obdobia od konca druhej svetovej vojny až po pád socializmu. Hovorí sa im tzv “socíkovské”.

Určite plánujeme doplniť bratislavské sošky minimálne o budovu Slovenského národného archívu od pána architekta Vladimíra Dedečka, a potom tu máme aj iné slovenské, na ktoré sa veľmi tešíme, napríklad Pamätník SNP v Banskej Bystrici od Dušana Kuzmu.

Samozrejme, vhodných adeptov na stvárnenie je nespočet, no nie všetky sa dajú takto odprezentovať, a tiež príprava každej sošky je pomerne náročný a zdĺhavý proces. Chceme, aby bol každý stupeň výroby ručný, tak ako v dobe, z ktorej čerpáme námety.

(zdroj: betonexport.sk)

Aký je o produkty záujem?

Máme špecifický produkt pre špecifickú cieľovú skupinu. Bolo nám od začiatku jasné, že Betonexport nie je a ani nebude žiadna firma, vďaka ktorej zavesíme našu doterajšiu prácu na klinec a budeme sa venovať len tomu.

O žiadnych ziskoch ani pri vzniku nebola reč, je to hobby, ktorému sme sa venovali popri práci, a prvý úspech bolo to, že sme to dotiahli na Bratislava Design Week 2018. Tam sme sa rozbehli a druhý úspech bolo prehupnutie sa do plusových čísel - teda naše doterajšie zisky prekonali výdavky. Odvtedy sa pohybujeme v pár kusoch až desiatkach kusov objednávok mesačne. No už teraz máme “čakačky”, vzhľadom na to, že celý proces výroby je ručný, ešte aj formy na betón sú robené ručne, takže ich nemáme ideálne množstvo. A fakt, že sochy tvrdnú vo forme dva dni, nám taktiež nepomáha v efektivite. (úsmev)

Ako produkty vyrábate, keď dvaja z vás sú v Londýne?

Veľmi veľa vecí sa dá v dnešnej dobe dobre vyriešiť cez internet. Mišo je v Bratislave, zatiaľ odlieva sám a vie veľké množstvo vecí vybaviť osobne a efektívne. Všetko ostatné sa dá vyriešiť online formou. Ako aj tento rozhovor. (úsmev)

