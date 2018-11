Jedenásť rýchlych rád, ako zvládnuť presuny s deťmi počas cestovania

Hlavne nech sa nenudí.

16. nov 2018 o 11:32 Family Vano

1. Vezmite obľúbenú hračku.

Ak vaše dieťa takú má.

2. Kúpte mu novú hračku.

Tento tip som čítala od kolegov z Cestujsdetmi.sk a veľmi sa mi vyplatil, takže odporúčam ďalej. Ja som to ešte vylepšila tým, že kupujem hračky zvukové, aby si to aj spolucestujúci lepšie užili.

3. Pribaľte si knižky.

Ak vaše dieťa bavia. Ak ho baví skôr príklepová vŕtačka, tak radšej zbaľte tú.

4. Uložte si videá s detskými pesničkami v mobile.

V lietadle nie je signál a v niektorých krajinách je zlé pokrytie, takže je vždy lepšie mať pri najhoršom stiahnuté videá s detskými piesňami u seba v mobile/tablete.

Okrem detských pesničiek sa nám veľmi vyplatili videá so zvieratkami a hračkami (veľmi populárne sú anglické Race Toy Time na Youtube). A ak im pustíte aj nejaké smiešne videá, kde sa zvieratkám nedarí napríklad v chytaní aportu, to len zistíte, že aj malý človek vie mať zmysel pre humor.

5. Vezmite aj jedlo, ktoré dieťa na nejaký čas zamestná.

Bobuľovité ovocie, detská výživa s lyžičkou, ryžové chlebíčky či chrumky... Podľa chuti malého cestovateľa, samozrejme. Vyberala by som ale také, s ktorým sa až tak nezaplieska.

Nezabudnite na vodu alebo mlieko. To je úplná nevyhnutnosť. Nielen od smädu, ale aj ako prvá pomoc pri zaľahnutých uškách.

6. Zbaľte náhradné oblečenie, topánky, plienky, vlhčené aj normálne vreckovky, a samozrejme, deku či menší vankúšik.

Tento bod dávam len preventívne, ako americké firmy, ktoré musia na toaleťák písať, že nie je na jedenie.

7. Z rovnakého súdka je aj nasledujúci bod: nezabudnite na kočiar alebo nosič, alebo rovno vezmite obe.

Veď mi ukážte mamu, ktorá by sa niekam s deckom vybrala bez zásobovacieho vozidla, teda kočiara alebo ruksaku, ak je vyznávačkou nosenia. Záleží od preferencií potomka, ak by si nutne potreboval zdriemnuť na letisku či lodi, ale je dobré na to myslieť vopred.

8. Mnohé maminy pri cestovaní lietadlom často zabúdajú, že je tam naplno pustená klíma.

Ak aj cestujete v júli, nestačí, ak má dieťa body s krátkym rukávom a kraťasy. Pribaľte si aj tenšiu mikinu a tepláky, plus tenkú čiapočku. Výlet s bábom, ktoré má zápal stredného ucha za veľa asi nestojí, všakže?

9. Pokiaľ ide o cestovanie s viacerými ľuďmi na palube, nám sa veľmi vyplatila interakcia so spolucestujúcimi.

Ak je dieťa spoločenské a nehanbí sa – a ak to samozrejme neobťažuje vašich spolucestujúcich – nechajte ho, nech s nimi „konverzuje”. Poukazuje im hračky, prípadne si s ich deťmi nejaké vymení. Nielen že sa zabaví, ale začne si osvojovať aj skvelú sociálnu zručnosť, zvanú komunikácia s cudzími ľuďmi.

10. Ak cestujete s kamarátom či mamou, nechajte ich, aby sa aj oni zapojili do starostlivosti.

Pre dieťa to bude ďalší zážitok a lepšie sa zabaví, ako u starých známych rodičov. Plus, vy si aspoň na chvíľu vydýchnete. Nemusíte byť predsa zapriahnutí nonstop. Nechajte iných, aby si to užili trošku tiež.

(zdroj: Family Vano)

11. Táto rada je len pre odvážlivcov. Ak bude najhoršie, spievajte.

Každému musí byť jasné, že si o sebe nemyslíte, že ste Whitney Houston na kastingu do Superstar, ale zúfalý rodič, čo sa snaží upokojiť dieťa.

+ Zlatá rada na záver

Pre úplných cestovateľských začiatočníkov ešte doplním zlatú radu na záver. Aby ste sa vyhli zdĺhavým presunom autom, vyberajte lety/autobusy/vlaky z vášho blízkeho okolia.

Pokiaľ máte na výber, časy odletu/odchodu/odplavu vyberajte podľa času spánku dieťaťa. S najväčšou pravdepodobnosťou to potom odspí. Keď sa oťukáte, tento bod sa stane irelevantným, verte mi.

Viac o cestovaní s deťmi si prečítate na blogu Family Vano, z ktorého pochádza tento text.

