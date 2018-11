Krajiny, ktoré sa podľa Lonely Planet oplatí navštíviť v roku 2019

Najvyšší čas začať s plánovaním.

23. nov 2018 o 16:02 Zuzana Bodnárová

Rozmýšľate už nad tým, kam vycestujete v budúcom roku? Možno vám s výberom pomôže každoročný rebríček cestovateľského sprievodcu Lonely Planet. Aj tentoraz zostavili zoznam 10 krajín, ktoré považujú za tie najlepšie destinácie, do ktorých sa môžete vybrať v roku 2019.

"Tieto miesta treba zažiť v roku 2019," myslí si editorka destinácií Lonely Planet Trisha Ping. "Buď sa im dobre darí, alebo oslavujú výnimočnú udalosť, či boli skrátka príliš dlho prehliadané - nech je dôvod akýkoľvek, teraz je čas naplánovať si výlet."

Vybrali tieto krajiny:

10. Belize

Hoci Slovákom sa môže Belize spájať hlavne s kriminálnikmi, ktorí tam unikajú pred spravodlivosťou, tento ostrov Karibiku patrí medzi tie, ktoré sa označujú vzletným pomenovaním "raj na Zemi".

Jeho pobrežie lemuje druhý najväčší koralový útes na svete a tamojšia vláda chce spraviť všetko pre jeho ochranu, takže vody okolo neho sú rajom pre potápačov. Zatiaľ je tento kút strednej Ameriky relatívne nepreplnený turistami, ale pre jeho krásu je to zrejme len otázkou času.

Blue Hole siaha do hĺbky 124 metrov a je to miesto obľúbené potápačmi. (zdroj: © Matteo Colombo / Getty Images via Lonely Planet)

9. Svätý Tomáš a Princov ostrov

Viete, kde by ste hľadali tieto dva ostrovy? Našli by ste ich v africkom Guinejskom zálive, západne od Gabonu či Konga. Vďaka tomu, že nejde o veľmi známu destináciu, tam nájdete nádhernú panenskú prírodu a prázdne tropické pláže, ale aj pozostatky koloniálnych plantáží a trpké spomienky na úlohu ostrova v obchode s otrokmi.

Nad ostrovom Svätý Tomáš sa týči 668 metrov vysoká skalná veža Pico Cão Grande. (zdroj: © Justin Foulkes / Lonely Planet )

8. Bielorusko

Odkedy Bielorusko poľavilo vo vízových požiadavkách, pomaly sa z neho stáva zaujímavá destinácia pre cestovateľov, a nielen tých, ktorí hľadajú obskúrne pozostatky Sovietskeho zväzu. Za návštevu určite stojí hlavné mesto Minsk so svojím Starým mestom. V júni roku 2019 bude hostiť European Games, na ktorých budú európski atléti súťažiť v 15 rôznych športoch.

Dominantou Minsku je Katedrála Ducha Svätého. (zdroj: © bruev / Getty Images via Lonely Planet)

7. Indonézia

Indonézia je naozaj rôznorodá krajina. Na viac ako 17-tisíc ostrovoch nájdete mix kultúr, náboženstiev i rôznych kuchýň. Hoci niektorými časťami Indonézie nedávno otriasali zemetrasenia, vďaka jej rozľahlosti sa im viete vyhnúť.

Prístup do krajiny uľahčujú aj nové dopravné spojenia vo vzduchu, na mori i na súši, ale aj bezvízový vstup na krátkodobé turistické pobyty pre obyvateľov 169 krajín sveta, vrátane Slovenska.

Zátoky Pulau Padar v národnom parku Komodo. (zdroj: © Danaan / Shutterstock via Lonely Planet)

6. Jordánsko

Trúfli by ste si na 650 kilometrov dlhú turistickú trasu Jordan Trail? Tiahne sa naprieč celým Jordánskom a budete na ňu potrebovať aspoň 36 dní. Za ten čas by ste však zažili neuveriteľné panorámy tejto krajiny a navštívili najnižšie položené miesto na Zemi - Mŕtve more - či starobylé mesto Petra, vytesané do kameňa. V roku 2018 získala táto cesta ocenenie od National Geographic.

Starobylé mesto Petra je magickým zážitkom. (zdroj: © Truba7113 / Shutterstock via Lonely Planet)

5. Kirgizsko

V roku 2018 na seba Kirgizsko upútalo pozornosť ako usporiadateľ Svetových hier nomádov, kde sa súťažilo v tradičných (a trochu zvláštnych) športoch regiónu Strednej Ázie.

Svojimi horami však láka najmä priaznivcov turistiky, ktorí sa potešia 2700 kilometrom novo vyznačených trás. Slováci sa na pobyt nepresahujúci 60 dní dostanú aj bez víz, ktoré inak rieši kirgizská ambasáda v Berlíne. Ale tento zákon je zatiaľ platný len do konca roka 2020, takže najvyšší čas začať s plánovaním výletu.

Jazero Köl-Tör leží medzi majestátnymi horami. (zdroj: © Anton Agarkov / 500px via Lonely Planet)

4. Panama

Panama je križovatkou amerického svetadielu a aj svetového námorného obchodu vďaka svetoznámemu Panamskému kanálu. Okrem rastúceho obchodu tam však nájdete biele pláže, tropické dažďové pralesy a zaujímavú kultúru. V roku 2019 oslavuje hlavné mesto Panama City svoje 500. výročie, s čím budú spojené aj bujaré oslavy a množstvo podujatí.

Farebné koralové útesy pri Bocas del Toro na karibskom pobreží Panamy. (zdroj: © Vilainecrevette / Shutterstock via Lonely Planet)

3. Zimbabwe

Zimbabwe vám môžno nepripadá ako najlákavejšia krajina na návštevu, ale patrí medzi najbezpečnejšie africké destinácie. Nájdete tam množstvo národných parkov plných zvierat z "Veľkej päťky", archeologické pamiatky i lesnaté vrchy, ale najmä veľkolepé Viktóriine vodopády. Kontroverzné voľby v roku 2018 síce vrhli tieň na optimizmus, ktorý vyvolal pád Mugabeho vlády, ale v miestnych ešte nevyhaslo svetlo nádeje na pozitívnu politickú zmenu.

Viktóriine vodopády sú veľkým zážitkom. (zdroj: © e2dan/ Shutterstock via Lonely Planet)

2. Nemecko

Koľko kútov Nemecka ste už preskúmali? Rok 2019 vám ponúka príležitosť vybrať sa po stopách umeleckého hnutia Bauhaus, ktoré vzniklo v roku 1919 v mestách ako Weimar, Dessau či Berlín. Vo všetkých troch mestách otvoria pri tejto príležitosti nové múzeá a striehnuť môžete aj na výstavy a iné podujatia naprieč celou krajinou.

Pri meste Fussen nájdete hrad ako z rozprávky. (zdroj: ©bluejayphoto/Getty Images via Lonely Planet)

1. Srí Lanka

Srí Lanka sa otriasla po desiatkach rokov občianskych konfliktov a teraz je z nej destinácia na výslní vďaka mixu rôznych kultúr a náboženstiev, priateľským miestnym, bohatej divokej prírode, starobylým chrámom, ale aj rastúcej surferskej scéne. Na svoje si prídu rodiny, hľadači adrenalínu i wellnessu, ale aj eko turisti či pôžitkári.

Surferi si užívajú pláž Narigama. (zdroj: ©Andrey Danilovich/Getty Images via Lonely Planet)

