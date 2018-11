Desať najlepších koncertov, ktoré si na Slovensku a v okolí môžete užiť v decembri

Doprajte si darčeky už pred Vianocami.

19. nov 2018 o 16:18 Zuzana Bodnárová, Kristína Janščová

Bratislava

Uprising Winter Edition

Už deviatykrát zahrejú decembrovú Bratislavu horúce reggae rytmy na zimnej edícii festivalu Uprising. Do Ateliéru Babylon pricestujú z jamajky speváci Jah Mason a Turbulence, ktorých bude spravádzať kapela Fireman Crew, ale aj mnohí ďalší. Rezervujte si termín 1. decembra a kúpte si lístky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/14oWFfM1soc

Delinquent Habits

Americká rapová skupina Deliquent Habits prinesie na Slovensko svoje prísne rýmy, ktoré ukladá do skladieb, v ktorých sa nezaprú ani latinskoamerické korene jej členov. Návštevu z Los Angeles môžete privítať 5. decembra v Majestic Music Clube v Bratislave. Tu nájdete lístky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0mrJNN0hmnc

Gus G.

Gréckeho gitaristu, vlastným menom Konstantinosa Karamitroudisa, netreba rockovým a metalovým fanúšikom predstavovať. Ak máte radi tvrdšiu hudbu, určite si ho pamätáte z kapely Ozzyho Osbourna či jeho vlastného projektu Firewind.

Gus sa však teraz venuje najmä sólovej dráhe - vyšiel mu už tretí album Fearless. Skladby z neho určite zaznejú aj 5. decembra v klube Randal.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/byGUnyLObS4

My Baby

Holandsko-novozélandská skupina My Baby príde na Slovensko už piaty raz. V Majestic Music Clube v Bratislave sa zastavia v rámci svojho In the Club Tour. S kúpeným lístkom sa tam môžete prísť vyšantiť 13. decembra.

Ďalšími zastávkami ich turné v blízkom okolí bude aj 7. decembra Krakov a 14. decembra Viedeň.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LkXLLpT2OSY

Pretty Maids

Dánski metalisti to z mestečka Horsens dotiahli až do sveta. Začiatkom 90. rokov dobyli svetové hitparády piesňou Please Don't Leave Me, ktorú síce zložil John Sykes, ale spopularizovali ju práve Pretty Maids. Vypočuť si ju budete môcť 19. decembra v MMC.

Ak to nestihnete, o deň neskôr, 20. decembra, sú v Prahe.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/q7Te8602xZ8

Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko

Paul McCartney

Hoci sa Paul McCartney asi nikdy nezbaví nálepky člena ikonickej skupiny The Beatles, jeho sólová dráha je taktiež úspešná, a hlavne dlhšie trvajúca. Tento rok vydal 78-ročný hudobník ďalšiu svoju novinku s názvom Egypt Station a príde ju prestaviť aj 3. decembra do Krakova a 5. decembra do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CWYlWvtEyio

Nazareth

Škótska hardrocková legenda tento rok oslavuje 50. narodeniny, a ak ste zmeškali ich aprílové koncerty v Dunajskej Strede, Nových Zámkoch a Rožňave, nezúfajte. Zahrať prídu aj 4. decembra do Viedne a 5. decembra do Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/G_1LP3Z6pW4

Ensiferum

Do Prahy a Viedne dorazí v decembri aj fínsky folk metal - prinesie ho Ensiferum a dokonca v netradičnej, akustickej podobe. Hoci kapela je známa najmä energickými a veselými piesňami, skúšajú to aj akusticky - začalo to v roku 2016, keď odohrala niekoľko vystúpení v Helsinkách.

Ako to dopadne? Príďte sa pozrieť 6. decembra do Viedne a 7. decembra do pražského klubu Nová Chmelnice.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Su-FEbdNTuk

Within Temptation

Symfonickým metalom prídu stredoeurópanov na Vianoce naladiť aj holandskí Within Temptation. Po dlhšej koncertnej pauze, počas ktorej sa speváčka Sharon den Adel venovala rodine a vydala sólovku My Indigo, to konečne roztočí aj s kapelou.

Vidieť ich môžete 11. decembra v Prahe, 12. decembra v Budapešti a 13. decembra vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mf97F-SpBQU

Cypress Hill

Zvuk latin hip-hopovej formácie Cypress Hill je ľahko rozoznateľný vďaka tvrdým beatom a charakteristickému staccatovému prejavu jej lídra B-Reala. Z Kalifornie zavítajú do Európy, kde ich najbližšie môžete vidieť 18. decembra vo Viedni - ak zoženiete vypredané vstupenky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/glZQaFukto0

