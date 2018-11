Nová hra ukazuje, aké ťažké je chodiť pešo v Bratislave

Dokážete prejsť aspoň kilometer?

12. nov 2018 o 9:26 Kristína Janščová

Útrapy bratislavského chodca - aj tak by sa dali nazvať každodenné cesty Bratislavčanov do práce či do školy. Ak nevyužívajú verejnú dopravu, dostať sa do cieľa pešo môže byť niekedy náročné.

Okrem opráv im život sťažujú úzke chodníky, na ktoré sa nedá dostať s vozíkom či detským kočiarom, divoko zaparkované autá aj zanedbaná zeleň.

Problémom chodcov v Bratislave sa zaoberá aj nová hra.

Volá sa Pešiaci a snaží sa poukázať na to, ako sa chôdza môže premeniť na frustrujúcu a nebezpečnú aktivitu. Za hrou stojí kreatívne štúdio NohavMede.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pomocou šípok sa v nej snažíte dostať z jednej strany Bratislavy na druhú, pričom si musíte dávať pozor na prekážky - smetné koše, zastávky či zaparkované autá. Na displeji pritom vidíte aj názov ulice a zastávky vyzerajú naozaj tak, ako tie bratislavské, červeno-žlté.

(zdroj: reprofoto Pešiaci)

Na výber máte tri stupne náročnosti.

Prekážkam sa môžete vyhýbať ako postavička Dušana, ktorý ide pešo do práce, Ingrid, ktorá sa s dcérkou vybrala do neďalekého parku , alebo Júlie, ktorá sa snaží dostať do divadla.

(zdroj: reprofoto Pešiaci)

Ak narazíte do jednej z prekážok, hra vám o nej povie viac.

(zdroj: reprofoto Pešiaci)

“Bratislava nemá žiaden plán, ako by mali ulice a chodníky vyzerať, a súvisiace problémy rieši nekoncepčne a čiastkovo,” tvrdí Peter Fačko, jeden zo zakladateľov NohavMede a tvorca idey Pešiakov.

“Pešia doprava je v rebríčku priorít mesta na poslednom mieste, čoho priamym dôsledkom je, že tie najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva sú buď obmedzené, alebo úplne vylúčené z plnohodnotného života v meste. Čo je najhoršie - už sme si na túto situáciu zvykli,” dodáva.

Hru si môžete zahrať online, alebo si ju stiahnuť na Android.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ficov vtip o mačke inšpiroval novú hru. Nechýba v nej Kali, Kiska či Edo Chmelár

Viac zaujímavých slovenských hier nájdete tu.

Prečítajte si tiež: