Kazety ešte neumreli: Slovák ich stále vydáva, na Filipínach sú hitom

„Vieš, čo je toto?" pýta sa otec v polovici septembra svojho malého syna pred jedným zo stánkov na Dobrom trhu v Bratislave. Chlapec pokrúti hlavou. „To je kazeta," vysvetlí mu a vezme zopár do rúk. „Pomocou nich sa kedysi počúvala hudba."

Predajca im podá jeden z walkmanov a otec nasadí synovi slúchadlá. Okrem nich sa takto odpojí od davu ešte aspoň päť ľudí, ktorí buď počúvajú, alebo si z hŕby kaziet nedokážu vybrať.

Keď sa prihovoríme predajcovi, vysvitne, že je to priamo Filip Zemčík, majiteľ kazetového vydavateľstva Z Tapes.

(zdroj: Filip Zemčík)

Čo vás v detstve zaujalo na kazetách natoľko, že ste neskôr založili ich vydavateľstvo? Aké kapely ste zvykli počúvať?

Keď som bol dieťa, ani vo sne mi nenapadlo, že by som raz mohol mať vlastné kazetové vydavateľstvo. Kazety však boli neoddeliteľnou súčasťou mojich prvých stretov s hudbou. Doteraz sa mi s nimi spája veľa spomienok.

Pamätám si, ako sme s rodinou počúvali kazetu Beatles cestou na dovolenku do Chorvátska. Alebo ako sme s bratom nahrávali na kazety pesničky z rádií a počúvali ich stále dokola. Tiež si pamätám, že sme si kúpili kazety od Iné Kafe a The Offspring.

Počúvali sme všetko, neskôr to začalo ísť viac do punku a až potom sa to pretransformovalo do indie hudby. Brat mal veľký vplyv pri vytváraní môjho hudobného vkusu.

Kedy a ako vydavateľstvo Z Tapes vzniklo? Prečo práve tento názov?

Vydavateľstvo vzniklo celkom prirodzene ako pokračovanie môjho hudobného blogu Start-track, ktorý som robieval (už som prestal) od roku 2011. Spoznával som vďaka nemu veľa skvelých mladých kapiel prevažne z Ameriky. Platforma Bandcamp bola zdrojom všetkých mojich objavov.

Po čase som spoznal aj malé kazetové vydavateľstvá, ktoré som si veľmi obľúbil. Orchid Tapes a Crash Symbols ma natoľko inšpirovali, že som sa pokúsil rozbehnúť podobný projekt. Kapiel som poznal neúrekom, výber tak nebol ťažký.

V novembri 2013 som vydal prvý album pod labelom Z Tapes. Názov sa tvoril ťažšie. Nič kreatívne som nevedel vymyslieť, tak som len použiť Zet z môjho priezviska a Tapes (pásky). Znie to dobre.

(zdroj: Filip Zemčík)

Aký je rozdiel vo zvuku, keď počúvame kazety a napríklad playlist zo Spotify?