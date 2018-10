Chelsea FC pošle antisemitských fanúšikov do Osvienčimu. Chce tak bojovať proti nenávisti

S nenávisťou klub bojuje aj cez prednášky s preživšími.

12. okt 2018 o 15:28 Kristína Janščová

Fanúšikovia Chelsea, ktorí budú na zápasoch prezentovať antisemitské názory, už nemusia mať zákaz vstupu na zápasy londýnskeho klubu. Po novom sa namiesto zákazu budú môcť zúčastniť zájazdu do koncentračného tábora v Osvienčime.

S nápadom prišiel majiteľ klubu, Roman Abramovič, ktorého sa antisemitské výroky dotýkajú aj osobne - sám je židovského pôvodu.

"Ak ľuďom niečo len zakážete, nikdy nezmeníte ich správanie. Toto opatrenie im dáva šancu uvedomiť si, čo urobili, a naučiť ich, ako sa správať lepšie," povedal pre The Sun prezident klubu Bruce Buck.

Vstupná brána do koncentračného tábora s nápisom "Práca oslobodzuje". (zdroj: TASR)

Fanúšikovia tak budú mať na výber: Buď sa pôjdu pozrieť do nacistického tábora v Poľsku, aby videli hrôzy antisemitizmu na vlastné oči, alebo prídu o možnosť vidieť "The Blues" počas celej sezóny.

"V minulosti sme ich odtrhli od davu a zakázali im vstup na štadión na tri roky. Teraz im chceme povedať, že niečo robia zle. Že majú aj inú možnosť," hovorí Buck.

Chelsea sa snaží s antisemitizmom bojovať aj prednáškami pre hráčov a fanúšikov.

Veľkú kampaň Say No To Antisemitism klub rozbehol v januári tohto roka.

Súčasťou "výletu" do Osvienčimu tak budú aj prednášky, na ktorých klub spolupracuje s viacerými židovskými organizáciami, napríklad Holocaust Educational Trust, Jewish Museum, World Jewish Congress či Anne Frank House.

S antisemitizmom svojich fanúšikov Chelsea bojuje dlhé roky, nenávistné chorály voči židom spievali aj päť dní po začiatku kampane.

V júni preto klub zorganizoval výlet do Poľska, kde sa 140 zamestnancov a fanúšikov tímu zúčastnilo známeho Pochodu živých (March of the Living). Každoročne na ňom prejdú tisícky ľudí z Birkenau do Osvienčimu, aby si tichým pochodom uctili obete holokaustu.

video //www.youtube.com/embed/Vj7u3n0tN3Q

Začiatkom roka si hráči a zmestnanci klubu vypočuli aj príbeh Harryho Spira, ktorý prežil 35 rokov v koncentračných táboroch. Do prvého ho odviezli, keď mal len 10 rokov.

"Futbal je v boji proti antisemitizmu nesmierne dôležitý. Pamätám si, že 30 až 40 rokov dozadu, keď boli moje deti malé, fandili Chelsea a často som ich brával na zápasy. Vtedy bolo v hľadisku veľa ľudí, ktorí hovorili o židoch veľmi nepekné veci," povedal Harry na stretnutí s tímom.

Dodal, že v minulosti nebolo pre židov jednoduché byť súčasťou fanklubu, no dnes je to už inak.

"Za tie roky urobil klub veľa práce, ale stále je tu toho veľa, čo treba spraviť. Futbalisti majú veľký vplyv na mladých a mladí sú najdôležitejší," hovorí Harry.

