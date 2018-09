Mémcyklopédia: Ako vznikli vtipy o poslednom koncerte Elánu?

Jožove slová berie s rezervou aj Patejdl.

11. sep 2018 o 14:29 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Naposledy sme si oddýchli od politiky a predstavili sme vám najznámejšieho meteorológa v galaxii a legendu Jozefa Iľka.

Dnes sa pozrieme na skupinu Elán a jej nekonečné posledné koncerty.

V roku 1968 k nám neprišli len Rusi, ale aj Elán. Presne v tomto roku totiž kapelu založili vtedajší spolužiaci zo základnej školy - spevák Jožo Ráž, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl, gitarista Juraj Farkaš a bubeník Zdeno Baláž.

Kapela má na konte 14 štúdiových albumov v slovenčine a tri v angličtine. Áno, naozaj na nich prespievali hity Stužková, Tanečnice z Lúčnice, Ulica, Neviem byť sám či Amnestia na neveru do angličtiny.

https://giphy.com/embed/yNPAOWNJ57lKWwTfgs

Keďže sú na scéne už polstoročie, nebolo vždy jednoduché prilákať ľudí na ich koncert. A tak to vyriešili svojsky.

Elán svojich fanúšikov pravidelne pozýva na vystúpenie s tým, že ide o koncert zaručene posledný. Najnovší posledný koncert bude tento rok pri príležitosti 50. výročia vzniku kapely.

Prvý posledný koncert mal Elán v roku 1984, keď z kapely na pár rokov odišiel Vašo Patejdl. Na odovzdávaní ceny Zlatý slávik na rozlúčku s fanúšikmi zahrali v pôvodnej zostave hit Neviem byť sám.

Ďalší posledný koncert prišiel v roku 2000. Bulvár ho opísal takto:

"Osud Elánu opäť visel na vlásku v roku 1999, keď Jožo Ráž havaroval na motorke. Po tom, čo ho lekári dali relatívne dokopy, mu ďalšie spievanie neodporúčali. Nezmar Jožo však už v septembri roku 2000 odohral s kapelou koncert v Londýne, o rok neskôr päť koncertov v Anglicku, Austrálii a Amerike a doma pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia Elánu obrovské koncertné turné."

V roku 2003 prišlo na vystúpenie v Prahe na Letenskej pláni podľa odhadov až 100-tisíc ľudí. Aj to totiž malo byť posledné.

Pár mesiacov predtým dostala skupina ponuku hrať ako predkapela Rolling Stones. Jožo Ráž to odmietol s tým, že Letnú dokážu vypredať aj sami. Verejnosti oznámil, že koncert Elánu bude rozlúčkou s 25-ročnou kariérou.

Aj v roku 2004 prišiel posledný koncert, tentokrát v Senci. Ráž argumentoval tým, že s Českom sa už rozlúčili, teraz je na rade Slovensko. S tým sa lúčili v roku 2008 rozlúčkovým turné, na ktorom odohrali 16 koncertov. V roku 2012 bolo posledných koncertov päť.

https://giphy.com/embed/ybIeaNWg4O138fWQno

Jožove slová o konci Elánu berie s rezervou už aj Vašo Patejdl.

„On to s tým koncom vždy myslí vážne, no potom sa vždy stane niečo, čo ho presvedčí odohrať ďalšie koncerty. Ak mám byť úprimný, sám dúfam, že nebudú posledné, ale treba byť pripravený na všetko. Ja nad tým vôbec nerozmýšľam,“ povedal Vašo pre Plus 7 dní.

A čo na to samotný Jožo? Keď sa ho v online rozhovore opýtal čitateľ, prečo ohlásili pred pár rokmi posledný koncert, keď ich odvtedy bolo "habakuk", Jožo odpovedal: "Posledný neznamená nič."

https://giphy.com/embed/46zGtmX09j9ibcYfqZ

Toto sú najlepšie vtipy o poslednom koncerte Elánu.

