Vozičkári môžu navštíviť Andy aj divokú amazonskú prírodu. Vďaka Slovákovi

Pre niekoho je odvážnym krokom založiť si vlastný biznis aj na Slovensku, Marek Gunda sa však rozhodol, že to skúsi v juhoamerickom Ekvádore.

Marek cestoval, odkedy skončil školu. Žil v štyroch krajinách na troch rôznych kontinentoch, približne 45 ich navštívil. Sám vraví, že miluje pocit, že je v novej krajine, a kultúrny šok, ktorého sa mnohí obávajú.

Posledné tri roky však svojím domovom nazýva Ekvádor, kde už tri roky žije so svojou ekvádorskou partnerkou a jej synom. Svoju lásku k cestovaniu však chce sprostredkovať i ďalším ľuďom - aj tým, pre ktorých je dobrodružné cestovanie zvyčajne náročné, ak nie rovno nemožné.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V svojej ekvádorskej cestovke 2112 Tours organizuje výlety na horských bicykloch do Ánd a amazonskej oblasti. Vie ich však prispôsobiť aj bezbariérovo - pre ľudí, ktorí majú problémy pri dlhšej chôdzi, alebo pre paraplegikov. Divy ekvádorskej prírody si tak môžu vychutnať aj tí, ktorí to nezvládnu bez vozíčka.

(zdroj: archív Mareka Gundu)

Na hendikepovaných cestovateľov nemyslí veľa cestoviek. Prečo ste sa rozhodli do toho pustiť?

Práve preto, že na nich nemyslí veľa cestoviek. Myslím, že si zaslúžia mať viac možností na cestovanie a objavovanie a tiež na trochu dobrodružstva v rámci možností.

Ako vyzerá takýto výlet? Do akých lokalít sa takto dá dostať?

Na prvý pohľad zájazd vyzerá rovnako ako akýkoľvek poznávací zájazd, no v pozadí je podstatne viac prípravy a organizácie.

S týmto zájazdom navštívime miesta v Andách, vrátane najvyššie položeného hlavného mesta na svete, Quita, ktoré bolo tiež ako vôbec prvé miesto zapísané do kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. Tiež navštívime Amazonský prales, kde sme ubytovaní v bezbariérových chatkách, absolvujeme krátku vychádzku do pralesa na špeciálne upravených vozíkoch a tiež rafting na amazonskej rieke.

(zdroj: Facebook/2112 Tours)

Ako ste sa dostali k tomu, že ste rozbehli cestovnú kanceláriu v Ekvádore?

Cestovná kancelária bola už veľmi dlho mojim snom a v Ekvádore som uvidel veľký potenciál. Je to nádherná krajina s obrovskou prírodnou rozmanitosťou, keď v priebehu niekoľkých hodín môžete prejsť z amazonského pralesa cez výšky Ánd až k morskému pobrežiu.

Aké je podnikanie v Ekvádore?

Najväčším problémom pri podnikaní v Ekvadore je byrokracia a často aj nedostupnosť informácií. Každý úradník povie niečo iné a nájsť správne informacie je veľmi ťažké.

Korupcia je tiež dosť rozšírená, no snažia sa s ňou bojovať prostredníctvom automatizácie, teda vylúčenia ľudského faktora z procesov.

Ak by ste mali porovnať život v Ekvádore a na Slovensku, čo sú najväčšie rozdiely a v čom sa podľa vás, naopak, obe krajiny podobajú?

Asi najväčší rozdiel je v tom typickom juhoamerickom ponímaní života. Je to také uvoľnenejšie, trochu viac si užívajú prítomnosť. Samozrejme, nie vždy je to výhoda, keď treba niečo riešiť, tak je to často problém. Na všetko majú čas.

Podobnosť vidím hlavne na vidieku, kde sú ľudia oveľa prívetivejší a priateľskejší ako vo veľkom meste. No život na ekvádorskom vidieku je podstatne ťažší ako na Slovensku.

(zdroj: archív Mareka Gundu)

Je názov 2112 Tours nejako symbolický?

Pri hľadaní názvu pre cestovku sme mali niekoľko kritérií. Chceli sme, aby mal názov význam vo viacerých jazykoch, alebo aspoň aby bol ľahko vysloviteľný vo viacerých jazykoch a zároveň, aby mal nejaký význam pre nás. Nazov sa skladá z 21 a 12, čo sú dni narodenia mojej partnerky a mňa. A používaním číslic si môže každý vysloviť náš názov vo svojom jazyku, no písaná forma zostáva vždy rovnaká.

Prečo ste ako dopravný prostriedok vašich zájazdov zvolili horské bicykle?

Cyklistika má v mojom živote miesto už odmalička a po štúdiách som na bicykli prešiel aj niekoľko krajín (Maďarsko, Chorvátsko a trochu aj Bosnu a Hercegovinu a Srbsko, Slovensko je samozrejmosťou).

Druhým dôvodom je to, že na horských bicykloch sa dostaneme aj na miesta, kde sa turisti na autobusoch nedostanú. Môžeme tak našim klientom ukázať viac prírody. Navyše, takto sú aj viac spojení s prírodou.

No organizujeme aj zájazdy na mieru, ktoré nie sú na bicykloch, keďže nie každý má záujem o cyklistiku.

(zdroj: archív Mareka Gundu)

Aký najdobrodružnejší zájazd ste už zažili?

Dobrodružstvo znamená pre každého niečo iné, máme rozdielne limity. Pre účastníkov našich bezbariérových zájazdov je dobrodružstvo už to, že sa môžu dostať do amazonskej džungle, alebo keď sa na cyklo zájazde spúšťame po svahoch aktívnej sopky. Všetko je to pre našich klientov niečo nové, dobrodružné. A ja to nadšenie s nimi prežívam.

Prečítajte si tiež: