Vtipkári si podali školské obedy zadarmo

Veľmi ostrý nápad.

7. sep 2018 o 11:26 Kristína Janščová

Poslanec a predseda Smeru Robert Fico oznámil na tlačovke, že chce presadiť obedy zadarmo pre deti v poslednej triede škôlky a pre žiakov základných škôl.

Ak by sa to osvedčilo, zadarmo by sa mohli neskôr naobedovať aj stredoškoláci.

Daňových poplatníkov bude Ficov nápad stáť približne 117 miliónov eur, jeden žiak dostane na stravu za rok približne 120 eur.

Na najnovšie opatrenie Smeru, samozrejme, zareagoval aj internet.

Ľudia si v komentároch pod článkami spomenuli aj na vlaky, ktoré síce sú už od roku 2014 pre študentov zadarmo, ale občas sa tak trochu nedostanú do cieľa v stanovenom čase, lebo sa napríklad rozpadnú na dve časti.

Vtipom o obedoch zadarmo neušiel najmä bývalý hokejista Jožko Golonka. Ten je známy tým, že na televíznych bašaveloch a recepciách nepohrdne dobrotami od výmyslu sveta.

Takto sa na najnovšom nápade Smeru baví internet.

Smutná Žiletka

(zdroj: TASR/Fičí)

Prekvapená Žiletka

(zdroj: Facebook - Zomri/Tomas Kačka Krajci)

Nadšená Žiletka

(zdroj: Facebook - Zomri)

Bonus

(zdroj: Facebook - Zomri)

Priority

(zdroj: Fičí)

Šibalský úsmev precedu

(zdroj: SITA/Fičí)

Stratégia

(zdroj: Facebook - Zomri)

Medzitým v školskej jedálni

(zdroj: Facebook - Zomri)

Šťastný Miňko

(zdroj: Facebook - Zomri)

Kočner vie svoje

(zdroj: Facebook - Zomri/Sanko Zet)

