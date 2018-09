Najšialenejšie augustové správy zo slovenských a českých médií

K ženě se nastěhovalo 160 netopýrů. Ven, hoši, vyháněli je oknem.

3. sep 2018 o 16:32 Kristína Janščová

Každý mesiac vám prinášame výber toho najbizarnejšieho, čo priniesli české a slovenské médiá. Júlové bizarnosti nájdete tu:

Aký bol august?

***

Cestovateľské dobrodružstvo si užila sučka kokeršpaniela, ktorú v Prahe na ulici vyplašilo auto, a tak utiekla do metra. Tým sa doviezla na Smíchovské nádraží, kde nastúpila do vlaku do Pardubic. Za deň precestovala viac ako 100 kilometrov.

Všetko našťastie dopadlo dobre vďaka tomu, že mala na obojku číslo majiteľa, ktorého vypátrala polícia.

(zdroj: novinky.cz)

***

Keď už vandal, tak aspoň slušný!

***

Nie tak úplne, ale je pravda, že za volantom nebol - počas jazdy totiž stihol vyskočiť a utiecť do poľa. Na mužov z Kobry 11 sa zahrala policajná hliadka, ktorá auto zastavila.

"Jeden z kolegov vyskočil a preskočil do idúceho vozidla, vďaka čomu nedošlo k vážnej nehode,“ uviedla polícia na Facebooku.

(zdroj: bratislavaden.sk)

***

Aj Briti majú svojho Čiba.

***

Áno, hádate správne, tento bizárik sa stal v Brne. Korytnačka sa túlala po Halasovom námestí, kým ju nedobehol majiteľ. Nie, tiež nechápeme, ako niekomu môže ujsť korytnačka.

(zdroj: brnensky.denik.cz)

***

Ak sa sťažujete na hlučných, smradľavých a otravných cestujúcich, spomeňte si na ľudí, ktorí museli cestovať regionálnou súpravou v štajerskej obci Bad Mitterndorf v centrálnom Rakúsku.

***

Zrejme mu nerozumeli preto, lebo hovoril po nemecky.

(zdroj: http://tydenikpolicie.cz)

***

Láska k metalu kvitne v každom veku.

***

Ponaučenie: Keď idete kradnúť, v prvom rade si dajte pozor na veci, ktoré už vlastníte.

(zdroj: zive.azet.sk)

***

Druhý skončil Ryszard Siwiec a tretí Jan Zajíc... Alebo aj nie. To len novinár neodhadol titulok k článku o tom, aké filmy fičali v auguste v Českej republike.

(zdroj: kultura.zpravy.idnes.cz)

***

Walking Dead na český spôsob. Inak si nevieme vysvetliť, ako sa mŕtvym ľuďom podarilo spáchať samovraždu.

(zdroj: zlin.idnes.cz)

***

Aspoň to vedela vyargumentovať.

(zdroj: novinky.cz)

***

Moderné umenie nie je práve najbezpečnejšia záležitosť. Presvedčil sa o tom 60-ročný taliansky turista, ktorý sa išiel kultúrne vyžiť do múzea Serralves v Porte.

Diera na zemi však bola naozaj diera a dôchodca spadol do 2,5 metrovej hĺbky. S ľahkými zraneniami ho previezli do nemocnice.

(zdroj: www.novinky.cz)

***

Kombinácia Čech, pivo, žabky a líška ani nemohla dopadnúť inak.

(zdroj: novinky.cz)

***

Karma je zdarma.

(zdroj: denik.cz)

***

+ BONUS: Pravidelná rubrika Medzitým v Brne

Dôchodkyňa zrejme nemala svoj deň, netopiere sa jej schovávali v záclonách, pod kobercom aj posteľnými obliečkami.

(zdroj: brno.idnes.cz)

Bizarné titulky z predchádzajúcich mesiacov nájdete tu.

