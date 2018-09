Fanúšikovia Game of Thrones môžu zabiť čakanie na novú sériu hrou

Zima prichádza.

Ak milujete seriál Game of Thrones a ste sklamaní, že na poslednú sériu musíte čakať až do prvej polovice roka 2019, nezúfajte.

Seriálová zima síce príde približne o rok, ale už v októbri tohto roka si môžete vyskúšať, aké by to bolo, keby ste boli súčasťou diania vo Westerose a Essose.

HBO a výrobca hier Nerial plánujú vydať novú hru Reigns: Game of Thrones, ktorá je založená na princípe Tinderu, akurát v nej nebudete "swipe-ovať" ľudí z deja, ale konkrétne rozhodnutia.

Trailer prezrádza, že budete musieť rozhodnúť napríklad o tom, ako zareagujete, keď na vás pozerá jeden z drakov, alebo na iné požiadavky od známych postáv z príbehu Ľadu a ohňa.

Môžete pritom hrať s postavami Daenerys, Jona, Sansy, Tyriona či Cercei.

Okrem nich však budete robiť rozhodnutia, ktoré sa budú týkať aj Jaimeho, Melisandry, Gendryho, Sama či Varysa.

Hra je tretím pokračovaním v sérii Reigns, ktorá sa už predtým podobala príbehu Game of Thrones. Až teraz však na seriál odkazuje otvorene aj s menami a vizuálmi postáv.

Chýbať nebude hudba Ramina Djawadiho, a vďaka svojim rozhodnutiam možno konečne odhalíte to, nad čím ste sa síce zamysleli, ale netušili ste odpoveď: Ako by to dopadlo, keby sa Cercei rozhodla založiť náboženskú sektu? A čo by sa stalo, keby sa Sansa vydala za Jamieho?

