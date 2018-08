Piesne, ktorými Slováci a Česi reagujú na náckov a nenávisť

Každoročne si 29. augusta na Slovensku pripomíname výročie Slovenského národného povstania.

Ak ste na dejepise nedávali pozor: Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas 2. svetovej vojny proti nemeckej okupácii. Nepriamo bolo tiež útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom.

O 74 rokov neskôr máme v parlamente ľudí, ktorí sa nijako netaja nenávistnými prejavmi, antisemitizmom a glorifikujú Slovenský štát.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Gardistické uniformy vymenili za obleky, nenávisť ostala. Takto sa kotlebovci vyjadrovali o židoch

Dalo sa čakať, že proti nenávisti vystúpia aj hudobníci, a vlastne každý aspoň trochu príčetný občan.

Kým v 90. rokoch prejavovali odpor voči náckom a fašistom najmä punkáči, hudba proti nenávisti už dávno nie je doménou len punkových kapiel. Mnohé z nich sme ani do výberu nezaradili, pretože málokedy dokázali vyjadriť svoj názor bez vulgarizmov.

Piesne proti fašizmu, nacizmu a falošnému "vlastenectvu" sa však čoraz viac dostávajú aj do repertoárov spevákov popu, rapu, hip-hopu či rocku. Reagujú nimi najmä na novodobých vlastencov, hoaxy, ktoré šíria, či súčasnú politickú situáciu a politické strany.

Týchto 11 piesní hovorí o boji proti fašizmu, rasizmu a nenávisti.

1. Konflikt - Anti-nazi

Jedna z najznámejších slovenských punkových kapiel vydala skladbu s veľavravným názvom Anti-nazi v roku 1992 na albume Takí sme. Práve ten preslávil kapelu po celej krajine a dokonca sa ako jedna z mála punkových skupín dostala dvakrát na čelo Československej hitparády. V prvej 20-tke sa udržala až 13 týždňov.

Nedajme si osud

Do rúk fašistom,

Aby táto krajina

Nepatrila vrahom.

Aby ľudia vo svete

Zas nezačali vojny viesť,

Lebo tieto pijavice

Chcú mier zo sveta odniesť!

video //www.youtube.com/embed/KmETsp-i0vk

2. Hoten Toten - Pravá tvár

Dnes už legendárny song má 21 rokov, no nepochybne je aktuálny aj dnes a pravidelne zaznieva na koncertoch HT, kde ľudia nakladajú náckom a fašistom už od vzniku kapely v roku 1989.

Už sú zase v uliciach a zabíjajú

V mene svojho slepého ideálu

Davoví hrdinovia, silné reči

Prázdne hlavy, to o nich svedčí



A tá prázdna hlava vykrikuje že

Biela liga, Oi! Oi! a to pretože

Nemá rozum na to, aby pochopil že

Každý tu má právo na to, aby žil

Rasisti, fašisti, pozrite sa do r***

To je vaša pravá tvár

video //www.youtube.com/embed/ZuCimr2eI9Y

3. Uhol Dopadu - Song za ľudskosť

Trenčianska kapela oslávila tento rok 10. výročie svojho vzniku a na konte má dva albumy, dva single a jedno LP. Hoci sa k politike a spoločenskej situácii predtým nevyjadrovala, so Songom za ľudskosť prišla zmena.

"Každý si môže hovoriť, čo je dobré a čo zlé, ale nemyslím si, že sa dá nájsť niečo dobré na fašizme. To je proste zlá vec. Stačí si pozrieť históriu. Neexistuje žiaden argument na to, prečo by sme nemali byť proti fašizmu," povedal v jednom z rozhovorov spevák Peter.

Klip ku skladbe začína tým, že si spevák v televízii vypočuje výsledky volieb, v ktorých sa do parlamentu dostala ĽSNS.

Po všetkých tých gorilách

Na titulkách sú teraz oni

Extrémne zvyšujú národnú hrdosť a lásku k vlasti

Naše matky a otcovia

Na protestoch fašistov

Nachvíľu zabudli na svoje deti za veľkou mlákou

Bojím sa histórie

Ktorá sa opakuje

Lásku nahradil rasizmus

Schovaný na potrebu ochrany našich detí

...

Násilie nie je riešenie

Vlastenectvo neznamená

Ponižovať napádať a zneucťovať odlišných ľudí.

video //www.youtube.com/embed/zJ4m7ODXnOo

4. Slniečko - Partizánska

Svojským spôsobom spracovala tému Slovenského národného povstania piešťanská kapela Slniečko. Tá je známa vtipnými, ironickými textami v trnavskom a piešťanskom nárečí. A inak to nebolo ani na albume Falošne, ale s citom.

Pieseň Partizánska hovorí presne o tom, čo si myslíte - o boji partizánov proti Nemcom aj neúprosným prírodným podmienkam.

V hore húka sova, v tuneli píska vlak

Blíži sa sem studený front, fúka severák

Ked napočítam do troch, pálte na povel

A Nemčúri sa gúlajú po highway to hell

Už sa na nás valá tažké mraky z Berlína

Čochvíla nám bude malá táto dolina

Utekajme chlapci preč, kým je ešče čas

Ked sa kohút odbaví, budeme zas pod obraz.

video //www.youtube.com/embed/fVY27KcxLZ4

5. Tomáš Hudák & Bene - Vlastenecká

Recesisticky sa na novodobých "vlastencov" pozrelo ešte v roku 2009 duo Hudák a Bene.

Len pripomíname, že to boli časy, keď spoločnosťou hýbal konflikt medzi Slovákmi a Maďarmi, najmä vďaka výrokom predsedu SNS Jána Slotu.

Cover verziu hitu Petra Stašáka a Vladimíra Čečota "Domovina" dodnes niektorí jedinci nepredýchali a podľa textu zrejme budete vedieť, prečo.

Na hrudi mám dvojkríž a tri modré kopce

Ja nie som žiadny János z pohraničnej obce

Ja hájim rodnú hrudu a farby svojej krajiny

Tu naše je naše a nemaká sa na iných.

My spolu s Janom vieme, ako svoj smäd hasiť

Už mechúre sú plné, tak hor sa na terasy

Odmala si vravím, čo dá sa podliezť, neprelez

Aj preto z basy volím už po tretíkrát SNS.

Milujeme krčmy a tisíce panákov

Na mítingoch milujeme tisíce panákov

Vidíme Blavákov. Vidíte Maďarov? Sú v prdeli.

Volič, daj na to!

Každý István si koleduje o facku,

Novinár tiež, keď dá blbú otázku.

My Slováci, vidíme sa v Chorvátsku

Volič, daj na to!

video //www.youtube.com/embed/yhd5AnqWErY

6. Xindl X - Naše parta

Na svojom v poradí štvrtom albume Čecháček Made sa Xindl vybláznil voči komunistom aj fašistom naraz. Kým v piesni Čecháček a totáček dokonale opisuje mentalitu ľudí smútiacich za socíkom, song Naše parta určite nevoňal žiadnemu súčasnému náckovi.

"Samozrejme, že som mohol spievať, že nacizmus je zlý, ale radšej som to poňal z pohľadu chlapca, ktorý je súčasťou nejakej skinheadskej partie. A život, kde 'bílá je bílá a v násilí je síla' mu pripadá super. A to, že by to ľuďom nemalo pripadať super, si musia medzi riadkami vyčítať sami," povedal o piesni pre tyden.cz.

Cesta je prach a štěrk,

Ale Landa s Karlem Krylem

Mi pomůžou ten černej svět natřít bílým Balakrylem

...

A tak hrajeme si na draky a jsme úplně na mraky

A ty co se nám znelíběj nazýváme č**áky

A rozbijem jim čumáky ve jménu pravdy a lásky

Pro všechny bělásky

...

Jsem dokonalej stroj

Jsem playboy co řve oj, oj

Když začínám svůj boj

Vždyť není větší slasti

Než ve jménu naší vlasti

Společně si ego mastit.

video //www.youtube.com/embed/PWbO9Ksxi_M

7. Tomáš Klus - Vlastenci s hákovým křížem

Hoci sa pieseň ešte neobjavila na žiadnom albume, sem-tam ju český spevák zahrá na koncertoch. "Nie je veľmi pozitívna, ale je veselá. Je o tom, že psy neriešia rasové predsudky, že to je tá cesta, ktorá si myslím, že je správna,“ povedal Klus.

Že mastná huba nechá flek na sklence,

S tím už jsem smířen, s tím už jsem smířen,

Ale furt nechápu ty mladé vlastence

S hákovým křížem, s hákovým křížem.

Pokud si dobře vzpomínám ze školní lavice,

Tak šli ostře proti nám zdvižené pravice.

Je smutné, milý vlasti synu, že nemáš ani šajna

O zákeřnosti plynu a bezmoci Gersteina.

video //www.youtube.com/embed/DJ1tl9jU6W8

8. P.A.T. & Rytmus - Neprispôsobiví

Proti rasovej nenávisti vystúpili aj Rytmus a P.A.T v piesni Neprispôsobiví a odpoveď na seba nenechala dlho čakať - už o pár hodín na to zareagovali na svojich Facebookoch poslanci ĽSNS Milan Uhrík aj Milan Mazurek. A áno, presne tak, ako by ste čakali.

Je mi na p**u z tých j*******h rečí,

Že za všetko môže človek tmavej pleti.

Vy klamete, kradnete, tak, ako my,

Ale keď sa má súdiť, tak všetci sú slepí.

Obviniť negramotného cigána za vraždu,

Za krádež a za cudzie hriechy.

...

Stále sme to iba my, stále sme to iba my.

Tí neprispôsobiví, tí neprispôsobiví.

Vytvorili ste nás vy, vytvorili ste nás vy.

Áno, váš obraz sme my, áno, sme.

video //www.youtube.com/embed/XP9U3FBjp60

9. Modré hory x James P. Honey - Čau ty tu

Sedemminútový track obsahuje všetko, čo vystihuje dnešnú postfaktuálnu dobu na Slovensku - blogera Jána Benčíka, ktorý vystupuje proti fašistom, hákové kríže, vysokú školu života, hoaxy, nenávisť aj to, že je pravda vraj uprostred.

A svet vôkol furt tvrdí, že nie sme v kríze.

Akurát nerešpektujeme slobodu slova. H?

Lebo nemôžu na steny kresliť hákové kríže

a dôchodca suplujúci tajné služby si to zlízne.

A tak píšem, nech kričím, nech amplitúda skacká,

lebo je neprípustné označiť nácka za nácka!

A tak to tu hnedne, žumpa preteká,

a ja len ziapem žvásty, bo neviem viac.

video //www.youtube.com/embed/q2X8H62BznI

10. Strespez feat. Matys - Farby

Jasný postoj voči súčasným náckom zaujali aj Strespez s Matysom. Na rozdiel od iných spevákov sa vyjadrili aj priamo ku Kotlebovej "zelenej strane".

Nenosím ružové bríle stále na hlave

No aj tak nepodlieham tej zelenej nadvláde

Ktorá chce spraviť revolúciu v tomto našom štáte

No nemyslí to vážne, fakt to nemyslí s vami vážne, ľudia

Bráško, fašisti sú lúza, vidím ich okolo,

Nenávisť tiká ako bomba ako v tracku

Tak ty neveríš v holkaust, k****, si zrovnaj fakty

Svet je farebný jak dúha

video //www.youtube.com/embed/LwWx6wPkrrc

11. Vec - Patriot

Vec najnovšie naštval všetkých hejslovákov skladbou Slovák, ešte viac však náturu našich náckov vystihol v skladbe Patriot Inak.

Nepíl mi tu uši s tým jak vymiera náš národ

Že Kórejci si tu zase stavajú ďalší závod

Esterházyovci si rekonštruujú zámok

Ty si čo urobil preto aby nás nebolo málo?!



Chceš byť patriot synak?

Je vela spôsobov ako byť patriot inak

Chceš byť patriot inak?

Je vela spôsobov.

video //www.youtube.com/embed/NVUq7U9zffs

