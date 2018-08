Lonely Planet vybralo tie najlepšie zážitky pre milovníkov jedla a cestovania

Jedlo je cieľ.

24. aug 2018 o 16:54 Zuzana Bodnárová

Jedlo patrí medzi najväčšie potešenia cestovania a existujú ľudia, pre ktorých je to vyslovene cieľom cestovania. Je im jasné, že pri ochutnávaní miestneho jedla nasávajú aj atmosféru, arómy, zvuky či jazyk destinácie.

Presne pre nich zostavil obľúbený cestovateľský sprievodca Lonely Planet publikáciu Ultimate Eatlist, v ktorej predstavuje rebríček 500 najlepších svetových kulinárskych zážitkov.

Podľa čoho ich vyberali? Cestovateľskí experti magazínu vybrali svoje najobľúbenejšie a najautentickejšie gastronomické zážitky. Z dlhého zoznamu potom šéfkuchár a moderátor Adam Liaw​ a foodbloggerka Leyla Kazim zostavili rozsiahly rebríček podľa chuti jedla, jeho kultúrneho významu či špeciálnej atmosféry lokácie.

V prvej desiatke sa umiestnili tieto jedlá:

10. Dim sum v Hong Kongu

Dim sum sa dá preložiť ako "ľahké občerstvenie", a hoci tieto (väčšinou parené) knedličky robia na mnohých miestach sveta, tie najlepšie nájdete práve v Hong Kongu. Tradične sa podávajú v pariacich sa bambusových miskách.

(zdroj: ©Stripped Pixel/Shutterstock via Lonely Planet)

9. Pizza margherita v talianskom Neapole

Pizza môže mať rôzne podoby, ale tá neapolská je špecifická svojím cestom s nafúknutými okrajmi. Preslávená pizza margherita vraj vznikla, keď miestny pekár v 19. storočí pripravoval večeru pre kráľa Umbera a kráľovnú Margherita. Podľa legendy si z troch pízz kráľovná vybrala práve tú s paradajkami, mozzarellou a bazalkou, vo farbách talianskej zástavy. Odvtedy táto pizza nesie jej meno.

(zdroj: ©Montegia/Getty Images/iStockphoto via Lonely Planet)

8. Bibimbap v juhokórejskom Soule

Kórejský bibimbap sa skladá z hovädzieho mäsa a opraženej zeleniny - napríklad húb šitake, špenátu alebo cukety, ktoré sú naukladané na teplú ryžu a dochutené čili pastou a fermetovanou pastou zo sójových bôbov. Na vrchu tróni buď surové vajíčko, alebo volské oko.

(zdroj: ©norikko/Shutterstock via Lonely Planet)

7. Rak v Kaikoure na Novom Zélande

Názov novozélandského mesta Kaikoura je v preklade zložený z maorských slov "jedlo" a "rak", a práve tým sa aj preslávilo. Ich mäso si najlepšie vychutnáte jednoducho pripravené s maslom, cesnakom, citrónom a posypané petržlenovou vňaťou. Aby chránili raky, po ktorých je veľký dopyt, ich lov podlieha prísnym kvótam. Okrem rakov sú však jeho podniky plné čerstvých darov mora.

(zdroj: © Gary Blake / Alamy Stock Photo via Lonely Planet)

6. Smørrebrød v dánskej Kodani

Dánsky smørrebrød, teda obložený ražný chlebík, vyzerá jednoducho, no oplatí sa poznať pravidlá, ktoré sa ho týkajú. Po prvé, najprv sa naň ukladajú tenké ingrediencie a na ne tie väčšie. Po druhé, keď jete viac ako jeden, začnite tými so sleďom, potom prejdite k ostatným rybacím, potom k mäsovým a ukončite to syrovými. Takto si najlepšie vychutnáte jednotlivé kombinácie chutí a žiadna nebude rušiť tie ostatné.

(zdroj: ©simon@simonbajada.com via Lonely Planet)

5. Som tum v thajskom Bangkoku

Až keď ochutnáte som tum, pochopíte, prečo sú všetci hotoví zo šalátu. Tento je zo zelenej papáje a kombinuje mrkvu, arašidy, krevety a paradajky. V Bangkoku ho nájdete u predajcov na každom rohu, tak dajte šancu jeho unikátnej kyslo - slano - sladko - ostrej chuti.

(zdroj: © Nicholas Gouldhurst/Getty Images via Lonely Planet)

4. Hovädzí bôčik v americkom Texase, USA

V podniku Franklin Barbecue v texaskom Austine ľudia neváhajú čakať v rade aj viac než štyri hodiny, aby si pochutili na ich preslávenom údenom hovädzom bôčiku. Barackovi Obamovi sa tam raz podarilo predbehnúť celý rad, ale ku cti mu slúži, že zaplatil za všetkých, ktorí stáli za ním.

(zdroj: ©Wyatt McSpadden / Courtesy of Franklin’s via Lonely Planet)

3. Sushi v japonskom Tokiu

Kde inde by malo byť najlepšie sushi na svete? Ak sa dostanete do niektorej z top reštaurácií, dbajte na etiketu. Sushi jedzte prstami, paličkami si môžete nabrať nakladaný zázvor medzi jednotlivými porciami. A nemáčajte si ho do sójovej omáčky, lebo tým môžete uraziť kuchára, ktorý pre vás zostavil chuťovú harmóniu.

(zdroj: ©Aisha Yusaf/500px via Lonely Planet)

2. Karí laksa v Kuala Lumpur v Malajzii

Laksa je hustá polievka s karí zmesou, kokosovým mliekom, rezancami, ale aj tofu či krevetami alebo kuracím mäsom a ďalšími ingredienciami. Tú najlepšiu nájdete v uliciach Kuala Lumpur, v stánkoch v tieni mrakodrapov.

(zdroj: ©Alex Ortega / EyeEm/Getty Images via Lonely Planet)

1. Pintxos v San Sebastián v Španielsku

Mimo španielskeho regiónu Baskicko poznajú pintxos skôr ako tapas, v každom prípade ide o rozmanité jednohubky, ktoré španieli pojedajú pri večernom drinku s priateľmi. Tie najlepšie sú vraj v meste San Sebastián na severe Španielska. Neobmedzujte sa na jeden podnik, ale putujte z baru do baru, aby ste ochutnali čo najviac.

(zdroj: ©Justin Folkes/Lonely Planet via Lonely Planet)

Reprodukované s povolením od Lonely Planet's Ultimate Eatlist, © 2018 Lonely Planet.

