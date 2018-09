Desať filmov o umelej inteligencii, ktoré sú lepšie ako Dôverný nepriateľ

Moderné technológie a umelá inteligencia už naplno menia svet okolo nás. Nečudo, že si filmoví a seriáloví tvorcovia kladú otázky, kam až zájdu experimenty so smartfónmi, kamerami, GPS a robotmi.

Najnovšie sa o film o umelej inteligencii pokúsili konečne aj Slováci - presnejšie režisér Karel Janák so snímkou Dôverný nepriateľ.

V ňom spoznávame inteligentný dom, do ktorého príde bývať priateľka vynálezcu Andreja. Spočiatku sa jej vynálezy a to, že dom urobí všetko za ňu, pozdáva. Postupne si však uvedomí, že jej dom znepríjemňuje život a desí ju.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nebudeme spoilovať, len povieme, že očividne existujú aj veci, ktoré nedokáže zachrániť ani sexy hlas Roba Rotha. A tento film je jednou z nich.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slováci nakrútili film o umelej inteligencii. Dopustili sa pritom kopy nezmyslov

Diváci, ktorí videli aspoň jednu časť seriálu Black Mirror, odchádzali z kina sklamaní.

Práve seriál od Netflixu priniesol nový pohľad na svet technológii. V každej časti spoznávame iný príbeh, ktorý väčšinou končí tragicky, a vy často máte chuť odstrihnúť sa od sveta a odísť niekam na samotu bez akýchkoľvek výdobytkov modernej doby.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: 10 technických vynálezov z reálneho života, ktoré by sa nestratili v seriáli Black Mirror

Pred vznikom seriálu však vyšlo viacero filmov, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo robotizácie sveta. Často sa v nich divák ocitá medzi virtuálnou a skutočnou realitou, dobrom a zlom, životom a smrťou.

Tieto filmy o umelej inteligencii sú omnoho lepšie ako Dôverný nepriateľ a stoja za to, aby ste si ich pozreli.

1. Blade Runner

Ridley Scott a Denis Villeneuve, Harrison Ford a Ryan Gosling, Vangelis a Hans Zimmer. Aj tak by sa dali opísať snímky o Blade Runnerovi - film z roku 1982 je dnes už legendou, pokračovanie v roku 2017 vyhralo Oscara za kameru a vizuálne efekty.

Diváci aj kritici pochvaľujú najmä filmové umenie a atmosféru budúcnosti, slabšie miesta sú v deji, čo však dokonale nahrádzajú herecké výkony Ryana Goslinga a Harrisona Forda.

Dystopické sci-fi sa točí okolo pátrania po androidoch Replikantoch - biosyntetických bytostiach, ktoré sú takmer na nerozoznanie od ľudí.

Hodnotenie ČSFD: 77 %, 74 %

Hodnotenie IMDB: 8.2/10, 8.1/10

video //www.youtube.com/embed/gCcx85zbxz4

2. Ready Player One

Najnovší film, ktorý ustrelil dekel milovníkom sci-fi a počítačových hier, má na svedomí Steven Spielberg (tak ako aspoň štvrtinu filmov v tomto článku).

Kritici aj diváci ocenili najmä množstvo referencií na iné diela - Batmana, Jokera, Star Trek, Jurský park, Spider-mana, Knight Ridera či majstrovskú scénu z The Shinning.

Veľkú filmovú šou zasadil Spielberg do diela Ernesta Clineho. Dej sa odohráva v roku 2045, svet sa ocitá v chaose a na pokraji kolapsu a ľudia nachádzajú spásu vo virtuálnom svete Oasis. Keď zomrie jeho zakladateľ, rozbehne sa súboj o Easter Egg, ktoré svetu zanechal.

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 7.6/10

video //www.youtube.com/embed/cSp1dM2Vj48

3. Ja Robot

Svetoznámu klasiku Isaaca Asimova sfilmoval v roku 2004 egyptský režisér Alex Proyas. Ak si už nepamätáte nič z povinného čítania, film vám rozpovie aspoň niektoré z príbehov od autora, ktorý dal svetu Tri zákony robotiky.

Je rok 2035 a v Chicagu žije okrem robotov, ktorí sú každodennou súčasťou sveta, aj detektív John Spooner. Ten robotom už z princípu nedôveruje, a keď ho poveria vyšetrovaním smrti vedca, tuší, že vraždu naozaj spáchal podozrivý robot Sonny. A ten nie je zďaleka jediný robot, ktorý sa odmieta riadiť Troma zákomi.

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 7.1/10

video //www.youtube.com/embed/rL6RRIOZyCM

4. Her

Aj vy ste mali chuť po rozchode konečne nájsť niekoho, kto vám bude rozumieť, no neublíži vám ako váš bývalý? Theodore sa so zlomeným srdcom začne zaujímať o nový, pokročilý operačný systém, ktorý je podľa výrobcu unikátna a intuitívna bytosť.

"Samantha" je naozaj citlivá a vtipná, a čoskoro sa mu dostane pod kožu. Vzájomne sa do seba zamilujú a celý príbeh má len jeden háčik. Nie je reálna. Alebo?

Hodnotenie ČSFD: 76 %

Hodnotenie IMDB: 8.0/10

video //www.youtube.com/embed/6QRvTv_tpw0

5. Artificial Intelligence: AI

S názvom sa prekvapivo nijako nebabral režisér Steven Spielberg. Film z roku 2001 vás na viac ako dve hodiny prenesie do sveta, v ktorom majú aj roboti svoje sny a túžby. Presnejšie, jeden robot - David, ktorého výskumníci navrhli tak, aby mal v sebe naprogramovanú lásku.

Adoptuje si ho manželský pár, ktorý už jedno dieťa má - to je však v kóme. Preto sa manželia rozhodnú aktivovať "kód" v Davidovi, ktorý ich vďaka tomu bude bezhranične milovať. Všetko sa však zmení, keď sa ich prvý syn preberie.

Hodnotenie ČSFD: 77 %

Hodnotenie IMDB: 7.1/10

video //www.youtube.com/embed/_19pRsZRiz4

6. Ex Machina

Ex Machina a Dôverný nepriateľ majú spoločné dve veci - temný dom na horskej chate, ktorý patrí zamestnávateľovi a umelú inteligenciu. Ale to je asi tak všetko.

Caleb vyhrá vo firemnej súťaži týždenný pobyt na horskej chate. Čoskoro však zistí, že supermoderná stavba pripomínajúca atómový bunker má niečo, s čím nerátal - krásnu Avu. Tá však nie je človekom, ale prototypom umelej inteligencie.

Dokáže v ňom robotka, ktorú bravúrne stvárnila Alicia Vikander, prebudiť city? A čo sa stane, keď zistí, že jeho zamestnávateľ mu o projekte ani zďaleka nepovedal všetko?

Hodnotenie ČSFD: 75 %

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

video //www.youtube.com/embed/EoQuVnKhxaM

7. Matrix

Len málokto na planéte ešte nevidel snímku z roku 1999. A aj tí, čo ju nevideli, už určite aspoň raz použili slovné spojenie "odpojiť sa od Matrixu" alebo videli mémy s Keanu Reevesom a Lawrencom Fishburnem.

Matrix je príbeh o mladom mužovi, ktorý sa snaží prežiť každodenný život v zhone veľkomesta. Jedného dňa sa mu však začne zdať, že bol proti svojej vôli vložený v podobe dát do počítača a všetko, čo považoval za svoj osud, je len vírom dát.

Film opisuje svet v Matrixe (počítačovom systéme), v ktorom ľudia žijú svoj virtuálny život.

Hodnotenie ČSFD: 90 %

Hodnotenie IMDB: 8.7/10

video //www.youtube.com/embed/m8e-FF8MsqU

8. Ghost in the Shell

V roku 2017 vyšla aj dlhoočakávaná novinka so Scarlett Johansson v hlavnej úlohe, nezožala však až taký úspech, ako by sa čakalo. Fanúšikovia ale ocenili najmä to, že sa na plátna mainstreamových kín konečne dostala japonská manga.

Film je o policajtke, ktorá je napoly človekom a napoly robotom a bojuje proti najhorším kyberzločinom. Postupne sa však začne sama seba pýtať, kým bola predtým, ako ju zmenila technológia.

Hodnotenie ČSFD: 62 %

Hodnotenie IMDB: 6.4/10

video //www.youtube.com/embed/iR1Sv3WOFz0

9. Morgan

Uprostred odľahlého a prísne tajného laboratória pracujú vedci na experimente, ktorý by mohol znamenať ďalší krok v evolúcii človeka. Otvoria však Pandorinu skrinku a umelo vytvorený "človek" sa im vymkne spod kontroly.

Bude ich vedecký objav natoľko dôležitý, aby prevážil aj nebezpečenstvo, ktoré je s ním spojené?

Hodnotenie ČSFD: 53 %

Hodnotenie IMDB: 5.8/10

video //www.youtube.com/embed/rqmHSR0bFU8

10. Bicentennial Man

Ľudsky na divákov pôsobila snímka Chrisa Columbusa, ktorá prišla do našich kín v roku 1999 pod názvom Andrew, člen našej rodiny.

Spoznáte v nej Richarda Martina, ktorý do rodiny kúpil robota Andrewa. Na rozdiel od ostatných robotov má Andrew zmysel pre humor, myslí mu to, je schopný cítiť a vnímať krásu sveta a je kreatívny.

Postupne sa učí žiť, obohacuje život celej rodiny (najmä malej Amandy) a nakoniec sa rozhodne vydať na dlhú cestu po svete, aby v ňom hľadal rovnako odlišných robotov, ako je on sám.

Hodnotenie ČSFD: 72 %

Hodnotenie IMDB: 6.9/10

video //www.youtube.com/embed/z5YMEwX2-88

Ak sa chcete do sveta medzi robotmi a ľuďmi ponoriť ešte viac, skúste aj tieto snímky:

Prečítajte si tiež: