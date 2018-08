Seriál Teória veľkého tresku skončí 12. sériou. Konečne

Bolo načase.

23. aug 2018 o 14:34 Zuzana Bodnárová

Kto by to bol povedal, že partička divných nerdov sa dostane medzi najobľúbenejšie postavy v histórii televíznych seriálov. A predsa sa štyria vedci z kalifornskej Pasadeny, ktorí milujú komiksy, sci-fi a čínsku donášku, stali súčasťou životov desiatok miliónov ľudí na celom svete.

Tvorcovia seriálu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) však ohlásili, že tohtoročná 12. séria bude jeho posledná.

Konečne, povedalo si aj množstvo skalných fanúšikov seriálu, ktorí videli všetky jeho epizódy od roku 2006, keď sa prvýkrát objavil na televíznych obrazovkách.

Hoci The Big Bang Theory (TBBT) nepochybne patrí medzi najlepšie komediálne seriály všetkých čias, tvorcovia už niekoľkými sériami prešvihli ten bod, keď by seriál skončil v tom najlepšom.

Síce si naďalej udržuje veľkú popularitu a od šiestej série videlo každú epizódu v priemere viac než 18 miliónov divákov (a to nerátame tých, ktorí ho pozerajú nelegálne na internete), ale mnohí pri ňom ostávajú skôr zo zvyku a zotrvačnosti, než z nadšenia.

Pred rokmi sme TBBT začali milovať pre nezvyčajných hlavných hrdinov, brilantné dialógy, nečakané vedecké vtipy a hlavne "podivína" Sheldona Coopera. Za túto postavu geniálneho vedca s črtami autistického správania dostal Jim Parsons cenu Emmy za výnimočného herca v hlavnej úlohe a nekonečnú lásku fanúšikov seriálu.

Čo sa so seriálom stalo?

Seriál sa, rovnako ako jeho hlavné postavy, usadil. Posledné série sa točia hlavne okolo vzťahov, svadieb a detí. Stále sa na tom dá zasmiať a jeho 20-minútová dĺžka je ideálna k večeri, ale už to naozaj nie je to, čo to bývalo v najlepších časoch.

Časom sa akoby obrúsili excentrické črty hlavných postáv, pre ktoré sme ich mali radi, a všetci sú akísi plochší a normálnejší. Sheldon už nie je dosť ignorantský a výstredný, Howard už nie je dosť úchylný, Raj už nie je dosť hanblivý a nešikovný a Leonard začal byť dosť nudný. Penny je príliš rozumná, Bernadette príliš tehotná a Amy príliš cool.

Všetci diváci počas 11. série čakali len na to, kedy sa konečne Amy a Sheldon zoberú, Penny a Leonard budú mať dieťa a Raj si nájde lásku svojho života. Seriál si síce udržiava svoj intelektuálny druh humoru, ale ani tie vtipy už zopár sezón nezhadzujú divákov zo stoličiek.

Umelé naťahovanie prospelo máloktorému filmu či seriálu. Spomeňte si napríklad na posledné série seriálov Tie roky sedemdesiate alebo Nezvestní.

Je jasné, že seriál držali pri živote preto, lebo to vynášalo.

Aj hlavní herci sa na TBBT dobre nabalili. V roku 2016 dostávali Jim Parsons, Kaley Cuoco a Johnny Galecki milión dolárov za každú epizódu, čím sa dostali na vrchol rebríčka najlepšie platených televíznych hercov.

Aj preto patril TBBT medzi najdrahšie televízne seriály, ak nie rovno najdrahší. Špekuluje sa, že tvorcovia sa ho rozhodli ukončiť práve pre jeho finančnú náročnosť.

Od roku 2017 sa tvorcovia pokúsili ešte vyžmýkať Sheldonovu popularitu v spin-offe "Mladý Sheldon".

Ten divákov síce zaujal, ale pre mnohých nie je plnohodnotnou náhradou pôvodného seriálu.

Reakcie na sociálnych sieťach sa delia na dva tábory. Kým niektorí rozhodnutie o konci vítajú, iným to zlomilo srdce.

Sex je dobrý, ale už ste počuli, že Teória veľkého tresku bude končiť?

Bol som fanúšikom Teórie veľkého tresku od začiatku. Všetky hejty, ktoré teraz ľudia hádžu na šou, naozaj? Mohli ste sa na to vykašľať, keď to nebola vaša šálka kávy. Je to už viac než desaťročie a milujem to každou sériou viac. Táto správa o konci je (emotikon zlomeného srdca)

Predpoveď poslednej scény Teórie veľkého tresku... Dvere výťahu sa zavrú s nimi všetkými vnútri. Nerada vidím jeho koniec, ale nastal čas.

Do ktorej skupiny patríte vy?

