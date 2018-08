Animák Bubeník a princezna je terčom konšpirácií aj vtipov

Ťažko veriť, že to tvorcovia mysleli fakt vážne.

24. aug 2018 o 11:06 Kristína Janščová

Začiatkom augusta internetu vypálil oči aj uši trailer k novému českému animáku Bubeník a princezna. Stál 82 miliónov českých korún, obsahuje animácie ako z hier 90. rokov, veľmi zlú grafiku a hlas Božského Káju Gotta. Ani ten to však nedokázal zachrániť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nový český animák Bubeník a princezna stál 82 miliónov, výsledok je otrasný

video //www.youtube.com/embed/Q6pvuIn_mlk

Tvorcovia na Youtube zakázali k videu komentáre, a my tušíme, prečo.

Stihli ho totiž skritizovať slovenské, české aj poľské médiá a stal sa vďačným zdrojom vtipov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Okrem internetu sú na pochybách aj filmoví kritici. "Stále pochybujem o tom, že je to myslené vážne. Mám podozrenie, že je to nejaký prank," povedal filmový kritik Darek Šmíd.

Ľudia na sociálnych sieťach konšpirujú a dúfajú, že ide len o ďalší vtip českého internetového zabávača Kazmu.

Prečítajte si tiež: Známy český vtipkár Kazma prekabátil televíziu Prima aj s tisícmi divákov kráľovským prankom

Toho preslávili pranky v relácii One Man Show a najmä česká relácia Prostřeno, kde infiltroval svojho kamoša herca. Podivín a itéčkar Karel Ondrka na seba celý čas pútal pozornosť. Spal v rakve, žil v byte so sliepkou, bol gerontofil a trpel Tourettovým syndrómom.

Kazmov tím po byte rozmiestnil skryté kamery aby sledoval, ako sa počas natáčania správajú tvorcovia televíznych reality šou. Nakoniec vysvitlo, že prank bol len spôsob, akým chceli virálnou formou poukázať na Tourettov syndróm, ktorým trpí jeden z členov tímu.

Netušíme, na čo by chcel Kazma poukázať v prípade, že by spolupracoval na nepodarenom animáku, ale nechajme sa prekvapiť.

Kazma sa k tomu, či má s animákom niečo spoločné, zatiaľ nevyjadril. Ale vyjadrili sa tvorcovia.

Pre český server Seznam.cz povedali, že celá ukážka je len marketingový ťah a je zámerne zlá, aby vzbudila pozornosť.

"Teraz to už môžeme povedať. Bol to výsledok marketingovej stratégie. Podľa nás to bolo veľmi úspešné, pretože máme 200-tisíc zhliadnutí traileru za týždeň," povedal režisér Alex Vladimír Pieter.

Skutočný trailer v plnej verzii budú mať diváci možnosť vidieť na jeseň. My však veľmi nedôverujeme tomu, že by bol aspoň o kúsok lepší.

Takto sa zatiaľ na filme baví český internet.

Lepšia možnosť

(zdroj: Facebook - Canny Czech memes)

Jediné možné riešenie

Superhrdina

(zdroj: Facebook - Canny Czech memes)

Spomienka na detstvo

Pyramída

(zdroj: Facebook - Canny Czech memes)

Neobzerať sa späť

(zdroj: Facebook - Canny Czech memes)

GTA, verzia Česko

Prečítajte si tiež: