15 filmových premiér, ktoré prinesie september

Na plátnach opäť uvidíme aj nestarnúceho Keanu Reevesa z Matrixu.

4. sep 2018 o 9:44 Dominika Chrastová

1. Utøya, 22. júla (Utøya 22. juli)

Pred siedmimi rokmi zavraždil pravicový politický aktivista Andreas Breivik 77 členov mládežníckej organizácie Nórskej strany práce. Teraz prichádza do kín film natočený na základe reálnych svedectiev.

Kamera zachytáva 18-ročnú Kaju a ďalších vyplašených teenagerov, ako netušia, čo sa deje, len počujú neutíchajúcu streľbu a snažia sa skryť. Do ich pocitov sa môžeme vžiť už 6. septembra.

video //www.youtube.com/embed/6YP_pEVcPUk

2. Mníška (The Nun)

Keď mladá mníška spácha samovraždu, do opátstva v Rumunsku prídu kňaz a novic priamo z Vatikánu, aby túto udalosť vyšetrili. Časom zistia, že riskujú nielen svoje životy, ale aj vlastnú vieru a samotné duše.

Dokážu vyhrať nad zlomyseľnou silou démonickej mníšky? Zistíme 6. septembra.

video //www.youtube.com/embed/hceNRgOW7ZQ

3. Christopher Robin (Winnie the Pooh)

Dospelý Christopher Robin pracuje tvrdo, no jeho plat je mizerný a budúcnosť vo firme neistá. Zamestnanie ho navyše núti obetovať čas, ktorý by inak strávil so svojou dcérkou a manželkou.

Po rokoch však stretne medvedíka, s ktorým prežil idylické detstvo, a uvedomí si, na čom v živote najviac záleží. Spolu s Christopherom sa môžeme ponoriť do detských spomienok už 6. septembra.

video //www.youtube.com/embed/0URpDxIjZrQ

4. Cesta za láskou (Destination Wedding)

Nenávidia daného ženícha, nevestu a celkovo svadby. Nasledujúci víkend potrebujú len prežiť a čo najskôr zmiznúť domov. Ostatných hostí od seba odháňajú sarkastickými poznámkami, no navzájom sa jeden druhého zbaviť nevedia.

Keď k svojmu rozhovoru navyše pridajú víno, môže sa stať čokoľvek. Winonu Ryder uvidíme opäť po boku Keanu Reevesa 6. septembra.

video //www.youtube.com/embed/TjXQzRWmb_I

5. Pátranie (Searching)

Davidovi zmizla jeho jediná dcéra Margot a polícia nemá ani po 37 hodinách žiadnu stopu. Otec sa preto rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto nehľadal. Z dcérinho notebooku a prostredníctvom rozhovorov s jej známymi zistí, že Margot mu o väčšine svojho života klamala.

Ako sa skončí pátranie zúfalého otca? Uvidíme 13. septembra.

video //www.youtube.com/embed/2AZgBxRmtCU

6. Predátor: Evolúcia (The Predator)

Predátori sa opäť vracajú na naša planétu. Sú však oveľa silnejší a inteligentnejší než predtým. Lov a zabíjanie považujú za najväčšiu zábavu.

Poslednou šancou ľudstva na záchranu je partia bývalých a vcelku šialených vojakov a jedna mladá biologička. Ich boj s lovcami sa odohrá na plátnach už 13. septembra.

video //www.youtube.com/embed/lgNG5eR574M

7. Pod jedným stromom (Undir trénu)

Na záhrade pokojného predmestia stojí vysoký košatý strom, ktorý však vrhá tieň aj do druhej záhrady. Majiteľom sa to nepáči a žiadajú od susedov, aby ho zrezali. Hádka vyústi do nevhodných poznámok, osobných obvinení a nadávok. Na rad prídu prepichnuté pneumatiky, a keď sa jedným susedom stratí mačka, druhým čoskoro zmizne pes.

Kontrast medzi idylickým prostredím a narastajúcim násilím uvidíme v kinách od 13. septembra.

video //www.youtube.com/embed/gxMOnJZqsAE

8. Nebezpečná láskavosť (A Simple Favor)

Emily požiada svoju najlepšiu priateľku, aby vyzdvihla jej syna zo škôlky. Znie to ako jednoduchá prosba, no práve tá všetko zmení. Emily sa odvtedy už nikomu neozve a jej manžel spolu so Stephanie spustia veľkú pátraciu akciu.

Prečo chce byť taká krásna žena celkom neviditeľná? Odpoveď nám prezradí premiéra filmu, v ktorom si zahrali hlavné úlohy Blake Lively a Anna Kendrick, už 13. septembra.

video //www.youtube.com/embed/Mg_ld-JZ_oA

9. Srdcoví rebeli (Dieses bescheuerte Herz)

Keď po ďalšom divokom záťahu zaparkuje flákač a playboy Lenny auto do bazéna, jeho otcovi dôjde trpezlivosť. Ako lekár mu zverí do opatery 15-ročného Davida s vážne chorým srdcom. Ďalších narodenín sa pravdepodobne nedožije.

Lenny sa zhostí starostlivosti po svojom. Ak má David umrieť mladý, nemá zmysel robiť domáce úlohy. Zato striptíz aspoň raz v živote vidieť musí! Komédia inšpirovaná skutočným príbehom príde do kín 20. septembra.

video //www.youtube.com/embed/0SbW2pzaZIQ

10. Po čem muži touží

Karel Král príde o pozíciu šéfredaktora v známom magazíne, pretože do redakcie vstúpi atraktívna Leona v podaní Táne Pauhofovej. Karel má pocit, že sa mu rúca svet a praje si byť ženou. Tie to majú podľa neho v živote jednoduchšie.

Zostane verný svojmu názoru, aj keď sa ženou naozaj stane, no zároveň sa zamiluje do Leony? Českú komédiu uvidíme v kinách od 20. septembra.

video //www.youtube.com/embed/2OdGwbfy-No

11. Pivnica

Dlhoročné manželstvo Milana a Táne je v troskách, spája ich už len šestnásťročná dcéra Lenka. Keď sa nevráti z párty domov, oboch rodičov pohltí bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci ani susedia im nevedia pomôcť. Milan už prestáva veriť policajnému pátraniu a rozhodne sa odhaliť pravdu sám.

Čoho všetkého je schopný zúfalý rodič, keď mu zmizne dieťa? Slovenská novinka príde do kín 27. septembra.

video //www.youtube.com/embed/1NtNbfSBTkY

12. Piadinôžka (Smallfoot)

Mladý Yeti natrafí na človeka a pomenuje ho Piadinôžka. Celá dedina je z jeho objavu v šoku. Čo ďalšie sa ešte skrýva v neprebádanom svete?

Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie príde do kín 27. septembra.

video //www.youtube.com/embed/aiSnMXFe30U

13. Nico, 1988

Biografický film zobrazuje posledné dva roky života nemeckej modelky, speváčky a herečky Christy Päffgenovej s umeleckým menom Nico. Na plátne uvidíme jej medzinárodné vystúpenia, ktoré boli občas trápne, no inokedy fenomenálne. Popri nich sa speváčka snažila nadviazať puto so synom. Ten mával samovražedné sklony a po opici si často pichal heroín.

Režisérka Susanna Nicchiarelli zobrazuje Nico ako tvrdú a zároveň zraniteľnú, občas poľutovaniahodnú, no nikdy nie úbohú. V kinách uvidíme jej životný príbeh od 27. septembra.

video //www.youtube.com/embed/38RBdHtWkWo

14. Hell Fest

Partia kamarátov sa zabáva v strašidelnom parku. Uprostred atrakcií ich však začne terorizovať a prenasledovať skutočná hrozba. Maskovaný zabijak.

Ako zoženiete pomoc na mieste, kde si všetci myslia, že šialenec je súčasťou šou? Či je to vôbec možné, sa dozvieme 27. septembra.

video //www.youtube.com/embed/2zNAtmmWSJY

15. Hastrman

Barón sa vracia z ciest po svete, aby obnovil rybníky na svojom panstve. Ako moderný a osvietený človek sa vymyká štandardnému dedinskému životu. Zaujme ho nespútaná a výnimočná richtárova dcéra Katynka. Inteligentným a krásnym dievčaťom sú však očarení viacerí.

Film na motívy románu Miloša Urbana uvidíme v kinách 27. septembra.

video //www.youtube.com/embed/hW0rqgwHgCE

