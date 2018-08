Od jaskyne po lietadlo: Unikátne ubytovania na Airbnb

Aj samotné ubytovanie môže byť cieľom cesty.

17. aug 2018 o 16:27 Zuzana Bodnárová

Služba Airbnb prepája cestovateľov a hostiteľov, ponúkajúcich ubytovanie, už celú dekádu. Rozbiehať sa začala v roku 2008 a odvtedy ju využili milióny ľudí po celom svete.

Okrem izieb v bežných bytoch či domoch sa tam však dajú nájsť aj naozaj netradičné miesta, kde sa môžete ubytovať.

Vybrať si môžete z približne 3000 zámkov, 2000 júrt či 1400 ostrovov.

Už viac než 200-tisíc ľudí strávilo cez Airbnb noc v dome na strome a okolo 90-tisíc si rezervovalo pobyt v jurte.

Airbnb k svojmu 10. výročiu vybralo desiatku z tých najunikátnejších ubytovaní, ktoré u nich nájdete:

Toto ubytovanie patrí na Airbnb medzi najpopulárnejšie. Ak v ňom chcete prespať počas víkendu, počítajte s tým, že rezervovať si ho budete musieť tak 9 - 11 mesiacov vopred. Pod hríbikovou kupolou sa nachádza loft a hostia majú k dipozícii aj veľký zalesnený pozemok.

(zdroj: Airbnb)

V lietadle už spal kde - kto, ale toto súkromné lietadlo na západe Francúzska bude určite vaša najpohodlnejšia noc v takom stroji, hoci sa počas nej dostanete maximálne do ríše snov. Dokonca si tam môžete posedieť v kokpite, ktorý je prerobený na kúpeľnu.

(zdroj: Airbnb)

Domček ukrytý v kopcoch neďaleko rieky Columbia vás inšpiruje vybrať sa za dobrodružstvom. Potešiť vás môže aj to, že celý je postavený z udržateľných materiálov.

(zdroj: Airbnb)

Aj keď to tak nemusí vyzerať, do tohto domčeka sa zmestí prespať až päť ľudí. Chatka v hostiteľovej záhrade láka najmä cyklistov a dobrodruhov, ktorí v ňom nájdu pohodlie aspoň počas noci.

(zdroj: Airbnb)

5. Romantická jaskyňa (Centre-Val de Loire, Francúzsko)

Do jaskyne to asi mnoho ľudí neláka, no tento jaskynný dom má priestranné miestnosti, romantické osvetlenie, príjemné zariadenia a vysnený pokoj. Budete mať z neho na dosah zámky, ale i historické a prírodné krásy údolia rieky Loiry.

(zdroj: Airbnb)

6. Dračí domov (Westhall, Spojené kráľovstvo)

Dominantou tohto domu na anglickom vidieku je jednoznačne socha draka, ktorá tróni na komíne. Podľa hostiteľky je vyjadrením všetkého fascinujúceho a dosiaľ neobjaveného - ako jej eklektický domov.

(zdroj: Airbnb)

Chatka postavená výlučne z prirodzených materiálov je obklopená ovcami, sadmi a záhradami. Hostitelia sa snažia šetriť životné prostredie aj tým, že návštevníkom radšej zabezpečia dopravu, aby si nemuseli zbytočne požičiavať auto.

(zdroj: Airbnb)

Tradičný japonský multigeneračný dom postavili rodičia hostiteľky Mariko pred viac než 70 rokmi. Dnes ho ponúka ako miesto, kde môžu hostia zažiť napríklad spanie na rohožových posteliach, ktoré sa nazývajú tatami.

(zdroj: Airbnb)

Chatka v obklopení prírody na brazílskom ostrove Floripa je síce malá, ale nájdete v nej všetko potrebné. Na skok budete mať sve pláže a možno zistíte, prečo Floripu prezývajú "Ostrov mágie".

(zdroj: Airbnb)

10. Vesmírna loď (Škótska Vysočina, Spojené kráľovstvo)

Aj keď toto ubytovanie v hliníkovej tube vyzerá futuristicky, je v ňom všetko, čo k pohodliu potrebuje súčasný cestovateľ. Presklená stena navyše ponúka krásne výhľady na malebnú škótsku prírodu.

(zdroj: Airbnb)

