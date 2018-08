Mémcyklopédia #18: Ficov labrador Larry

Jediný člen Smeru, ktorého by ste chceli mať doma.

14. aug 2018 o 15:52 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Naposledy sme vám priblížili, ako vznikla hláška Roberta Fica "Neotravujte, tu sme pri žatve!".

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Neotravujte, tu sme pri žatve! Ako vznikol známy mém

Dnes sa pozrieme na ďalšiu neodmysliteľnú súčasť bývalého premiéra - na jeho psa Larryho.

Larryho určite poznáte z fotiek, ktorými sa Fico prezentuje na svojom Facebooku. Na záberoch sa s labradorom naťahuje, hrá, hádže mu paličku, dáva mu pusu alebo len tak behajú popri Dunaji, aby zabudli na každodenné životné strasti (a kauzy svojej vlády).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



(zdroj: media.giphy.com)

Ako tento mém vyzerá:

Na obrázku sa nachádza labrador Larry, väčšinou aj so svojím pánom, Robertom Ficom. Text odhaľuje, čo si asi v tajnosti myslí domáci miláčik bývalého premiéra, ktorý toho na svojho pána musí vedieť viac ako SIS a Igor Matovič dokopy.

Ako to vzniklo:

Už v máji 2009 prišla Pluska s informáciou, že Fico si predchádzajúce leto kúpil labradora, ktorý získal na prestížnej psej výstave v Bratislave tri ocenenia.

Larryho predstavil Fico verejnosti prvýkrát v roku 2010. Na svoju stránku nahrala strana SMER video s názvom Chvíľa voľna predsedu vlády SR a strany SMER SD Roberta Fica.

Dnes už len poslanec sa na ňom so psom priateľsky naťahuje, usmieva sa, prikazuje mu sadnúť a hádže mu konár. "Chodíme často spolu plávať k Dunaju a je to najkrajší relax, aký poznám. Pes neotravuje, čím neskôr domov prídem, tým viac sa zo mňa teší, má dobrú povahu a je to úžasný spoločník," hovorí Fico na videu.

Na konci videa sa s Larrym hrá a keď mu labrador hryzne do ruky, Fico odpovedá legendárnou vetou "Slabučko hryzkaj!", ktorá za osem rokov stihla zľudovieť.

video //www.youtube.com/embed/7gWjwL__exM

"Mám pocit, že už všetkému rozumie. Už len podľa ponožiek, ktoré si dávam, vie, či idem s ním von, alebo nie. Keď vidí biele športové, skáče tri metre do výšky a donesie si obojok, keď vidí čierne - oblekové - nevšímajúc si ma, ďalej chrápe :)," povedal Fico v online rozhovore jednej jeho fanúšičke.

Aj Larry však má svoje vrtochy.

Keď Fico oslavoval v byte v Bonaparte 50-tku, Larry urobil to, čo by zrejme urobil každý trochu príčetný pes bývalého premiéra - ušiel od neho.

Pred komplexom pobehoval sám bez náhubku a obojka celé minúty, pristavoval sa pri ďalších psoch, očuchával malé deti. Že v byte rodinný miláčik chýba, si asi po 10 minútach všimla Ficova manželka Svetlana, ktorá nezbedníka vyzerala z balkóna. Situáciu nakoniec vyriešil vrátnik, ktorý na Larryho zapískal a zahnal ho dnu.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prvé vtipy s Larrym sa objavili pred prezidentskými voľbami v roku 2014.

V marci 2013 Fico napísal blog, v ktorom sa vyjadroval k prezidentským voľbám. Kandidatúru ešte neoznámil, k blogu však pridal video, ktoré začína dlhým záberom na Larryho sediaceho vedľa skoro-prezidenta Fica.

Ľudia si z videa začali robiť srandu, pretože zo začiatku to naozaj vyzerá tak, že kandidatúru oznamuje sám Larry. Na Facebooku vznikla stránka Náš prezident Larry a na internete začali pribúdať parodické videá aj fotky.

video //www.youtube.com/embed/Zu0E0UpAObA

Toto sú najlepšie vtipy s labradorom Larrym.

(zdroj: zomriofficial.sk)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Najlepšie vtipy, ktoré Tomáš Drucker schytal za necelý mesiac ministrovania

***

(zdroj: zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Facebook-Zomri/Zajko)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pellegrini nahradil Fica na poste premiéra, tomu však nezmizol úsmev z tváre ani pri demisii

***

(zdroj: zomriofficial.sk)

***

(zdroj: zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Facebook - Málo cynizmu na toto mesto 3.0)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Saková je nový Kaliňák. Ešte sa ani neujala postu ministerky, už si z nej ľudia robia srandu

***

Srdcia všetkých psíčkarov si určite získala táto anketa:

(zdroj: Facebook-Ľegrácie Janka Francisciho)

A tieto odpovede:

Slabučko hryzkaj!

Neslintaj toľko!

Zostaň stáť!

Ľahni!

Ty špinavá protislovenská prostitútka!

Už nevládzem, Larry!

Poď sem, nech ti dám obojok.

Aj Radičovej vláda vydržala dlhšie než ty.

V Mémcyklopédii sme vám už predstavili:

Prečítajte si tiež: