Festival Sziget na fotkách: Na top európskom festivale sa bavili aj Slováci

Sziget sa konal od 8. do 14. augusta.

14. aug 2018 o 16:35 Stanislava Ivánková

Festival Sziget Festival patrí medzi najväčšie a najlepšie európske festivaly. Každoročne ho navštívi takmer 450-tisíc fanúšikov z celého sveta.

Medzi početných návštevníkov patria aj Slováci. Festival sa koná na zelenom ostrove v centre, ktorý sa počas festivalu zmení na Ostrov slobody.

V priebehu siedmich dní jeho 26. ročníka vystúpili Kendrick Lamar, Lykke Li, Stormzy, Gorillaz, Bonobo Live, Cigarettes After Sex , Lana Del Rey, Parov Stelar, The Kooks, Asaf Avidan , Mumford and Sonsči Bastille.

V záverečný deň festivalu boli headlinermi Arctic Monkeys, The War On Drugs, Zara Larsson a Gogol Bordello.

Sziget ponúka sedemdňovú multikultúrnu zábavu, hudbu, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličnú šou, DJ-ov, ale aj mnoho workshopov, pláž a kúpanie v Dunaji či plavbu po tejto rieke.

