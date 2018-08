Majo zachytáva krásy nočnej oblohy

Druhý augustový víkend bude magický - od 8. do 12. augusta budeme totiž môcť sledovať meteorický roj Perzeíd. Padanie meteorov bude určite nezabudnuteľným zážitkom aj pre fotografov.

Nočná obloha naozaj má niečo do seba a niekedy vyzerá na fotkách ešte lepšie ako v skutočnosti.

Úchvatnými zábermi to dokazuje aj fotograf Majo Chudý.

Nočná obloha ho fascinovala už v roku 2013, kedy prvýkrát videl fotografie a časozberné videá na sociálnych sieťach.

"Hneď som si pomyslel, že to by mohlo byť niečo pre mňa," hovorí dnes fotograf, ktorý má vo svojej zbierke nočné zábery oblohy z Donovalov, Chopku, Súľova, Terchovej a ďalších miest Slovenska.

Nočná obloha na Donovaloch. (zdroj: Majo Chudý)

Čo ho na fotení v neskorých hodinách fascinuje?

"Je to trochu iné ako fotografovanie cez deň. Niekedy sú to týždne plánovania, niekedy spontánne akcie z hodiny na hodinu, vždy má posledné slovo počasie. Nie je jasno ako jasno. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je jasná obloha plná hviezd, nie vždy je to tak," hovorí 34-ročný fotograf.

Nočné fotky robí najmä v horách, pretože má pocit, že je bližšie k hviezdnej oblohe a ďalej od znečisteného vzduchu a od svetelného znečistenia väčších miest.

Nočná obloha z Furkotského štítu. (zdroj: Majo Chudý)

Fotenie v horách však nie je najjednoduchšie.

"Vždy tu treba rátať so stretom s divou zverou. Boli prípady, keď som musel utekať pred diviakom, keď nám zavíjanie vlkov nedalo spať. A aj bezprostredný kontakt s líškou, ktorá mi počas fotografovania odhryzla kábel od vyhrievania objektívu a ukradla objektív," spomína Majo.

Nočná obloha nad Chopkom. (zdroj: Majo Chudý)

Väčším nepriateľom ako zvieratá je však počasie.

"Väčšinu dní v roku je spara, teda opar, ktorý má na svedomí vlhkosť, ale aj znečistenie. Viditeľnosť je tak obmedzená a najjasnejšia obloha je len priamo nad hlavou, keď sa pozeráme cez najtenšiu vrstvu oparu. Týka sa to hlavne nižšie položených lokalít do nadmorskej výšky približne 1600 metrov," vysvetľuje.

Okrem toho fotenie ovplyvňuje aj svetelné znečistenie: "Ak fotografujem neďaleko obcí, rád si vyberám tie s nízkym svetelným znečistením alebo čo najvyššie položené obce, ako napríklad Terchová, Zázrivá, Novoť či Donovaly".

Nočná obloha nad Terchovou. (zdroj: Majo Chudý)

Prekvapila ho obloha nad levanduľovým poľom pri obci Malé Leváre, len kúsok od Bratislavy.

Nočná obloha nad levanduľovým poľom. (zdroj: Majo Chudý)

Kvôli foteniu nočnej oblohy si kúpil nový fotoaparát, ale hneď pochopil, že to nebude stačiť. "Dnes mám už štvrtý fotoaparát a spolu s objektívmi sa moja výbava ráta na niekoľko tisíc eur," hovorí Majo.

Oblohu fotil v niekoľkých miestach Slovenska, od západu až po východ.

Čertovica

(zdroj: Majo Chudý)

Martinské hole

(zdroj: Majo Chudý)

Roháčské pleso

(zdroj: Majo Chudý)

