V Hongkongu píšu o Slovensku, pozývajú do Tatier

Čaká nás nával turistov?

10. aug 2018 o 9:22 Zuzana Bodnárová

Vzhľadom na veľkosť, respektíve malosť našej krajiny Slovákov nezriedka prekvapí, keď o nej píšu na inom svetadieli, a dokonca ju odporúčajú ako turistickú destináciu.

Tentoraz sa návštevu Slovenska rozhodli odporučiť noviny South China Morning Post (SCMP).

Ide o hongkongské noviny s viac ako storočnou tradíciou, ktoré sú písané v angličtine a majú aj svoje medzinárodné vydanie. V článku ich cestovateľského magazínu vybrali šesť krajín východnej Európy, kde sa dá vyhnúť letným turistickým návalom.

A masy turistov tam teda naozaj nestretnete, keďže vybrali krajiny, kde si aj málokto zo Slovenska plánuje svoju letnú dovolenku, a kde výlet môže byť viac o dobrodružstve než o komforte, vzhľadom na ich infraštruktúru a služby.

Budova opery v ukrajinskom Ľvove. (zdroj: Flickr/Ferad Zyulkyarov)

Okrem Slovenska patria k "skrytým pokladom" východnej Európy aj Ukrajina, Albánsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina a Bielorusko.

Zábavné je však to, že popri ostatných menovaných krajinách vyzeráme ešte ako najnudnejšia destinácia. Na Ukrajine je totiž vojna, aj keď ako vhodnú destináciu odporúčajú Ľvov, ktorý je od nej pomerne ďaleko. V Albánsku turistov posielajú do rodiska bývalého diktátora Envera Hodžu, v Moldavsku do neexistujúcej krajiny Podnestersko, ktorá sa nachádza na hraniciach s Ruskom.

V Bosne a Hercegovine je lákadlom "temná turistika", vychádzajúca z histórie krajiny poznačenej vojnami, a Bielorusko zaujalo tým, že je to posledná európska diktatúra a tiež krajina, v ktorej majú trest smrti.

Výhľad na Tatry. (zdroj: Flickr/Cezary Borysiuk)

U nás (žiaľbohu, ale aj chvalabohu) chýba tento morbídny element a pozvánka na Slovensko je o niečo idylickejšia.

SCMP neláka čínskych i zahraničných turistov na Bratislavu, namiesto toho ich posiela na vlak do Popradu a pozýva do Tatier. Osobitne vyzdvihuje dedinu Ždiar. "Len čo sa spriatelíte s príjemnými domácimi, vrátite sa neskôr v roku na jednu z najmenej drahých lyžovačiek v Európe," píše autor článku Tim Pile.

Hongkongské noviny sa tak pridali k americkej CNN, ktorá nedávno vybrala 11 miest na Slovensku, ktoré sa oplatí navštíviť. Začnú k nám prúdiť turisti z ďalekých krajín?

