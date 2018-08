Hranol, Robko aj gašparko. Bratislavu bavia bilboardy, ktoré odkazujú na politiku

Neotravujte, tu sme na bilboarde.

8. aug 2018 o 13:30 Kristína Janščová

Reklamené bilboardy patria najmä vo väčších mestách k celkom často diskutovanej téme, najmä kvôli takzvanému vizuálnemu smogu.

V posledných dňoch zaujala najmä Slovenská sporiteľňa, ktorá sa rozhodla bilboardy ďalej nepoužívať.

Začiatkom augusta sa však sociálnymi sieťami začali šíriť bilboardy značky Sadkay, ktoré pomerne jasnými narážkami poukazujú na súčasnú politickú situáciu v našej krajine.

Nachádza sa na nich Hranol, Gašparko a Robko.

Firma sa špecializuje na predaj sedačiek na mieru a na bilboardoch avizuje, že sedieť na ich sedačkách si zaslúži aj veľký drevený hranol s červenou kravatou a Coca Colou, hasičské auto a tričko s nápisom "Polícia", ako aj postavička gašparka, ktorý visí na motúzi.

Bilboardy sa nachádzajú len v Bratislave a z každého motívu nájdete v uliciach len jeden. O to viac firmu prekvapilo, že sa tak rozšírili po sociálnych sieťach.

"Nemáme radi ničnehovoriace, všeobecné kampane. S nápadom prišla naša agentúra Autentik, veľmi rýchlo sme to zrealizovali a nafotili. Keďže sme začínajúca značka, potrebovali sme ísť do výraznejšej kreatívy, do niečoho, čo si ľudia môžu naozaj všimnúť," povedal pre Fičí vedúci firmy, Miroslav Benčurik.

Inšpirovali sa preto politikou.

"Samozrejme, impulz vychádza z toho, čo sa v tejto krajine už dlhšiu dobu deje. Sme radi, že svojou troškou aj my môžeme prejaviť občiansku zaangažovanosť," dodal Benčurik.

