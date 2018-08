Vilnius ako bod G Európy? Litva spúšťa kontroverznú turistickú kampaň

Aká krajina, taký... orgazmus?

8. aug 2018 o 12:46 Kristína Janščová

Krajiny a mestá sa snažia prilákať turistov rôznymi spôsobmi.

Pamätáte si ešte na kampaň, ktorá mala turistov pritiahnuť do nášho hlavného mesta?

Jej súčasťou boli osobnosti, ktoré Bratislavu niekedy navštívili - Albert Einstein, Mária Terézia či pápež Ján Pavol II.

Hoci kampaň vynechala taký skvost ako napríklad hlavnú stanicu v rozklade, konečne niekto prišiel s niečim kreatívnym.

Ešte viac sa však s kampaňou vyhrali v Litve.

Hoci nová kampaň informačnej kancelárie Go Vilnius má byť oficiálne spustená vo štvrtok 9. augusta, na internete sa stala virálnou už v januári.

Zobrazuje ležiacu ženu, ktorá si to zjavne užíva a cíti sa dobre, ktorá v ruke stíska Litvu na mape. Nad jej hlavou je nápis "Vilnius, bod G Európy" s dodatkom "Nikto nevie, kde je, ale keď ho nájdete, je to úžasné".

Kampaň vyvolala nevôľu v litovskej cirkvi.

Prekáža jej, že mesto ju spustilo len pár týždňov pred príchodom pápeža Františka. Ten navštívi pobaltské republiky 22. až 25. septembra a svoje turné odštartuje práve v Litve, kde majú katolíci väčšinu.

Litovskí kňazi sa predtým vyjadrili, že plagát využíva "ženskú sexualitu na reklamu" a podsúva "zlé myšlienky" o Vilniuse.

Litovský premiér Saulius Skvernelis uviedol v utorok, že kampaň neprekračuje žiadne medze, aj keď jej načasovanie je v súvislosti s pápežovou návštevou "dosť zvláštne".

"Je to zvláštna voľba propagácie, ale verím, že to v demokratickej krajine neprekračuje hranicu," povedal v rozhovore pre LRT. Dodal však, že za reklamu sú zodpovední ľudia na čele hlavného mesta, a keby to bolo v rukách jeho kabinetu, mesto by neprezentoval ako "európsky bod G".

Ako vlastne kampaň vznikla?

Stoja za ňou dvaja študenti marketingu The Atomic Garden school - Jurgis Ramanauskas a jeho kolegyňa Skaistė Kaurinaitė.

"Len pár ľudí vie, kde sa Vilnius naozaj nachádza, ale keď už tu prídu, tak sa do mesta zamilujú. Nápad vzišiel z rozhovorov so zahraničnými návštevníkmi, a sformulovali sme to tak, že Vilnius je podobný bodu G - nikto nevie, kde sa nachádza, ale keď už ho nájdu, všetci sú šťastní," povedal Jurgis pre portál FTNnews, ktorý sa venuje turistike a cestovaniu.

Nápad vznikol už v roku 2016, aj dnes sú s ním však autori spokojní. Podľa Jurgisa je v marketingu dôležitý najmä pocit, ktorý autor nápadu má, keď sa naňho pozrie s odstupom času.

"Vilnius je hlavné mesto, ktoré ale turistom nie je príliš známe. Pointa je jednoduchá a priama - len čo ľudia objavia toto miesto, okamžite sa doňho zamilujú," povedal pre estónsky portál Delfi.

Primátor mesta Remigijus Šimašius hovorí, že keď v meste privíta zahraničných hostí (investorov, novinárov či delegácie), často mu hovoria, že mesto prekonalo ich očakávania.

"Na jednej strane sa to dobre počúva, na druhej strane to znamená, že vnímanie Vilniusu sa musí dramaticky zlepšiť, aby zodpovedalo realite," povedal Šimašius.

Podľa prezidenta Klubu reklamných agentúr Slovenska, Róberta Slováka, ide v tejto reklame jednoznačne o sexizmus.

"Navyše to na mňa pôsobí ako prvoplánová študentská premotivovaná pseudokreativita. Vizualizácia idey je nasilu 'našróbovaná' na produkt," povedal Slovák pre Fičí.

