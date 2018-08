Prečo sa na vás pes pozerá, keď vykonáva svoju potrebu

Spolieha sa na vás.

2. aug 2018 o 16:58 Zuzana Bodnárová

Zdá sa vám zvláštne, že na vás psík hľadí, pričom na opačnej strane práve jeho telo opúšťajú zvyšky potravy?

Predpokladáme, že pri vyprázdňovaní uprednostňujete pokoj a súkromie. Má to tak aj váš psík, ale nie vždy je mu to dopriate, hlavne pri venčení na rušných uliciach.

Jeho pudy a inštinkty mu napovedajú, že pri takejto intímnej chvíľke je najzraniteľnejší a jeho možnosti úteku či obrany v prípade nebezpečenstva sú obmedzené, vysvetľuje veterinárka Kathryn Primm.

Vás však považuje za člena svojej svorky, preto sa na vás obracia ako na indikátor možného nebezpečenstva - ak by nejaké hrozilo, určite by ste mu to naznačili.

Štúdia dokonca zistila, že keď sa na seba so psom pozeráte, prehlbuje to váš vzťah vylučovaním hormónu oxytocínu, ktorý je známy aj ako "rodinný hormón" a je zodpovedný napríklad aj za vzťah medzi matkou a dieťaťom.

(zdroj: pexels.com)

Podľa expertky na psie správanie a trénerky Madeline Friedman sa na vás pes môže pozerať aj preto, že očakáva odmenu za to, že sa vyprázdnil vonku, a nie vnútri, čo sa mohol naučiť ešte ako šteniatko. Tiež však súhlasí aj s vysvetlením súvisiacim so zraniteľnosťou.

Niektoré psy však majú z pocitu zraniteľnosti problém vyprázdniť sa, keď ich pri tom niekto pozoruje, prípadne ak sú na vôdzke. Pohľadom vám možno chce naznačiť, že by chcel trochu súkromia. Prípadne od vás môže aj žiadať odobrenie toho, že sa vyprázdňuje na správnom mieste.

Čo z toho vyplýva pre vás?

Keď sa na vás pes pozerá počas vyprázdňovania, správajte sa pokojne a nerobte zbytočne prudké pohyby, to by ho mohlo len zbytočne znervózniť. Ak by ste zrazu odbehli, určite na to bude reagovať.

Či už sa na vás pozerá alebo vyhľadáva samotu, nechajte ho vybrať si, čo mu je prirodzenejšie, pokiaľ je to možné. Pozorovaním jeho správania to určite zistíte.

