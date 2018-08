Nalaďte sa na Grape 2018: Zostavili sme playlist z najväčších headlinerov festivalu

1. aug 2018 o 16:23 Zuzana Bodnárová

1. Alt-J – Deadcrush

Asi najväčším headlinerom tohtoročného Grapeu bude kapela Alt-J. Britské trio sa tak na Slovensko vráti len po roku, keďže vlani patrilo medzi tie najväčšie mená Pohody.

V poslednom čase je v našich končinách pomerne často, no tí, čo ich koncert videli, potvrdia, že ich hudobnú a svetelnú show sa oplatí zažiť aj znovu.

Kedy a kde: sobota 22:50, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/GOJUNJ1o394

2. Nick Murphy fka Chet Faker - Your Time ft. Kaytranada

Austrálskeho speváka Nicka Murphyho ešte stále viac ľudí pozná pod jeho bývalým umeleckým menom Chet Faker, pod ktorým pôsobil do roku 2016. Nech sa volá akokoľvek, jeho sýty a výrazný hlas to nezmenilo.

Murphyho spev skvele vyniká v elektronických inštrumentáloch, napríklad od známych producentov ako Flume, Kaytranada či Marcus Marr.

Kedy a kde: sobota 21:45, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/oNXIwuzHbzg

3. Jungle – Heavy, California

Britská kapela Jungle pripravuje nový album For Ever, ktorý by mal vyjsť v septembri. Napriek tomu stíhajú prísť aj na Grape, kde určite zahrajú aj nové single, ktoré doteraz vypustili do éteru.

Ak sa vám na Grape zapáčia, v rámci turné k novému albumu sa na Slovensku zastavia znova - 13. novembra zahrajú na samostatnom koncerte v Bratislave.

Kedy a kde: piatok 00:40, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/w4LkSRXrK34

4. Oh Wonder – Heavy

Britské duo Oh Wonder tvoria Josephine Vander Gucht a Anthony West. Obaja v projekte skladajú pesničky, spievajú i hrajú.

Ich hudba je charakteristická harmonickým dvojhlasom, sprevádzaným klávesami, na ktorých hrá Josephine, a beatom, ktorý tvorí Anthony. Cítiť v nej vplyv popu i r&b a hlavne pozitívnu energiu.

Kedy a kde: piatok 20:20, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/g8RmfDg45SE

5. Kodaline – Follow Your Fire

Najvýraznejším zástupcom indie popu bude na tohtoročnom Grape írska skupina Kodaline.

Štvorčlenná partia z Dublinu prinesie typické viachlasy, tanečné refrény, ale aj nové single z pripravovaného albumu Politics of Living, ktorý má v pláne vydať na konci septembra.

Kedy a kde: piatok 22:30, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/i9wBXC3aZ_I

6. Yungblud - Polygraph Eyes

Spevák Yungblud pochádza zo severu Anglicka a túto jar debutoval nahrávkou 21st Century Liability, na ktorej namixoval zaujímavú zmes alternatívneho hlasu a provokatívnych textov.

Na hudobnej scéne patrí skôr medzi nováčikov, ale svojím prenikavým hlasom a drzým vystupovaním si možno prerazí cestu aj k novým slovenským fanúšikom.

Kedy a kde: piatok 18:10, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/8kzfrTIUgzU

7. Seasick Steve – Summertime Boy

Americký hudobník Seasick Steve má za sebou zaujímavú životnú cestu. Bol bezdomovcom, živil sa divnými i podradnými prácami, precestoval kus sveta a popri tom hral - aj na rôzne netradičné a prispôsobené hudobné nástroje.

K prvej oficiálnej nahrávke sa dostal až ako šesťdesiatnik, keď sa presťahoval do Nórska. A hoci mu ťahá na 80 rokov, hudby ani koncertovania sa zatiaľ nevzdáva.

Kedy a kde: sobota 16:20, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/Gq0PmDhkb4c

8. Warhaus – Love's A Stranger

Belgický spevák Maarten Devoldere, známejší pod menom Warhaus, si už na na Grape zahral v roku 2015. Okrem tohto sólového projektu je totiž známy aj ako frontman rockovej formácie Balthazar.

Ale ide mu to aj samému. Jeho hlbkoký hlas vyniká v atmosférických pesničkách. Niektorým jeho tvorba pripomína spevákov ako Tom Waits či Serge Gainsbourg.

Kedy a kde: sobota 21:45, Orange stage

video //www.youtube.com/embed/GSJdhd0stAg

9. Wolf Alice - Don't Delete the Kisses

Londýnska kapela Wolf Alice hrá alternatívny rock, ktorému dominujú vokály speváčky Ellie Rowsell.

Mali dosť úspešný rok 2017, keďže sa impodarilo vydať už druhý album Visions Of A Life a fanúšikov im pomohla získať aj účasť na soundtracku k filmu Trainspotting 2.

Kedy a kde: sobota 18:30, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/WqxE-zppu30

10. Lamb – Illumina

Britské duo Lamb, ktoré tvoria producent Andrew Barlow a vokalistka Louise Rhodes, vzniklo už v roku 1994. Na začiatku 21. storočia sa obaja rozbehli vlastnými smermi, no v roku 2009 sa opäť spojili a pokračovali vo vydávaní spoločných vecí.

Ich zvuk tvoria výrazné Louisine vokály a downtempo beaty od Andrewa, v ktorých zacítite aj drum'n'bass či jungle.

Kedy a kde: piatok 23:35, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/89Mb5ya7wOE

11. Sevdaliza – Amandine Insensible

Speváčka Sevdaliza, vlastným menom Sevda Alizadeh, sa narodila v iránskom Teheráne, no od piatich rokoch vyrastala v holanskom Rotterdame. Dokonca hrala aj v holandskom národnom basketbalovom tíme.

Slovenskému publiku sa predstavila už vlani na festivale Pohoda, no tí, ktorí jej vystúpenie v malom stane zažili, si ho ochotne zopakujú znova. Jej hudba je nezvyčajná, intímna a zmyselná, Sevdaliza sa nevyhýba ani experimentom či provokáciám.

Kedy a kde: piatok 21:25, Orange stage

video //www.youtube.com/embed/_ReWd-Pg81w

12. Modeselektor – Berlin ft. Miss Platinum

Pred rokom hral na Grape Moderat jeden zo svojich posledných koncertov pred tým, ako si dali pauzu na neurčito. Tohto roku sa do Piešťan vráti časť z tejto skupiny - konkrétne dvaja dídžeji a producenti, ktorí si hovoria Modeselektor.

Oproti melodickejšiemu Moderatu, kde vokály zabezpečoval spevák Apparat, sú Modeselektor minimalistickejší a temnejší, takže sa pripravte na berlínsky klubový náklad elektroniky a techna.

Kedy a kde: piatok 3:20, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/PQbIfznortE

13. San Holo – The Future ft. James Vincent McMorrow

Holanského producenta Sandera van Dijcka bude poznať skôr pod jeho umeleckým menom San Holo. Do povedomia sa dostal množstvom podarených remixov, no produkuje aj vlastné veci, na ktorých mu s vokálmi vypomáhajú rôzni speváci.

San Holo sa pohybuje na pomedzí rôznych žánrov elektronickej tanečnej hudby, preto je jeho tvorbu ťažké strčiť do jednej škatuľky, ale určite si zatancujete.

Kedy a kde: piatok 1:45, Orange stage

video //www.youtube.com/embed/J9K4n7xu7-U

14. Wilkinson – Take It Up ft. Sub Focus

Britský drum'n'bassový producent Wilkinson si po štyroch rokoch príde zopakovať svoje vystúpenie na Grape z roku 2014.

Na piešťanskom festivale zahrá do tanca v rámci svojej live show, čiže na pódiu nebude sám s laptopom, ale pomôže mu celá kapela.

Kedy a kde: sobota 1:00, Grape stage

video //www.youtube.com/embed/Dizort4MTQk

15. Noisia – Could This Be

Temné basové tóny charakterizujú tvrdšiu elektronickú hudbu holandského tria Noisia, ktorí na Grape odohrajú svoj DJ set.

Pripravte sa na množstvo remixov z ich dielne, ako aj vlastné skladby, ktoré vám budú ešte dlho dunieť v hlave.

Kedy a kde: sobota 23:55, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/aeF1ZvA2IEQ

16. Dirtyphonics – No Stopping Us

Francúzska elektronická formácia Dirtyphonics mieša dubstep, trap, drum'n'bass, ale aj rockové prvky, dokonca u nich môžete zacítiť vplyv ich krajanov, Daft Punku.

Okrem vlastných skladieb majú na konte aj množstvo remixov a rôznych tanečných hitov, ktorým pridali trochu drsnejšiu úpravu.

Kedy a kde: sobota 2:05, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/71i8Endyszw

17. Charlotte De Witte – The Healer

Ak je vám po chuti nekompromisné techno či minimal, nevynechajte koncert belgickej producentky Charlotte De Witte.

Na scéne ešte nie je príliš dlho, no má za sebou úspechy ako mix pre BBC Radio 1, vystúpenie v Boiler Room či podporu veľkých hudobných médií.

Kedy a kde: piatok 1:45, Suzuki stage

video //www.youtube.com/embed/0Te0Sq23-qA

Vypočujte si celý playlist na Spotify:

https://open.spotify.com/embed?uri=spotify:user:fici.sk:playlist:5HUVPhuBXffpS1phVvTTQU

