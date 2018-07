Chýba vám cez leto politika? Pozrite si tieto seriály

Škandinávska temnota aj americký humor.

27. júl 2018 o 20:30 Kristína Janščová

1. House of Cards

Americký seriál je medzi podobne zameranými snímkami dnes už legendou. Od roku 2013 môžete vďaka nemu sledovať príbeh Francisa Underwooda, ktorý sa svojsky snaží dostať do kresla prezidenta USA.

Senátor amerického kongresu a stranícky tajomník Demokratickej strany sa rozhodne pomstiť ľuďom, ktorí mu odopreli funkciu ministra zahraničných vecí. Vďaka seriálu zistíte, ako funguje politika v USA a že ani tu sa nevyhýba intrigám, manipulácii a zradám.

Hodnotenie ČSFD: 91 %

Hodnotenie IMDB: 8.9/10

video //www.youtube.com/embed/ULwUzF1q5w4

2. Occupied

Nórsko-švédsky thriller má na svedomí svetoznámy autor detektívok Jo Nesbø. Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti a na začiatku je nórska vláda, zameraná na ochranu životného prostredia, ktorá zastaví ťažbu ropy a vývoz ropných produktov.

To naštve nielen Európsku úniu, ale aj Rusko - a tak ruské vojská s povolením EÚ vstúpia na územie Nórska a odmietajú odísť. Hneď na začiatku to zájde až tak ďaleko, že niekto unesie nového nórskeho premiéra Jespera Berga.

Ak milujete severské detektívky a House of Cards, tento seriál vám odpáli dekel až do Moskvy. Neopozeraní herci, surová, no krásna nórčina a ruština a príbeh, pri ktorom budete mať pocit, že ste ho už niekedy čítali v novinách - vtedy, keď Rusko začalo okupovať Ukrajinu. Nechýbajú psychologické sondy do života "normálnych ľudí", ktorí sú schopní sa kvôli svojej vlasti stať teroristami a urobiť štátny prevrat.

Hodnotenie ČSFD: 80 %

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

video //www.youtube.com/embed/yfqRRHaFyJg

3. Borgen

Zo severu pochádza aj medzinárodne preslávený seriál Borgen, v ktorom spoznáte Birgitte Nyborgovú, ktorá sa prekvapivo stane víťazkou volieb. Cez jej postavu budete v troch sériách sledovať, ako funguje (nielen dánska) politika, a že hoci je toto prostredie plné intríg, zrád a manipulácie, dá sa to robiť aj inak.

Na rozdiel od House of Cards seriál neskĺza do zbytočnej démonizácie a z politikov nerobí len účelových kariéristov.

Hodnotenie ČSFD: 87 %

Hodnotenie IMDB: 8.5/10

video //www.youtube.com/embed/OKduYvZ1TYo

4. Designated Survivor

Už v prvej epizóde sa dostávame do centra diania, keď po strašnom teroristickom útoku na budovu Kapitolu (sídla Kongresu Spojených štátov amerických), zahynú všetci reprezentanti Kongresu spoločne s prezidentom.

Podľa skutočnej ústavy, ak sú všetci reprezentanti prítomní na jednom mieste, ostáva vždy mimo daného miesta tzv. Designated Survivor z demokratickej i republikánskej strany.

Ako jediný z demokratov, ktorý prežil a bol mimo Kapitolu, ostal iba minister rozvoja bývania Tom Kirkman. Cez noc sa tak stáva prezidentom Spojených štátov, ktorý nielen musí prevziať rolu najvplyvnejšieho muža sveta, ale aj riadiť vyšetrovanie najväčšieho teroristického útoku na vládu jednej krajiny v dejinách a prípadný vojenský konflikt.

Hodnotenie ČSFD: 75 %

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

video //www.youtube.com/embed/N_f1v0Nx5Sw

5. Boss

Americký seriál vám odhalí, že aj politici sú len ľudia - a aj oni bojujú s úplne základnou potrebou človeka, so zdravím. Starosta Chicaga Tom Kane sa dozvie, že trpí degeneratívnou neurologickou poruchou.

Aj napriek tomu sa rozhodne ostať vo funkcii a nedať pred nikým najavo, že trpí nevyliečiteľnou chorobou. Ako dlho to dokáže udržať v tajnosti a aký vplyv to bude mať na jeho politickú kariéru?

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 8.1/10

video //www.youtube.com/embed/28UIrIjNL_U

6. Spin City

Americký komediálny seriál nerieši priamo situáciu v Bielom dome, ale zameriava sa na New York, jeho starostu a jeho zástupcu. Ani tu však nie je všetko jednoduché, a hoci sa Michael Flagherty tvári, že všetko zvláda ľavou zadnou, občas sa pritrafí aj bitka, ktorú prehrá.

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 7.3/10

video //www.youtube.com/embed/fG_1wzBpPzI

7. Show Me A Hero

Politike na nižšej úrovni sa venuje aj ďalší americký seriál, Show Me A Hero. V ňom sledujeme príbeh mladého Nicka Wasicska, ktorý sa v roku 1987 stal starostom mestečka Yonkers.

Federálny súd mu hneď na začiatku prikazuje, aby vystaval malý počet nízkorozpočtových bytov v "bielych štvrtiach". A práve to otvorí Pandorinu skrinku plnú rasizmu, nenávisti, bitiek a boja o to, čo pre obyčajných ľudí znamená domov, česť a hrdosť.

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 8.1/10

video //www.youtube.com/embed/PwqHZH1Uqvo

8. Forbrydelsen

Severský seriál položil základy takmer všetkých temných škandinávskych kriminálok dneška. Okrem znásilnení a vrážd sa však omnoho viac ako iné scandi noir seriály venuje aj politike.

Deje sa tak najmä v prvej sérii, kde sa cez zmiznutie, znásilnenie a vraždu mladej študentky dostávame do volebnej kampane kandidátov na primátora Kodane.

Hodnotenie ČSFD: 85 %

Hodnotenie IMDB: 8.4/10

video //www.youtube.com/embed/Y5t4Aczm_fM

9. The Crown

Vynechať nemôžeme ani britský obľúbený seriál o kráľovnej Alžbete II. V historickom životopisnom seriáli spoznáte jej úspechy aj pády, intrigy, zrady, neľahké politické, ekonomické aj morálne rozhodnutia a všetky dôležité momenty, vďaka ktorým je Alžbeta II. a aj Veľká Británia dnes tam, kde je.

Hodnotenie ČSFD: 91 %

Hodnotenie IMDB: 8.7/10

video //www.youtube.com/embed/JWtnJjn6ng0

10. Homeland

Americký seriál je niečo medzi psychologickým thrillerom a drámou. V šiestich sériách spoznáme príbeh agentky CIA Carrie Mathisonovej a príslušníka americkej námornej pechoty, Nicholasa Brodyho.

Toho počas misie v Iraku zajala Al-Káida a osem rokov ho držala ako vojnového zajatca. Keď ho Američania oslobodia a vrátia naspäť do vlasti, agentka ho podozrieva, že nie je vojnový hrdina, ale terorista. Oprávnene?

Hodnotenie ČSFD: 87 %

Hodnotenie IMDB: 8.4/10

video //www.youtube.com/embed/KyFmS3wRPCQ

Ak ste už tieto seriály videli a politika vám naozaj chýba, nájdete ju aj v týchto snímkach:

