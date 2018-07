15 piesní, ktoré dodali slovenským športovým úspechom trpkú príchuť

Toto naozaj nevyšlo.

27. júl 2018 o 11:04 Kristína Janščová

Keď sa slovenským športovcom darí, slovenskí speváci a kapely to považujú za perfektnú šancu znova vyliezť na svetlo sveta a "potešiť" náš národ piesňami pokusmi o nové športové hymny. Pozreli sme sa na to najhoršie, čo sa im zatiaľ podarilo vyprodukovať.

Vďačným objektom tragédov je cyklista Peter Sagan.

Naposledy o ňom zložil pieseň Samo Tomeček minulý rok po tom, čo Sagana vylúčili z Tour de France pre incident s Markom Cavendishom, ktorý spadol a utrpel zranenia v oblasti lopatky, kľúčnej kosti, ramena a pravej ruky.



Tomeček sa s textom naozaj vyhral, oceňujeme najmä túto pasáž:

Ty si stále veľký frajer

A dokonca ty jazdíš vždy fér

Preto rozhodli sme sa s jury ťa

Diskvalifikovať.

V boji o zelený dres ťa odstaviť

Súperom to uľahčiť.

video //www.youtube.com/embed/ocmStB6KrGM

Tomečkov song bol však Stairway To Heaven oproti hitovečke, ktorá zaznela v roku 2015 na námestí v Žiline.

Môže za ňu Palo Viglaš, ktorého by si určite vaša babka želala počuť v Šlágr TV. Za pozretie stojí aj video priamo z premiéry songu na námestí, hoci na ňom (chvalabohu a žiaľbohu) nie je až tak počuť text. To, ako sa dvaja ľudia na pódiu snažia týmto trapasom rozhýbať dav, je skutočne obdivuhodné.

Za pozornosť stojí najmä text, na ktorom autor určite pracoval niekoľko dní.

Sagan nás baví, Sagan nás baví

Zabavný je chalan správny

Normálny a taký slávny

Sagan je krááááľ!

Sagan nás baví, Sagan nás baví

Pre divákov zázrak spraví

Súperom motá hlavy

Sagan je kráááľ!



Vrcholom piesne je remixovaná poškvrnená verzia ľudovky s textom Slovenské mamičky, rýchlych synov máte.

video //www.youtube.com/embed/BtOSSFglhiU

V porovnaní s tým ešte dobre vyznieva aj táto pieseň, ktorú zavesil na Youtube syn postaršieho muža. Ten spev ozvláštnil hrou na gitaru a ústnu harmoniku.

video //www.youtube.com/embed/_P0uLPuFq74

Svoje si od pofidérnych spevákov vypočula aj Nasťa Kuzminová.

Začalo to už v roku 2010, keď ju na námestí SNP v Banskej Bystrici privítali po Zimných olympijských hrách piesňou Nasťa, ktorú napísal Peter Valo a zhudobnil Pavol Janíček.

Na pódiu ju zaspievali dve ženy, a Nasťa sa najskôr nezmohla na nič iné než trpký úsmev. Potom zrejme usúdila, že v živote existujú aj horšie veci, a tak začala na pódiu tancovať.

Cez krajinu nekonečnú

Vedú biele koľaje

Po nich letí Bystričanka

Pre nás naša hviezda je

Kamže letíš, milá Nasťa,

Kamže si to trieliš zas?

Ona na to: Mám vás rada

Bežím za vás na Parnas.

video //www.youtube.com/embed/qv62lEuhWcY

Ďalší tragédi prišli na scénu tento rok.

Vo februári najskôr zavesil Marián Vlčák (tiež osoba, ktorú by ste radi videli na Šlágr TV) na Youtube video Nasťa Kuzminová song. A text mu musel tiež zabrať veľa času.

Svetová sláva,

Nasťa vyhráva

Každý jej blahoželá

Že medailu má

Prekážky zdolávať, v tom je vždy najlepšia

Tá naša Nasťa, Nasťa Kuzminová.

video //www.youtube.com/embed/aHmSii-X4wU

A celé to zaklincovala zabudnutá superstáriska a ešte zabudnutejšia slovenská kapela.

Ešte trpkejší úder sa Nasti rozhodla zasadiť bývalá superstaristka Barbora Balúchová so zabudnutou eurodance skupinou z 90. rokov s názvom Salco.

V piesni nechýba povzbudivé "boom boom clap" a gradačné premostenie do úplne rovnakej časti pesničky, ako je tá predtým. Skutočným skvostom je aj text.

Nasťa, ty si naše zlato

Držíme ti palce a ďakujeme za to

Nasťa, ty si naše zlato

Nikdy to nevzdávaj a stále mysli na to.

video //www.youtube.com/embed/-tWJY5MuFbs

Najviac si však jednoznačne musia vytrpieť naši hokejisti.

V roku 2014 prišiel do talkshow Petra Marcina Marián Gáborík, ktorý to určite hneď aj oľutoval.

Peter sa mu totiž rozhodol zložiť a zaspievať song - cover verziu Bieleho kvetu od Mekyho Žbirku s vlastným textom.

Správny chlap

Nosí domov Stanley Cup

Stanley Cup

Trenčín nájde aj bez máp



Gáborík

Vivat Majo Gáborík

Kráľovské

Góly strieľa ako nik

Správny chlap

Hráva hokej od rána

Správny chlap

A čo na to Ivana?

Na-na-na

video //www.youtube.com/embed/zn-FDKR8kYg

Už o rok skôr však Marcin spojil do jednej piesne Mariána Hossu, Zdena Cháru aj Jožka Golonku.

Toto kombo sa mu podarilo zmixovať vo vlastnej cover verzii hitu Lola od the Kinks. Predviedol ju na galavečeri Športovec roka 2013 a dodnes neveríme, že sa to fakt stalo. Myslíme si, že Jožko Golonka by ho za to poslal k zemi tvrdšie ako Ragulina.

S hokejkou isto sa už narodil

Do plienky robil 'pup'

A potom kričal

Ma-ma-ma-ma-ma

Ma-Marián Hossa

Súper vždy už v šatni začne sa báť

Ako má naňho hrať

Každú sieť rozpára

Ch-cha-Chára



Naša budúcnosť nie je ružová

Zostarnú správni mužovia

V ústach zhorkne nám salónka

Nehrá už Jožo Golonka

video //www.youtube.com/embed/iNTPFfEHDlA

Na slovenských hokejistoch sa snažia priživiť všelijaké individuá.

Hymna Nech bože dá je však len jedna, a mali by si to konečne uvedomiť. Vďaka tomu by nevznikli videá, v ktorých:

Kristína spojila fujary a MS 2011 na Slovensku.

video //www.youtube.com/embed/CVydUm-3-j4

Pomer lajkov (472) a dislajkov (10-tisíc) hovorí za všetko.

video //www.youtube.com/embed/fDPU6D1f-Vg

Braňo Mojsej spojil rockový chraplák s textom, na ktorom si dal záležať, ako to už u neho býva zvykom.

video //www.youtube.com/embed/PVQ6zcuaS_Q

Do boja volá aj zabudnutý víťaz Superstar, Peter Cmorík...

video //www.youtube.com/embed/nS3qZMxO448

... aj rapper Shomi.

video //www.youtube.com/embed/jqNjvIMXbMk

Ešte horší rap predviedol Kikso.

video //www.youtube.com/embed/9m8Uzq3F5Fo

A zopár falošných tónov nájdeme aj v tomto pokuse.

video //www.youtube.com/embed/aVQg2Zy6TaM

