Desať menších, no o to zaujímavejších festivalov v auguste

Stále si je z čoho vyberať.

25. júl 2018 o 16:55 Zuzana Bodnárová

Festival Atmosféra

Kedy: 3. - 4. augusta 2018

Kde: Vinice, Hontianske Nemce

Za koľko: 15 - 45 eur

Festival Atmosféra si dal za cieľ vytvárať príjemnú atmosféru v lone slovenskej prírody pomocou hudby a bohatého sprievodného programu. Či sa im to podarí, si môžete ísť overiť do dedinky Hontianske Nemce, neďaleko Banskej Štiavnice. Vystúpia Para, Jana Kirschner, Malalata a mnoho ďalších slovenských interpretov.

(zdroj: Facebook/Festival Atmosféra)

Hip Hop Žije

Kedy: 3. a 17. augusta

Kde: Domaša a Duchonka

Za koľko: na Domašu aj na Duchonku 14,5 eur

"Veľký" Hip Hop Žije sa konal v Bratislave na konci júna, tie menšie edície zabavia hip-hopových fanúšikov aj na ďalších miestach Slovenska. Na oboch vystúpia slovenskí i českí rapperi, potvrdení sú už Kontrafakt , Majk Spirit, Separ či Kali.

(zdroj: Facebook/Hip Hop Žije)

Rock pod Kameňom

Kedy: 9. - 11. augusta

Kde: Sninské rybníky, Snina

Za koľko: trojdňová permanentka za 45 eur, jednodňové za 35 eur

Festival Rock pod Kameňom nemá problém prilákať na východ Slovenska ani veľké mená rockovej a metalovej hudby. Tohto roku tam v rámci svojho turné zavítajú legendárni Helloween, ale aj Kabát, Dragonforce, Pretty Maids alebo Tomáš Klus.

(zdroj: Facebook/Rock pod Sninským kameňom)

Červeník

Kedy: 10. - 11. augusta 2018

Kde: Amfiteáter Červeník

Za koľko: dvojdňové permanentky za 15 eur , jednodňové lístky za 10 eur

Festival Červeník opäť na jednom mieste zhromaždí množstvo populárnych slovenských interpretov, ktorí môžu zabaviť celú rodinu. V miestnom amfiteátri vystúpia IMT Smile, Tublatanka, Peter Nagy a Indigo, Hex či Polemic a mnohí ďalší.

(zdroj: Facebook/FESTIVAL ČERVENÍK (official))

Hviezdne noci

Kedy: 16. – 19. augusta 2018

Kde: Bytča

Za koľko: štvordňová permanentka za 28 eur, pre študentov 25 eur

Na štyri dni (a noci) bude mesto Bytča hostiť festival, ktorý jeho obyvateľom i návštevníkom prinesie bohatý hudobný, filmový, detský, výtvarný i divadelný program. Zahrať prídu napríklad Fallgrapp, Karpatské Chrbáty či Walter Schnitzelsson a množstvo ďalších interpretov rôznych žánrov.

(zdroj: Facebook/ Festival Hviezdne noci Bytča)

Tribute to Freedom - Pocta slobode

Kedy: 17. augusta 2018

Kde: Hrad Devín, Bratislava

Za koľko: 9 eur

Už desiatykrát sa v Bratislave uskutoční hudobné podujatie, ktoré vzdáva poctu slobode a tomu, že ju nemôžeme brať ako samozrejmosť.

V historických kulisách hradu Devín tento rok vystúpia Richard Müller, ako aj Lenka Filipová a hostia, Billy Barman a dievčatá zo Sľuku si na tomto mieste zopakujú úspešný koncert zo začiatku leta.

(zdroj: Facebook/Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism‎)

Fest Maringota

Kedy: 17. - 18. augusta

Kde: Lom nad golfovým ihriskom, Skalica

Za koľko: 10 - 15 eur

V srdci skalickej vinohradníckej oblasti, na úpätí najvyššieho kopca regiónu, sa bude znova konať festivla Maringota. Ten v majestátnom lome prinesie večer hudobný program v podaní Pary, Bad Karma Boy či FVLCVRM, a počas dňa zas ochutnávky miestných vín či bedmintonový turnaj.

(zdroj: Facebook/Fest Maringota)

Dni majstrov ÚĽUV

Kedy: 25. - 26. augusta 2018

Kde: Staré mesto, Bratislava

Za koľko: slávnostný galaprogram za 9 eur, inak zadarmo

Majstri a ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska, remeselné dielne, hry a zábavky pre deti, hudobno-tanečné vystúpenia, zóna venovaná vlne, tradičná kuchyňa - to všetko čaká návštevníkov na 28. ročníku podujatia Dni majstrov.

(zdroj: Facebook/ÚĽUV)

More//Than//Fest

Kedy: 25. - 26. augusta 2018

Kde: Všešportový areál, Zvolenská Slatina

Za koľko: dvojdňová permanentka od 35 eur, jednodňové vstupenky od 25 eur

Minulého roku to síce nevyšlo, ale organizátori metalového festivalu More Than Fest sa v tomto roku pokúšajú napraviť minuloročnú pohromu.

Ak sa podarí, tak sa metaloví fanúšikovia môžu tešiť na The Dire Straits Experience ako headlinera, ale aj ďalšie kapely ako Freedom Call, Masterplan či Symfobia.

(zdroj: Facebook/EPG)

Festival Skaly

Kedy: 31. augusta - 2. septembra 2018

Kde: Kemp Slnečné Skaly, Rajecké Teplice

Za koľko: od 19 eur

Prvý ročník festivalu Skaly má ambíciu na svoje tri stage priniesť viac ako 50 interpretov žánrov ako hip-hop, rock, reggae, dub či elektro. Ako sprievodné aktivity budú návštevníkov čakať graffitti prezentácia, maľovanie na plátno, minirapma, let balónom či kolotoče.

(zdroj: Facebook/SKALY Festival)

