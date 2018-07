Kotlebovci chceli púšťať dokument o Slovenskom štáte, Poprad to zamietol

Najprv im to skoro prešlo.

25. júl 2018 o 13:57 Zuzana Bodnárová, Kristína Janščová

Kým väčšina poslancov cez parlamentné prázdniny oddychuje, kotlebovci nespia a robia si kampaň. Kým minulé leto bavili Slovensko výstupom na nesprávny Kriváň, to, čo sa chystá v auguste 2018, je už troška menšia sranda.

Ôsmeho augusta totiž majú v pláne premietať amatérsky film o Slovenskom štáte.

Nie je to však film hocijaký - volá sa Zavrhnuté svedectvá a už podľa traileru zistíte, že pôjde o glorifikáciu Slovenského štátu, ktorý vyviezol na smrť 70-tisíc spoluobčanov židovského pôvodu.



Prinesie "spomienky a skúsenosti pamätníkov, ktoré nemali nikdy uzrieť svetlo sveta".



Nechýbajú zábery prezidenta Jozefa Tisa, propagandistická hudba a šťastné deti mávajúce vlajkami s dvojkrížom.

Pamätníci hovoria o tom, ako bolo dobre, aký bol Tiso skvelý prezident a ako ľudia nemajú dobré spomienky na "takzvané" Slovenské národné povstanie.

Predtým, ako dokument zverejnia na internete a sociálnych sieťach, ho chceli autori premietať 8. augusta v Poprade.

Ťažko veriť, že je to náhoda, lebo náckovia majú slabosť pre symboliku.

Práve z popradskej železničnej stanice odišiel 25. marca 1942 o 20:20 prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Do vlakov muselo nastúpiť podľa ÚPN 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Len 20 z nich Osvienčim prežilo.

V koncentračných táboroch v dôsledku transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 000 židovských občanov.

V prípade kotlebovcov je určite náhodou aj dátum 8. august, ktorý sa nápadne podobá na číslo 88. To reprezentuje známy nacistický pozdrav "Heil Hitler", pretože H je 8. písmeno v abecede.

Plánované podujatie vyvolalo vlnu nevôle.

Kritiku si "zlizlo" popradské kino Tatran, ukázalo sa však, že samotné kino v tom nemalo prsty.

Premietanie v kine Tatran totiž schválila mestská správa nebytových priestorov, no samotní pracovníci kina sa voči tomu ohradili. Svoje stanovisko zverejnili aj na facebookovej stránke kina a v komentároch dodali, že ak by sa podujatie predsa len konalo, do práce by neprišli.

"Osobne mám za to, že kino má byť apolitické. Podujatie nie je v programe kina, ide o prenájom priestorov schválený mestom Poprad," píše sa v statuse, pod ktorý sa podpísala vedúca kina Ľubomíra Olejárová.

Na povahu dokumentu i akcie mesto Poprad upozornil Matej Petroci.

Pre Fičí vysvetlil, že len čo ho na akciu upozornili kamaráti zo študentskej iniciatívy Nie je nám to jedno, telefonoval viceprimátorovi, ktorý na to pomerne rýchlo zareagoval.

Mesto nakoniec akciu kotlebovcom zatrhlo.

V odôvodnení zrušenia prenájmu sa píše, že dokument je silne politický a názorovo nevyvážený a autori mestu zamlčali, že sa premietania zúčastní aj Mazurek.

"Politická príslušnosť autorov a hostí, ako aj načasovanie na dátum 8.8.2018, ktorý je symbolicky používaný v extrémistických hnutiach, robia toto podujatie nevhodným pre kultúrne priestory mesta, obzvlášť mesta Poprad, vzhľadom na jeho históriu," uviedol v žiadosti o zrušenie prenájmu priestorov kina viceprimátor Popradu Igor Wzoš, ktorý ju podpísal v zastúpení primátora Jozefa Švagerka.

Podľa Mateja Petrociho viceprimátor Popradu priznal, že musia lepšie nastaviť pravidlá prenájmu priestorov, aby sa také niečo neopakovalo.

O deň neskôr sa má "dokument" premietať v prešovskej reštaurácii Double HPR. Na naše otázky zatiaľ neodpovedali, článok budeme po ich prípadnej odpovedi aktualizovať.

Kto za filmom stojí?

Jedným z autorov, ktorí sú uvedení na plagáte k premietaniu filmu, je okresný predseda ĽSNS v Kežmarku, Ján Pastuszek, ktorý na kotlebovskom "mecheche" pred pred banskobystrickou budovou súdu bránil Mazurekove výroky v rádiu Frontinus, za ktoré dostal Mazurek pokutu 5000 eur a náklad vtipov.

Druhým autorom je Dávid Pavlík, ktorý pracuje ako asistent poslankyne za ĽSNS Jany Nehézovej, a zároveň stojí za krátkym propagačným "dokumentom" o kotlebovských vlakových hliadkach.

Nie je veľmi prekvapivé, že kotlebovci nakrútili film o tom, ako dobre sa žilo v Slovenskom štáte.

ĽSNS a jej prívrženci štát z vojnového obdobia dlhodobo glorifikujú.

Kotleba háji a odporúča Protokoly Sionských mudrcov (údajné plány Židov na ovládnutie sveta, ktoré využíval v propagande Hitler aj Slovenský štát).

Poslanec Mizík kádruje ľudí na základe toho, či sú Židia, 6 miliónov mŕtvych a mydlá zo Židov sú podľa poslanca Mazureka rozprávky a občas sa im v regionálnych novinách len tak "náhodou" zjavila karikatúra Žida.

Hoci za roky svojho pôsobenia vymenili gardistické uniformy za obleky a snažili sa aj zmeniť jazyk, podstata stále ostala.

Autori dokumentu sa však na rozdiel od Milana Uhríka cítia povolaní vyjadrovať sa k histórii.

