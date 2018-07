15 tipov, vďaka ktorým nikto nezistí, že lietadlom necestujete často

Je to jednoduchšie, ako sa môže zdať.

24. júl 2018 o 15:41 Zuzana Bodnárová

Najmä v čase letných dovoleniek je veľká šanca, že lietadlom niekam pocestujú aj tí ľudia, ktorí tento druh dopravy zvyčajne veľmi nevyužívajú.

Taktiež je možné, že ste cestovateľ - nováčik a nemáte toho veľa nalietaného. Nie je to žiadna hanba, niekde začať treba.

Môže sa vám však hodiť zopár rád a tipov, ktoré poznajú najmä tí, ktorí sú na letisku a v lietadle ako doma.

1. Na väčšinu výletov sa s prehľadom zbalíte aj do príručnej batožiny.

Odrádza vás od lacných leteniek, že v nich nemáte zahrnutú veľkú batožinu? Úplne zbytočne, väčšinu ciest zvládnete aj s vecami, ktoré sa vám zmestia do príručnej batožiny. Keď sa nad tým zamyslíte, na týždňovú dovolenku naozaj nepotrebujete štvoro topánok, ani päť šiat a dva svetre. Pri cestách do európskych miest je to ešte o to jednoduchšie, že v prípade núdze si môžete prinajhoršom kúpiť všetko, čo budete potrebovať.

2. Cestujte s batohom.

Príručný kufrík sa dobre ťahá po letisku, ale ak viete, že sa budete musieť nejaký čas presúvať s batožinou po meste pre ranný prílet či večerný odlet, praktickejšie je nosiť ruksak. Navyše, pri ruksaku je veľká pravdepodobnosť, že vám letušky nízkonákladoviek povolia vziať si ho na palubu a nedajú ho do podpalubia, hoci nemáte zaplatený "priority boarding". Stačí, že nebude vyzerať príliš obrovský.

3. Overte si podmienky jednotlivých aeroliniek.

Hoci väčšina aeroliniek má veľmi podobné podmienky pre check-in, príručnú batožinu alebo jej váhové a veľkostné limity, môžu sa od spoločnosti k spoločnosti jemne líšiť, prípadne časom meniť. Je lepšie si na ich stránke skontrolovať všetky obmedzenia, aby ste nemali zbytočné opletačky pre zopár centimetrov či kíl.

Väčšina aeroliniek akceptuje príručnú batožinu rozmerov 55 x 40 x 20 centimetrov, ale niektoré obmedzujú váhu na osem kilogramov, iné vezmú aj desať. Veľa aeroliniek k tomu povoľuje aj "personal item", čo môže byť menšia kabelka či taška na laptop, no nie je to tak u všetkých.

Napríklad do Ryanairu si môžete viať aj väčšiu aj menšiu príručnú batožinu, ale tú väčšiu vám na gate vezmú, označkujú a pri lietadle ju bezplatne odovzdáte do podpalubia. Vyhnete sa tomu, len keď si zaplatíte priority alebo keď letuška vyhodnotí, že ruksak si tam dať nemusíte.

Vo Wizzair máte povolenú len jednu príručnú batožinu, takže kabelku budete musieť napchať do kufra.

4. Zoberte si plátenú tašku, ktorú ľahko strčíte do príručnej batožiny.

V prípade, že nemáte povolené zobrať si so sebou kabelku, dajte si veci, ktoré chcete mať poruke, do plátenej tašky. Tú potom na gate jednoducho strčíte do príručnej batožiny. V lietadle ju môžete znova vytiahnuť a dať si ju napríklad pod sedadlo.

Plátené tašky sú celkovo pri cestovaní dosť praktické vďaka svojej skladnosti a rozmerom, ktoré sa prispôsobujú objemu vecí, ktoré v nich nesiete.

5. Zbaľte tekutiny do priehľadného zatváracieho vrecka.

Tekutiny musíte mať pri kontrole na letisku v maximálne 100-mililitrových nádobkách v uzatvárateľnom priehľadnom vrecku. Na niektorých letiskách vám ich aj poskytnú, ale je lepšie pripraviť sa už doma, lebo pravdepodobne vás vyzvú, aby ste ich vytiahli z batožiny.

Netreba si kupovať žiadne špeciálne priehľadné taštičky, najlepšie poslúžia zatvárateľné vrecká na potraviny, ktoré kúpite v potravinách či v Ikei.

6. Spravte si online check-in zopár dní pred odletom.

Pred cestou lietadlom je nevyhnutné spraviť si check-in, teda potvrdiť svoju rezerváciu a dostať boarding pass, teda nástupný lístok na lietadlo. Najjednoduchšie je spraviť to online niekoľko dní pred cestou, podľa toho, ako to majú nastavené jednotlivé aerolinky.

Nenechávajte si to na letisko, lebo pri väčšine nízkonákladoviek za vyhotovenie boarding passu na letisku priplácate. Rovnako je zbytočné priplácať si za skorý check-in - aerolinky vám túto možnosť ponúkajú aj dva mesiace pred odletom, ale úplne stačí spraviť to deň - dva vopred.

(zdroj: pexels.com)

7. Boarding pass stačí mať aj v mobile.

Nemáte doma tlačiareň? Nemusíte utekať do copycentra, aby ste si po check-ine vytlačili letenku. Väčšine aeroliniek (minimálne v Európe) stačí aj boarding pass v mobile. Dbajte na to, aby mal správny mobilný formát - najistejšie je spraviť si check-in priamo cez aplikáciu danej spoločnosti.

8. Vezmite si prázdnu fľašu.

Ceny za vodu na letisku sú ako kinderko - nikdy neviete, či budú stať euro alebo šesť. S fľašou vody síce cez kontrolu neprejdete, ale väčšinou nemajú problém s prázdnymi fľašami. Pribaľte si jednu a ak je na letisku pitná voda, jednoducho si napustite vodu na toaletách. Nerobte to, ak je tam vyslovene napísané, že voda nie je pitná.

9. Zoberte si niečo malé pod zub.

Doprava, čakanie a samotný let dokopy zaberú aj niekoľko hodín, počas ktorých pravdepodobne vyhladnete. Môžete si dopriať aj predražené (a často nie najchutnejšie) letiskové jedlo, alebo si so sebou zbaľte nejaké tyčinky, oriešky či jablká, ktorými zaženiete hlad, kým sa dostanete k poriadnemu jedlu. Vyberajte radšej jedlá pevnej konzistencie, lebo napríklad jogurt či ovocné pyré by vám cez kontrolu neprešli.

(zdroj: pexels.com)

10. Nestojte zbytočne v rade.

Prišli ste k vášmu gate-u a vidíte, že pred ním stojí rad ľudí? Pokojne si sadnite, máte čas. Väčšina ľudí sa totiž postaví do hadiaceho sa radu aj hodinu pred odletom - a úplne zbytočne.

Úplne vám stačí postaviť sa, keď stewardi kontrolujú boarding bassy, rad sa rozhýbe a skráti. Čakanie dávalo zmysel, keď ešte v minulosti nízkonákladovky nepriraďovali cestujujúcim konkrétne miesta. Teraz ho už dostanete, aj keď si nepriplatíte za jeho výber, čiže je úplne jedno, či budete v lietadle prví alebo poslední.

Ryanair už zrušil aj to, že pri plne obsadených letoch sa na palubu dostane prvých 90 príručných batožín, keďže teraz si za to treba priplatiť, inak pôjdu tak či tak zadarmo do batožinového priestoru.

11. V lietadle a na letisku môže byť aj v lete pomerne chladno.

Aj keď je vonku horúco, priestory letísk i lietadlá sú klimatizované, a ak v nich strávite niekoľko hodín, môže vám byť dosť zima.

V lete sa oplatí mať poruke nejaký svetrík a cestovať radšej v teniskách, než v sandáloch.

12. Nezabudnite si slúchadlá alebo niečo na čítanie.

Čakanie na letisku aj samotná cesta vedia byť tak trochu otravné, myslite teda aj na niečo, čím sa rozptýlite.

Pribaľte si knihu, na ktorú sa už dlho chystáte, alebo slúchadlá, aby ste si mohli pustiť hudbu.

Ale nezabudnite, že Spotify vám v lietadle nebude streamovať hudbu, tak ak máte Premium, radšej si stiahnite vopred na wi-fi niektoré playlisty pre offline počúvanie.

Dokonca aj a mobilnej aplikácii Netflixu sa dajú stiahnuť filmy či epizódy seriálov na offline pozeranie.

13. Rešpektujte pokyny personálu lietadla.

Keď svieti znamenie, že máte byť pripútaní, seďte pripútaní na svojom mieste a nevyberajte sa práve vtedy na toaletu, ani si nevyberajte veci zo skrinky nad hlavou.

Pokyny letušiek a pravidlá v lietadle majú svoj zmysel a pre stewardov nie je nič otravnejšie, ako nedisciplinovaní, prípadne arogantní cestujúci.

Nebuďte takí ľudia.

14. Keď pristanete, nevstávajte hneď zo sedadla do uličky.

Ak nepristávate na úzky ostrov uprostred oceánu po komplikovanom manévri, v lietadlách sa dnes už zvyčajne po pristáti netlieska. Ak si od úľavy zatlieskate, dobre, ale to, že sa kolesá lietadla dotknú zeme, ešte neznamená, že idete vystupovať. Ostaňte pripútaní, kým lietadlo úplne nezastaví.

Aj vtedy je však zbytočné vstávať a pchať sa do uličky. Niekedy trvá aj dlhé minúty, kým k lietadlu pristavia schodíky či aerobusy. Je teda zbytočné ponáhľať sa, kým sa ani neotvoria dvere lietadla. V prípade, že pôjdete do letiskovej haly busom, navyše tak či tak budete musieť počkať, kým z lietadla vystúpia všetci.

15. Nezdržiavajte iných ľudí.

Pri nástupe do lietadla si odložte batožinu a sadnite na svoje miesto, neblokujte zbytočne uličku. Let musí odletieť vo svojom stanovenom čase, čiže je aj vo vašom záujme, aby všetci nastúpili načas a lietadlo bolo pripravené na odlet.

Rovnako pri vystupovaní to zbytočne nenaťahujte, lebo zdržiavate personál, ktorý často letí rovno naspäť, alebo iných cestujúcich, ktorí čakajú v buse, kým doň nastúpia všetci.

Šťastnú cestu!

