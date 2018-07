Vyhľadajte si slovo idiot, ukáže vám obrázky Donalda Trumpa. Ako je to možné?

Ľudia tomu trochu pomohli.

23. júl 2018 o 16:55 Zuzana Bodnárová

Zadajte si do obrázkového vyhľadávania v Googli slovo "idiot".

Viete, koho vám zobrazí? Amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ako je to možné?

Svoj podiel má na tom fakt, že odporcovia Trumpa protestovali proti jeho nedávnej návšteve v Londýne aj pesničkou "American Idiot" od skupiny Green Day, ktorá síce vyšla už v roku 2004, ale začiatkom leta 2018 sa v Británii vrátila do rebríčkov najsťahovanejších.

Odvtedy však vznikla cielená kampaň, aby sa čo najviac Trumpových fotiek dostalo na popredné pozície pri vyhľadávaní tohto slova.

Ľudia teda začali vo veľkom spájať slovo "idiot" s Trumpovými obrázkami či hlasovať za Reddit post, ktorý obsahuje toto slovo a fotku súčasného amerického prezidenta.

Vyhľadávanie v Googli sa totiž dá ovplyvňovať, keď viete, čo zaberá na jeho algoritmy.

Na tom stojí celé odvetvie marketingu s názvom SEO (search engine optimalization - optimalizácia pre webové vyhľadávače).

Vyhľadávač vyberá najvhodnejšie výsledky počítačovými algoritmami, ktoré závisia od tisícov faktorov. "Niekedy aj jazykové odtienky spôsobia zjav anomálií, ktoré sa nedajú predpokladať, " vysvetľuje Google.

Google sám uznáva, že jeho vyhľadávanie nie je práve spravodlivé, no samotná firma doň nechce veľmi zasahovať. Vyhľadávací algoritmus sa neustále zlepšuje, no technológia nemá kapacitu na to, aby rozoznala, čo je kultúrne či morálne vhodné a čo už nie. A firma nechce robiť manuálne zásahy, lebo ak by spravili jeden, spustilo by to celú lavínu ďalších.

Celej veci pomohlo aj to, že o tejto kontroverznej záležitosti začali informovať médiá, čo taktiež malo svoj efekt v spájaní výrazov idiot a Trump.

Práve Reddit má až nečakane veľkú silu.

Vďaka ľuďom hlasujúcim za konkrétne posty sa tak v minulosti podarilo dostať obrázky bývalého amerického prezidenta Billa Clintona do vyhľadávania slovo "rapist" (ten, čo znásilňuje). Reddit má totiž na internete silnú pozíciu a patrí medzi najnavštevovanejšie stránky na internete (momentálne č. 8 na svete a č. 5 v USA podľa rankingu Alexa).

Teraz by ste Clintonove obrázky pod týmto slovom už nenašli, lebo podľa všetkého tento efekt rýchlo upadá, keď sa tomu ľudia prestanú aktívne venovať - hlavne pri výrazoch, ktoré sú na internete pomerne bežné.

Ani Trumpov tím nie je v takomto ovplyvňovaní vyhľadávania nevinne, podarilo sa im dostať vysoko logo CNN pri vyhľadávaní termínu "fake news".

