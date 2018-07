Ako vznikli názvy známych slovenských kapiel?

Niektoré menili názov viackrát, pretože jednoducho znel lepšie, iné ho museli zmeniť kvôli hroziacim represiám zo strany režimu. Ďalšie prišli na názov vďaka odkazu na toaletách či nápisu na dverách svojej prvej skúšobne.

Pozreli sme sa na to, ako vznikli názvy známych slovenských rockových, alternatívnych, rapových aj punkových kapiel.

V článku nájdete príbehy skupín Elán

Team

Tublatanka

Horkýže Slíže

Desmod

Metalinda

Hex

Vidiek

Billy Barman

Korben Dallas

H16

Modré hory

Konflikt

Zóna A

Hoten Toten

Davová Psychóza

Ako vznikli názvy týchto skupín?

Elán

V 1968 neprišli na scénu len Rusi, ale aj jedna z najznámejších slovenských kapiel. Elán založili vtedajší spolužiaci zo základnej školy - spevák Jožo Ráž, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl, gitarista Juraj Farkaš a bubeník Zdeno Baláž.

Gitarista Juraj Farkaš prezradil, že hoci boli v hre názvy ako The Hungries alebo The Words, nakoniec vyhral Elán.

"Kdeže by nám vtedy prešli anglické názvy? To neexistovalo, veď sme nesmeli spievať ani anglické pesničky. Vy ste tú dobu nezažili. Jeden známy, Marián Ježek, sa nás raz spýtal, že keď sme takí a onakí, prečo sa nevoláme Elán. Bolo to v roku 1971. My sme sa tešili, že nám vôbec dovolili cvičiť v Dome pionierov,"povedal v rozhovore pre SME.

(zdroj: TASR)

Tublatanka

Hoci to znie bizarne, názov kapely Maťa Ďurindu vznikol z mena opice v Tarzanovi (Tublat) v kombinácii s narážkou na moravskú dychovú kapelu Moravanka.

"Tublat je jeden z tamojších opičiakov, my sme ho spojili s Moravankou. To bola taká vymyslená 'prúpovídka' o tom, že Tublat odišiel do lesa a založil si vlastnú kapelu, aby konkuroval Moravanke. Názov som vymyslel ja, Maťovi sa spočiatku nepáčil," povedal v rozhovore pre SME bývalý bubeník kapely, Ďuro Černý.

Ďurinda bol podľa neho "zahľadený do svojich vzorov ako Judas Priest či Iron Maiden", takže chcel silný a úderný názov. "Lenže žiadny normálny nám nenapadol, tak sme sa nakoniec uspokojili s touto surrealistickou slovnou hračkou," dodal Černý.

(zdroj: TASR)

Horkýže Slíže

Surrealisticky pôsobí aj názov punk rockovej kapely z Nitry. Môže zaňho prvý bubeník kapely, Martin Košovan.