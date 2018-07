Mission Impossible aj slovenský Black Mirror. Premiéry, ktoré nás schladia v auguste

Dočkáme sa aj filmu o Janovi Palachovi.

30. júl 2018 o 17:01 Dominika Chrastová

1. Whitney

Život Whitney Houston sprevádzali nielen piesne a sláva, ale aj tajomstvá, škandály, drogy a problémové vzťahy. Celistvejší obraz o speváčkiných radostiach a trápeniach získame vďaka emotívnemu dokumentu, ktorý oscarovému režisérovi Kevinovi Macdonaldovi pomohla vytvoriť rodina samotnej Whitney.

Už 2. augusta uvidíme doteraz nezverejnené zábery divy, ktorá si získala svet skladbou I Will Always Love You.

video //www.youtube.com/embed/R0rhC90Z4ok

2. Rodinka úžasných 2 (Incredibles 2)

V pokračovaní animovaného filmu Rodinka úžasných z roku 2004 sa Helen stane tvárou kampane, ktorá má vyžehliť obraz superhrdinov v očiach verejnosti. Bob sa tak musí venovať domácim povinnostiam a hlavne výchove detí. Zdalo by sa, že po záchrane sveta to bude preňho maličkosť. Opak je však pravdou a na scéne sa navyše objaví nový nepriateľ.

Parrovci musia zvládnuť domácnosť, pubertu detí, školskú dochádzku a popritom ešte zachrániť svet. „ Rodičovstvo je v podstate hrdinstvo, keď ho zvládneš," hovorí ich stará rodinná priateľka. Či Bob a Helen budú hrdinami pre svoje deti aj svet, zistíme 2. augusta.

video //www.youtube.com/embed/pATc1FjV39o

3. Mission: Impossible – Fallout

Tom Cruise sa vracia ako agent Ethan Hunt, ktorý si vždy vyberá na prvý pohľad nesplniteľné misie. Doteraz v nich bol napriek okolnostiam vždy úspešný, no momentálne ani netuší, komu môže dôverovať. Ak zlyhá, navždy sa zmení mapa sveta.

Šiesty diel obľúbenej špionážnej série plný kaskadérskych kúskov príde do kín 2. augusta.

video //www.youtube.com/embed/jAlsX5wksyU

4. Tmavá myseľ (The Darkest Minds)

Neznámy vírus zabije v Amerike 98 % všetkých detí. U tých, čo prežili, sa objavia superschopnosti, pre ktoré ich vláda umiestni do špeciálnych táborov. Pomery v nich sú brutálne, niektoré deti postupne miznú, a tak sa šestnásťročná Ruby rozhodne ujsť.

Film je natočený podľa knižnej predlohy od Alexandry Bracken. V úlohe Ruby sa 9. augusta predstaví Amandla Stenberg známa ako malá Rue z prvého dielu Hier o život. Za zmienku stojí aj skladba Revolution, ktorá ako soundtrack zaujala veľa potenciálnych divákov už pri prvom pozretí traileru.

video //www.youtube.com/embed/1BSZt2vZuoo

5. Pozoruhodná cesta fakíra, ktorý uviazol v skrini (L'Extraordinaire voyage du Fakir)

Aja je talentovaný, ale chudobný kúzelník a fakír z malej indickej dedinky. Matka ho pošle do Paríža, aby navštívil Eiffelovu vežu. Konflikt s excentrickým taxikárom však Aju najskôr privedie do obchodného domu IKEA, kde stretne okúzľujúcu Mariu. Jeho nádej na lásku sa zdá byť zmarená, keď prespí v skrini, ktorú odošlú do Londýna. Dokáže sa Aja vrátiť včas do Paríža, aby pod Eiffelovkou opäť stretol Mariu?

Francúzska komédia o nezvyčajnom výlete indického fakíra vznikla podľa knižného bestselleru Romaina Puértolasa. V kinách ju uvidíme od 9. augusta.

video //www.youtube.com/embed/5u0ktgv0UCQ

6. MEG: Hrozba z hlbín (The Meg)

Hlbokomorskú ponorku napadol obrovský tvor, o ktorom si všetci mysleli, že už neexistuje. Celá posádka zostala uväznená na dne priekopy v Tichom oceáne. Čínska expertka privolá na pomoc skúseného záchranára Jonasa Taylora, ktorý sa s týmto strašným stvorením už stretol. Ide o tridsaťmetrového žraloka známeho ako Megalodon.

Film, v ktorom hviezdia Jason Statham a Ruby Rose, príde do kín 9. augusta.

video //www.youtube.com/embed/X22i_U3LTL4

7. Equalizer 2 (The Equalizer 2)

Film nadväzuje na prvý diel, v ktorom bývalý člen elitnej špeciálnej jednotky Robert McCall predstieral vlastnú smrť, aby si užil zvyšok svojho života v pokoji bostonského predmestia. Jeho zmysel pre spravodlivosť ho však nenechá odpočívať, a tak na vlastnú päsť pomáha tým, ktorí už stratili nádej. Berie to ako nevinnú voľnočasovú aktivitu, až kým sa mu istí zločinci nepomstia zavraždením dlhoročnej priateľky.

Novinku s Denzelom Washingtonom uvidíme v kinách od 16. augusta.

video //www.youtube.com/embed/L5hWz7_h9vs

8. Dôverný nepriateľ

Mladí manželia Zuzana a Andrej sa presťahujú z Bratislavy do Tatier, aby otestovali Andrejovo životné dielo, ktorým je prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro zmení na nočnú moru a boj o život. Môže za to chyba v prototype? Alebo riadi dom niekto iný?

Hlavných hrdinov stvárnila v snímke slovensko-česká herecká dvojica Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk. Premiéru slovenského Black Mirroru uvidíme v kinách 16. augusta.

video //www.youtube.com/embed/bNUUtQH_LUs

9. BlacKkKlansman

Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia sa Spojené štáty ocitli v záplave demonštrácií za ľudské práva. V rovnakej dobe sa z Rona Stallwortha stal prvý afroamerický policajt v Colorade. Jeho prijatie malo umlčať čoraz nahnevanejšiu černošskú komunitu. Ronove ambície však siahali ďalej.

Vytočil číslo miestneho predáka Ku-klux-klanu, prezentoval sa ako fanatický vyznávač bielej rasy a dostal sa do štruktúr organizácie. Keď bolo treba nasadiť Rona do akcie aj fyzicky, ujal sa tejto roly jeho kolega Flip Zimmerman.

Krimi komédia je retro, ale zároveň mrazivo aktuálna a v prvom rade podľa skutočných udalostí. V kinách si ju môžeme pozrieť od 16. augusta.

video //www.youtube.com/embed/4Ir_AgxozYo

10. Špión, ktorý ma dostal (The Spy Who Dumped Me)

Audrey žije v byte so svojou najlepšou kamarátkou Morgan a má pomerne pokojný život. To sa zmení, keď sa u nej objaví jej bývalý priateľ Drew, z ktorého sa vykľuje špión, a dievčatá budú musieť tiež utekať pred nebezpečnými zabijakmi. Podarí sa im to, aj keď nevedia šoférovať s manuálnou prevodovkou?

Mila Kunis sa nám v úlohe hysterky Audrey predstaví na plátnach 23. augusta.

video //www.youtube.com/embed/YJTpYVlmd3o

11. Slender Man

Slender Man je internetový mém, ktorý sa v priebehu rokov stal skutočným fenoménom. Netrvalo dlho, kým vznikla videohra a teraz sa 23. augusta dočkáme aj filmového spracovania.

V ňom sa štyri stredoškoláčky z mestečka v Massachusetts snažia vyvrátiť mýtus o Slender Manovi. Ich pôvodné plány sa však zvrtnú na horor plný krutých a krvavých zážitkov.

video //www.youtube.com/embed/LTn67-ejS98

12. Náčelník (Alpha)

Počas poslednej doby ľadovej pred 20 000 rokmi sa mladíkovi nevydarí jeho prvý lov a kmeň ho opusteného zanechá smrti. Keď sa však chlapec preberie, objaví vlka odlúčeného od svorky a stanú sa z nich spojenci. Iba tak totiž dokážu vzdorovať krutej divočine a neľútostnej zime.

Príbeh zároveň objasňuje, ako sa zo psa stal najlepší priateľ človeka. V kinách ho nájdeme od 30. augusta.

video //www.youtube.com/embed/nEB2cRlPt4A

13. Jan Palach

Film sleduje posledných niekoľko mesiacov života Jana Palacha na základe dostupných faktických prameňov. Ešte v ráno dňa, ktorý sa zapísal do histórie, si Jan vzal od mamy desiatu, na internáte vtipkoval so spolužiakom a pred odchodom do mesta sa osprchoval. Nikto netušil, že by bol zo seba schopný urobiť chodiacu pochodeň. Kamera po celý čas sleduje Janovu tvár a snaží sa v nej zachytiť okamih rozhodnutia.

Príbeh nekompromisného študenta filozofie, ktorý v túžbe vyburcovať národ z okupačnej letargie priniesol najväčšiu obeť, uvidíme v kinách od 30. augusta.

video //www.youtube.com/embed/KY59RHvsQzc

