Potrebujete vypnúť? Okúpte sa v atmosfére lesa

Oddýchnite si od mestského ruchu.

20. júl 2018 o 14:01 Zuzana Bodnárová

Nechajte doma smartfón aj starosti a vyberte sa do lesa.

Presne to je podľa Japoncov skvelý spôsob, ako sa odreagovať a "vypnúť". Hoci v tejto krajine nejde o žiadnu novinku, v posledných rokoch sa shinrin-yoku (v preklade do angličtiny forest bathing alebo v preklade do slovenčiny kúpanie v lese) rozšírilo ako relaxačná technika do celého sveta. "Shinrin" znamená les, "yoku" zas kúpeľ.

Japonci začali shinrin-yoku praktizovať od 80. rokov minulého storočia na základe intuitívnej myšlienky, že pobyt v prírode pre nich zrejme môže byť prospešný. Názov tomu vymyslel v roku 1982 Tomohide Akiyama, vtedajší šéf japonského ministerstva pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo. Nápad bol aj súčasťou kampane na ochranu lesov: ak ľudia budú chodiť do lesa pre svoje zdravie, je väčšia šanca, že sa ich budú snažiť chrániť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



(zdroj: Unsplash/ Steve Halama)

Pri shirin-yoku ide vlastne o "kúpanie sa" v atmosfére lesa, ktorú nasávate všetkými zmyslami.

Nie je to žiadne cvičenie ani turistika, skôr spojenie s prírodou, ktorú vidíte, počujete, cítite, ochutnávate, dotýkate sa jej, opisuje shinrin-yoku Dr. Qing Li, ktorý ho dlhodobo študuje a napísal o ňom aj knihu Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness (Kúpanie v lese: Ako vám stromy môžu pomôcť nájsť zdravie a šťastie).

Doktor Li patrí do skupiny japonských vedcov, ktorí sa tejto relaxačnej technike venujú a od roku 2004 skúmajú jej účinky. Viaceré štúdie už ukázali, že forest bathing môže mať pozitívne účinky na zdravie, napríklad vás upokojí alebo vám pomôže lepšie spať.

(zdroj: Unsplash/ Kirill Nechmonya)

Ako sa do toho pustiť?

V Japonsku vás pri lesnom kúpaní môžu sprevádzať terapeuti, ktorí vás vyšetria, pomôžu vybrať vhodné miesto či navrhnú vám relaxačný program na mieru. Zvládnete to však aj sami kdekoľvek na svete, kde sú stromy.

Najprv si nájdite vhodné miesto. Relaxácia sa začína už samotnou prechádzkou cez les, počas ktorej by ste sa nemali nijako ponáhľať ani nastavovať si ciele.

Vnímajte prírodu všetkými piatimi zmyslami: nasávajte vôňu lesa, dotýkajte sa kôry stromov, pokojne si hoci aj ľahnite na zem.

Neberte si so sebou mobil, fotoaparát ani iné zariadenia. Okrem toho nemá forest bathing žiadne pravidlá, robte to, čo cítite, že chcete a potrebujete. A ak natrafíte na jazierko, pokojne sa okúpte aj doslova.

Prečítajte si tiež: