Novinky v stolových hrách, ktoré vám spríjemnia leto

Pozvite kamarátov na grilovačku a hru.

27. júl 2018 o 14:13 Jana Husárová

1. Dice Forge

Prestížny turnaj o miesto na výslní medzi samotnými bohmi začína! Pridajte sa k hrdinom, ktorí nabrali odvahu zúčastniť sa ho, a užite si hru plnú napätia.

(zdroj: eshop.blackfire.cz)

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2 - 4

Novinka od Blackfire Dice Forge vás zavedie do sveta hrdinov. Božský turnaj o pozíciu poloboha je dosť veľkým lákadlom, aby sa na ňom zúčastnili tí najlepší z najlepších, a vy máte tú česť byť medzi nimi.

Hrdinovia sú vystavení rôznym skúškam na nebeských ostrovoch, prechádzajú nebeskými záhradami a poskytujú obete v božskom chráme v snahe zavďačiť sa bohom a získať výhody voči ostatným hrdinom.

Najdôležitejším herným materiálom hráča sú dve kocky, ktorých podobu môže hráč v priebehu hry meniť tak, že "zakockováva" steny kocky novými, pre neho výhodnejšími stenami. Tie získava v Chráme ako odmenu za obeť bohom. Stav svojích zásob si zaznamenáva v Inventári hrdinu, hracej doske, ktorá obsahuje počítadlo zásob a stupnicu s Bodmi slávy (víťaznými bodmi).

V každom ťahu hráč najskôr hádže kockami, vyhodnotí hod pridaním Bodov slávy či zásob, a následne buď vstúpi do Chrámu, kde obetovaním zlata môže získať novú stenu na svoju kocku, alebo sa rozhodne cestovať po nebeských ostrovoch a získať Kartu hrdinského činu, poskytujúcu mu nejakú výhodu.

Cieľom hry je zhromaždiť najviac Bodov slávy počas desiatich kôl (resp. deviatich pri hre dvoch a štyroch hráčov), ktoré hra má. Hráč, ktorý získa po záverečnom bodovaní najviac Bodov slávy, sa stáva víťazom turnaja a má právo zasadnúť do nebeského chrámu v postavení poloboha medzi ostatných bohov.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ možnosť ovplyvňovať obsah stien kociek

+ dynamika hry - ťahy hráčov nie sú zbytočne rozsiahle, vyhnete sa tým zdĺhavému čakaniu, kým sa znova dostanete na rad

+ obmedzenie dĺžky hry na desať kôl sťažuje taktizovanie hráčov, pretože sú nútení rozumne hľadať prienik medzi navyšovaním hodnoty na kockách a získavaním výhod v podobe kariet

+ pravidlá sú jednoduché na vysvetlenie nováčikovi, najľahšie sa učia počas samotnej hry

- štúdium pravidiel sťažujú špecifické pomenovania akcií hrdinu, keď je v podstate jednoduchý krok pomenovaný osobitným termínom, ktorý si musí hráč naštudovať v návode, aby rozumel, čo má vlastne vykonať - no po niekoľkých kolách prestanete pravdepodobne riešiť názvy akcií a vykonávate ich podľa znázornených grafických symbolov

2. Azul

Kráľ Manuel I. sa práve vrátil z návštevy Alhambry, kde ho uchvátila prekrásna výzdoba v podobe keramických dlaždíc, tzv. "azulejos". Teraz zvolal najšikovnejších majstrov z celého kráľovstva, aby aj jeho palác vyzdobili presne takými draždicami.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 4

AZUL je novinka vo svete abstraktných hier, a sotva sa dostala na pulty obchodov, uchvátila tisíce hráčov po celom svete. Aktuálne získala prestížne ocenenie hra roka v súťaži Spiel des Jahres 2018 v Nemecku.

Príjemne stručné pravidlá pomerne zrozumiteľne vysvetľujú princíp hry - ukladanie dlaždicových kociek na herný plán hráča, najskôr do prípravného radu, a neskôr na samotnú stenu s mozaikou. Každý hráč si stavia svoju vlastnú mozaiku na vlastnom hernom pláne, no neznamená to, že hráči spolu neprichádzajú do kontaktu.

Veľkou výhodou Azulu je, že si hráči môžu navzájom škodiť, čím hra naberá úplne iný rozmer. Nestačí už totiž premýšľať, ktoré kocky sa hodia do vašej mozaiky, musíte zároveň sledovať, ako by ste mohli zavariť súperovi. Dá sa to rôznymi spôsobmi - "vyfúknutím" kociek, ktoré by mu mohli priniesť viac bodov, či ponechaním kociek, ktoré nebude môcť umiestniť do prípravnej rady a získa za ne mínusové body.

Za každé umiestnenie kocky na stenu získava hráč body, ich výška je závislá od počtu kociek, ktoré s práve umiestnenou kockou nadväzujú (v stĺpci alebo v riadku).

Hra končí v momente, keď niektorý z hráčov zaplní dlaždicami celý rad na stene s mozaikou. Následne začne spočítavanie bodov a hráč, ktorý získal najviac bodov, sa stáva víťazom.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ veľmi pekné prevedenie herných komponentov

+ ľahko pochopiteľné pravidlá

+ herná doba nepresahujúca 45 minút

+ hra neobsahuje žiadne popísané komponenty (napr. kartičky s textom), takže sa pri hraní zbytočne nezdržujete ďalším čítaním, čo zaručuje príjemné herné tempo

+ vysoko hodnotíme možnosť ovplyvňovať ťah protihráča, čo nie je samozrejmosťou u všetkých hier

+ dobre poslúži ako rodinná hra

- s vyšším počtom hráčov sa sťažuje sledovanie napredovania súperov, a tiež aj možnosť ovplyňovať ich ťahy

3. Century II. - Zázraky Východu

V momente, ako sa začnú šíriť chýry o nových druhoch vzácneho korenia objavených na dosiaľ neznámych ostrovoch, začnú sa tie najprosperujúcejšie krajiny pretekať v tom, kto ako prvý vyšle svoje loďstvo na cestu za ziskom voňavého pokladu, ktorého hodnota prevyšuje hodnotu zlata.

(zdroj: eshop-piatnik.cz)

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 5

Zdá sa to len nedávno, čo sme avizovali príchod prvého dielu z trilógie hier Century - Cesta korenia. Ubehol rok a na pultoch sa začína objavovať jeho mladší brat Century II. - Zázraky Východu. Plánom vydavateľa je každý rok vydať jeden diel, čiže o rok sa môžeme tešiť na poslednú hru uzatvárajúcu túto zaujímavú sériu.

Kým Century I. bola viac - menej kartovou hrou, Century II. má podstatne viac herných komponenov. Hracie pole sa zapĺňa doštičkami obchodu v tvare šesťuholníkov, každá doštička predstavuje samostatný ostrov alebo prístav. Hráči sa po jednotlivých doštičkách pohybujú prostredníctvom lodí. Na každom ostrove si môžu zriadiť obchodnú stanicu a následne využiť možnosť obchodu s korením, ktorú doštička ponúka.

Podobne ako v Century I. ide v konečnom dôsledku najmä o získavanie čo najväčšieho počtu víťazných bodov. Tie možno získať v prístave výmenou za príslušný počet korení, ale tiež rôznymi spôsobmi v priebehu hry.

V momente, keď niektorý hráč získa štvrtú dosku (žetón) s víťaznými bodmi, hra končí. Nastáva spočítavanie bodov na víťazných kartách, bodov za uvoľnené miesta na hracej karte hráča, bodov z bonusových kartičiek a bodov za korenia, ktoré má hráč v zásobe (za každý kus 1 bod, okrem žltých kociek, za tie body nie sú). Hru vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.

(zdroj: eshop-piatnik.cz)

Stručné hodnotenie:

+ podobný herný princíp ako u Century I.

+ kompatibilita s Century I., hra sa dá hrať samostatne, alebo spojiť s Century I.

- obchodovanie je zložitejšie ako v Century I., hráč sa musí presúvať loďou po hracom pláne, musí stavať obchodné miesta a platiť za ne, ak chce kupovať víťazné body, musí sa najskôr do prístavu dostať

4. Diabolský profesor & Citadela času

Svetom letí správa o lúpeži storočia! Diabolský profesor sa zmocil tých najvzácnejších pokladov a ukryl ich na svojom tajomnom hrade. Pridajte sa ku skupine dobrodruhov a zachráňte štyri z ukradnutých pokladov skôr, ako ich profesor ukryje v tajnej skrýši.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 4

Táto herná novinka poteší najmä milovníkov kooperatívnych hier, pretože práve spolupráca hráčov je kľúčom k porazeniu diabolského profesora.

Každý z hráčov hrá za jednu z piatich postáv. Voľba postavy je dôležitá najmä s ohľadom na jej špecifické schopnosti, ktoré hráčovi pomáhajú pri oslobodzovaní pokladov. Herný plán predstavuje mapu jednotlivých miestností tajomného hradu, v ktorom sú poklady ukryté. Úlohou hráčov je ich nájsť, a zároveň dbať na to, aby ich profesor neodhalil.

Profesor sťažil pohyb po hrade rôznymi pascami. Hráči musia pasce deaktivovať pomocou herných akcií. Uprostred hracieho plánu sa nachádzajú hodiny, ktoré nemilosrdne odpočítavajú čas hry. Zaujímavým herným prvkom sú ťahy profesora, ktorý nie je len statickou figúrkou, ale počas hry sa po hrade pohybuje a komplikuje hráčom život, ako len to ide. Mali ste dvere odomknuté? Hups. Profesor práve nimi prešiel a zamkol ich.

Každý poklad má presne vymedzený čas na nájdenie a po jeho uplynutí je nenávratne ukrytý to tajnej skrýše, z ktorej ho už nemôžete zobrať. Ukrytím jedného pokladu hra nekončí, na hrací plán sa umiestňuje nový poklad.

Hra končí v momente, keď hráči získajú štyri z ukradnutých pokladov, alebo ak sa profesorovi podarí ukryť do tajnej skrýše štyri poklady skôr, ako ich hráči stihnú zachrániť.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ zaujímavý námet hry

+ pekné spracovanie

+ pohyb profesora sťažuje hráčom hru

- figúrky hráčov by mohli byť plastové, keďže sa s nimi nestále pohybuje, a i keď je kartón vcelku pevný, nevydrží "večne"

5. Párty alias Ženy verzus Muži

Väčšina žien je presvedčených, že muži to majú v živote ľahšie. A muži? Tí sa k tomu radšej nevyjadrujú, lebo vedia, že by tým naštartovali siahodlý monológ na tému menštruácia, pôrod či diskriminácia v práci. Poďme ale nahliadnuť do sveta toho opačného pohlavia z vtipnejšej stránky.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 18+

Počet hráčov: 4+

Ako už hovorí samotný názov, ide o párty hru, v ktorej vôbec nejde o vedomosti, náročné taktizovanie, ale predovšetkým o zábavu. Aj keď... keďže v nej stoja muži a ženy proti sebe, môže to skončiť celkom tvrdým súbojom.

Podstatou hry je napodobňovanie, opisovanie predmetov z mužského sveta ženami a naopak. Za úspešné zvládanie úloh hráči získavajú body a tá skupina, ktorá sa ako prvá dostane do cieľa, sa stáva víťaznou.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ v hre ide predovšetkým o zábavu

+ žiadne zložité pravidlá

+ v podstatne neobmedzené množstvo hráčov

+ slušná opakovaná hrateľnosť vďaka dostatočnému množstvu kartičiek

- hrateľné minimálne vo štvorici

6. Čierne historky - príbehy z kancelárií

Muž zomrel v urputnej snahe podať daňové priznanie. Nie, to nie je záznam z čiernej kroniky, ale jeden zo zaujímavých príbehov najnovších Čiernych historiek zameraných na príbehy z kancelárií.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 12 +

Počet hráčov: 2 +

O Čiernych historkách sme vám už písali. Ide o súbor tajomných príbehov, ktoré čakajú na odhalenie. Každý príbeh je zapísaný na samostatnej karte.

Celý príbeh pozná len osoba hrajúca v pozícii rozprávača, tá sa s príbehom oboznámi tak, že si to potichu prečíta. Následne otočí kartu a prečíta ostatným hráčom stručné zadanie, podľa ktorého hráči hádajú, ako sa daný príbeh vlastne odohral.

Hráči môžu klásť len otázky, na ktoré sa dá odpovedať ÁNO alebo NIE. Postupne rozplietajú záhadný príbeh, až mu prídu na koreň.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ na hru nepotrebujete žiadne špeciálne priestory či vybavenie, dokonca ani stôl, hrať ju môžete vo vlaku, v aute cestou na dovolenku, v letiskovej hale či na chate pri ohni

+ neobmedzený počet hráčov

- jediné (logické) mínus, ktoré hra má, je, že nie je znovu hrateľná s tými istými hráčmi - ak ste už raz príbeh vyriešili, môžete si ju však ešte zahrať v úlohe rozprávača.

7. Dodelido

Spomínate si, ako ste v detstve "mastili" vojnu so sedmovými kartami? Aj Dodelido je tak trochu vojna, aj keď úplne iná ako tá sedmová. Hlavnú úlohu v nej zohráva postreh, rýchlosť a dokonalé sústredenie.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 6

Kartová hra Dodelido zabalená v malej krabičke, ako to už u kartových hier býva, na prvý pohľad nevyvoláva nejaké vzrušenie. Ani stručné vysvetlenie pravidiel vás nepripraví na to, čo príde, keď sa do hry pustíte. Veď, čo je na tom, vyhadzovať karty a hlásiť zhodu vo farbe, zvierati či oboch (Dodelido)?

O to väčšie prekvapenie zažijete, keď príde k hre samotnej. Zrazu sa zmeníte na tých malých chalanov či dievčatká, čo u babky pod jabloňou mastili karty od rána do večera. Vzrušene vyhadzujete kartu za kartou a s búšiacim srdcom vykrikujete: Ťava!, Zebra!, Modrá! ... DODELIDO!, podľa toho, čo práve na kartách padlo, a dúfate, že to nebudete vy, kto sa prvý pomýli a bude musieť zobrať všetky tri hromady odhodených kariet. Víťazom hry sa totiž stáva ten, kto sa ako prvý zbaví svojho balíčka.

Dodelido je azda prvá hra, pri ktorej máme vážne pochybnosti o tom, do akej kategórie ju zaradiť. Je to hra pre dospelých či pre deti? To sa naozaj nedá rozlúsknuť. Veď vyskúšajte sami. Garantujeme, že sa pri nej rovnako dobre zabaví váš osemročný synovec aj sedemdesiatročný dedo. Je to hra, ktorá spája generácie, jednoduchá, no predsa nie ľahká. U niekoho vyvolá smiech, u niekoho možno hádku, no nudiť sa pri nej isto nebudete.

(zdroj: Jana Husárová)

Stručné hodnotenie:

+ ľahko pochopiteľné pravidlá

+ šikovné cestovné balenie

+ krátka hracia doba

+ hra s veľkou dynamikou

- pokiaľ máte v rodine výbušné typy, radšej pred nimi hru neotvárajte, riziko výbuchu je vysoko pravdepodobné

