Nebojte sa hostelov. Čo od nich môžete čakať a ako si vyberať tie najlepšie?

Hostel. S týmto slovom nemá veľa ľudí práve pozitívne asociácie. Slovník súčasného slovenského jazyka hostel definuje ako "lacnú turistickú ubytovňu (najmä pre mladých ľudí, študentov a pod.)".

A k dobrej povesti mu neprispel ani horor s týmto názvom z roku 2005, ktorý režíroval Eli Roth a jeho dej sa odohrával v desivom ubytovacom zariadení v Bratislave.

Dobrých hostelov sa však vôbec netreba báť. Prečo ich vyskúšať?

Ubytovanie v hosteloch má totiž viacero výhod - a to najmä pre mladých cestovateľov, ktorí idú za zážitkami, nie za relaxom.

Tou hlavnou motiváciou pre cestovateľov je zrejme hlavne to, že hostely sú zvyčajne lacnejšie ako iné druhy ubytovania. Cena ubytovania závisí najmä od toho, koľko komfortu od neho očakávate a s koľkými ľuďmi ste ochotní podeliť sa o jednu izbu. O tie lacnejšie izby sa podelíte s viacerými nocľažníkmi a záleží už len na vás, koľko ďalších osôb znesiete pre nižšiu cenu ubytovania.

V prípade hostelov sa dá povedať, že platíte za posteľ, nie za súkromie. Spoločné izby nie sú veľmi romantické, keď cestujete s partnerom, hodia sa skôr pre dvojice či skupiny kamarátov, ale aj "single" cestovateľov.

Mnohé hostely majú aj takzvané "private" izby, ktoré sú dvoj- či trojlôžkové, niekedy aj so samostatnou kúpeľnou. Tieto izby sú, samozrejme, aj najdrahšie, ale môže to byť dobrá alternatíva k hotelom.

Po svete vzniká množstvo dizajnových hostelov, niekedy označovaných aj ako "hipstely", ktoré sú skvele vybavené a vyzerajú naozaj dobre. Samozrejme platí, že čím lepšie ubytovanie vyzerá a čím má lepšiu lokalitu, tým sa dvíha aj cena - ale zvyčajne vychádza priateľskejšie ako napríklad hotely v danej lokalite.

Pre cestovateľov môže byť pozitívom aj to, že v hosteli je veľmi ľahké zoznámiť sa s novými ľuďmi. Záleží len na chuti a ochote dať sa s niekým do reči. Hostely majú často uvoľnenejšiu atmosféru a býva v nich množstvo mladých cestovateľov. Pri mnohých hosteloch je aj reštaurácia či bar, kde sa večer dá dobre zabaviť.

Veľa z nich organizuje aj rôzne aktivity - od "free walking tours" a karaoke večerov, cez kvízy a hry, až po spoločné večere, kde vám zadarmo naservírujú nejaké jednoduché jedlo. Hlavne pri takýchto príležitostiach nie je ťažké zoznámiť sa s niekým. Napríklad v Nice sme takto šli večer do mesta s partičkou z Austrálie a Nového Zélandu, ktorá sa tiež zoznámila v hosteli, a v Kodani sme spoznali milé Američanky, ktoré nám odporučili vyhliadku, na ktorú sa dalo dostať zadarmo, no dovtedy sme o nej nevedeli.

Práve mladí ľudia z USA, Austrálie či Ázie využívajú hostely pri svojom cestovaní po Európe, keď sa presúvajú z mesta do mesta aj niekoľko týždňov či mesiacov. Pri tom oceňujú, že hostely majú zvyčajne prístupné vybavené kuchynky, v ktorých si hostia môžu pripraviť vlastné jedlo alebo odložiť si potraviny do chladničky. Väčšina hostelov má z hygienických dôvodov zakázané nosiť si potraviny do izieb.

Nie je to však len idylka. Na čo sa treba pripraviť, keď idete nocovať do hostela?