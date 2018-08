Aj popri práci na plný úväzok sa dá veľa cestovať. Tipy ako na to

Už niekoľko rokov sa mi darí letieť niekam aspoň štyrikrát ročne. Tento rok mám dokonca už štyri cesty za sebou a na ďalšie tri kúpené letenky.

Ľudia sa ma zvyknú pýtať, ako je možné, že pomerne veľa cestujem - kde na to beriem peniaze a čas popri zamestnaní. Aby vám to bolo jasné - žijem v Bratislave s platom nižším ako je priemer v kraji, aj keď ešte nemusím živiť nikoho okrem seba, a pracujem na plný zamestnanecký úväzok.

Cestovanie je však dnes rýchlejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, preto to zvládne každý, kto chce a je ochotný dať do toho trochu snahy. Možno vám s tým pomôže týchto zopár tipov, ktoré fungujú mne i iným zaneprázdneným milovníkom cestovania.

1. Spravte si z cestovania prioritu

Ak je pre vás niečo dôležité, dokážete tomu podriadiť svoj životný štýl. Aj jeho malé prispôsobenia môžu mať v konečnom dôsledku veľký efekt. Nečakajte, že vám niekto strčí do ruky letenku a naučte sa zariadiť si veci sami.

Venujte čas plánovaniu. Odkladajte si inšpirujúce či užitočné články o destináciách, kam by ste sa chceli vybrať, zisťujte si, kam sa vám oplatí vycestovať. Istá miera improvizácie je síce pri cestovaní na mieste, ale pravdou je aj to, že šťastie praje pripraveným.

2. Plánujte dlhodobo

Máte vysnívanú destináciu, kam sa chcete vybrať, a nie je to práve za rohom, ale na úplne inom kontinente? Bude to chcieť premyslieť si stratégiu.

Ak to bude stáť veľa času a peňazí, asi tam nepôjdete hneď. Ale napríklad za rok si na to budete môcť našetriť dostatok peňazí, rozložiť výdavky za letenky či ubytovanie na viacero mesiacov, prípadne preniesť zopár dní dovolenky z predchádzajúceho roka, a zatiaľ podnikať len kratšie a lacnejšie cesty do dostupných európskych destinácií.

3. Využívajte víkendy a sviatky

Víkendy a štátne sviatky vám vedia neuveriteľne "nafúknuť" kapacitu voľna z práce. Často k nim stačí prihodiť jeden - dva dni dovolenky - a zrazu máte čas na päťdňovú cestu. V roku 2018 to síce so sviatkami nie je žiadna sláva, ale bývajú aj lepšie roky.