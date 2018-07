Merčiak a Borbély počas MS bavili divákov. Takto si ich hlášky podal internet

Áno, Laco naozaj prirovnal Neymara k Petrovi Panovi.

18. júl 2018 o 11:48 Kristína Janščová

Majstrovstvá sveta vo futbale sú za nami - celý mesiac nás zabávali nielen hráči a ich faily, ale aj simulant Neymar, šialený Diego Maradona a politici.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Šialený Maradona a simulant Neymar. Najlepšie vtipy z MS

Neoddeliteľnou súčasťou MS boli aj dve slovenské komentátorské hviezdy - Marcel Merčiak a Laco Borbély.

Najviac priestoru dostal, samozrejme, Marcel Merčiak, ktorý komentoval zápasy priamo z dejiska šampionátu v Rusku.

Marcel je známy svojim kreatívnym a kvetnatým komentovaním a opismi, za ktoré by sa nehanbili ani básnici či športové a historické encyklopédie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Merčiak fandí Chorvátsku. Finále nebolo vrcholom profesionality RTVS

Pozorní diváci si zapamätali najmä jeho úvahu o tom, že mužstvo Brazílie je ako kečupová fľaša, do ktorej treba niekoľkokrát buchnúť, kým vyjde kečup.

Okrem toho však na MS povedal aj tieto skvosty:

Mbappe dnes žiari ako bláznivý diamant.

Obrancovia Argentíny sú ako drevené fošne.

To bolo doslova vykúpenie z väznice Shawshank!

Futbal plačúcich vŕb.

Argentína je rozobratá na súčiastky.

Na nebi zažiarila veľká Mbappeho hviezda.

Panamčania sú totálne rozleptaní.

Ak toto nebol faul na Kanea, tak zjem kefu!

Najviac však zaujala jeho básnická chvíľka pred zápasom Argentíny s Francúzskom:

"Čaká nás pohľad do predvídavých vôd vešteckých nádob. Na rozmary a omyly osudu. Na povzdychy ilúzii aj náhodných skutočností. Budeme sa presviedčať o tom, že futbalová krása je prchavá, pretože sa z pamäti stráca rýchlejšie ako pocit z výsledku a z víťazstva. Uvidíme pády na kamennú dlažbu šampionátu, na ktorej sa rozbili predstavy mnohých. A tak sa pýtame, kto sa bude vznášať na mesačných vodách svojich snov, kto sa dostane do extázy, do vytrženia vo chvíľach pravdy na schodoch slávy."

Zahanbiť sa však nedal ani Laco Borbély.

Okrem bežných Lacových ťažko preložiteľných viet padlo aj slovné spojenie "ťažká Neymarova gravitačná obsesia" a keď už toho mal Laco plné zuby, povedal, že "Neymar trpí syndrómom Petra Pana - neschopnosťou prijať pravidlá dospelého sveta".

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Futbalovo-jazykový kvíz: Dokážete preložiť výroky Laca Borbélyho do ľudskej reči?

Laco aj Marcel po svojich výkonoch zase raz neušli vtipom.

Súboj titanov

(zdroj: Fičí)

Jediné možné vysvetlenie

Raz za čas sa stane

(zdroj: SME-Gabriel Kuchta/Fičí)

Laco a jeho svet

(zdroj: Fičí)

Alzák Marcel

(zdroj: Facebook - Zomri)

Trápny moment

(zdroj: Facebook - Zomri)

Marcelov svet

(zdroj: Fičí)

Osobnosti

(zdroj: nijako.gulas.sme.sk)

Svätý pokoj

(zdroj: Facebook - Zomri)

Futbalové bizarnosti a vtipy nájdete tu.

Prečítajte si tiež: