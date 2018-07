Koncerty a festivaly, ktoré si v okolí môžete užiť v auguste

Príde Apocalyptica aj Thirty Seconds To Mars.

17. júl 2018 o 11:16 Kristína Janščová, Zuzana Bodnárová

Slovensko

Clean Bandit

Projekt In Castle prinesie do Serede svetových interpretov, ktorých by ste možno v menšom slovenskom meste nečakali. Vďaka tomu si v priestoroch Zámockého parku a Amfiteátra v Seredi budete môcť 8. augusta na hudbu britskej elektropopovej formácie Clean Bandit. Tu nájdete lístky.

video //www.youtube.com/embed/8JnfIa84TnU

Grape festival

Ak máte radi indie či elektornickú hudbu, rezervujte si 10. - 11. august pre festival Grape. Fest na piešťanskom letisku má line-up tohto roku (už tradične) plný skvelých mien. Prídu Alt-J, Kodaline, Nick Murphy (Chet Faker), Oh Wonder, Jungle, Wolf Alice, Modeselektor či Wilkinson a mnohí ďalší.Tohtoročná téma dresscodu znie: kúpele. Kúpte si lístky, nech si nezháňate, keď budú vypredané ako po minulé roky.

video //www.youtube.com/embed/rMU6u4Wi_rY

Anastacia

Hviezda speváčky Anastacie zažiarila najjasnejšie okolo roku 2004, keď vyšli jej najznámejšie skladby z jej eponymného albumu. Do kariéry jej však zasiahli ťažké zdravotné problémy, no anastacia sa nepoddala a znovu koncertuje z titulu vydania nového albumu Evolution. Zavíta aj na Slovensko, vidieť ju môžete 12. augusta na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Tu nájdete vstupenky.

video //www.youtube.com/embed/HzfyCuPVpCY

Apocalyptica

Hoci sa fínski symfonickí metalisti spočiatku prezentovali skôr cover verziami kapiel ako Metallica, Pantera, Rammstein či Slayer, dnes už tvoria aj vlastné piesne. Ak chcete počuť naživo hity I Don't Care či Path, príďte 17. augusta do Serede. Kapela má v pláne vzdať hold Mettalice. Kúpte si vstupenky.

video //www.youtube.com/embed/mjvGjUovxPU

Papa Roach

Kalifornskí rockeri fungujú od roku 1993, na Slovensko zavítajú 21. augusta po prvýkrát. V Seredi zahrajú novinky z aktuálneho albumu Crooked Teeth, ale určite sa môžete tešiť aj staršie hity ako Last Resort či She Loves Me Not. Tu nájdete lístky.

O deň neskôr, 22. augusta, zahrajú v českom Olomouci.

video //www.youtube.com/embed/eHbNU9WuVgw

Die Antwoord

Juhoafrické duo Die Antwoord sa vracia k slovenským fanúšikom, ktorých nadchli už na festivale Pohoda. Tentoraz vystúpia 21. augusta v Bratislave v Národnom tenisovom centre. Tu nájdete lístky.

O deň skôr, 20. augusta, sa predvedú aj v Prahe.

video //www.youtube.com/embed/XXlZfc1TrD0

Uprising festival

Uprising po úspešnej dekáde pokračuje ďalším ročníkom, na ktorý pozýva 24. - 25. augusta priaznivcov reggae, dancehallu, rapu a mnohých ďalších žánrov. Na Zlatých Pieskoch v Bratislave sa chystajú vystúpiť napríklad Gentleman, Inner Circle, Movits!, Slum Village, Brother Culture či Stylo G. Do 4. augusta si stíhate kúpiť o niečo lacnejšie permanentky.

video //www.youtube.com/embed/IdzI2cqHCwk

Thirty Seconds to Mars

Rocková skupina Thirty Seconds to Mars s lídrom Jaredom Letom sa v našich končinách vyskytuje pomerne často. Tentoraz si dajú koncert v Bratislave, 31. augusta zahrajú na Zimnom štadióne O. Nepelu v rámci aktuálneho turné s názvom Monolith. Tu nájdete lístky.

Ak to máte bližšie do Krakowa, 29. augusta majú jednu zastávku turné naplánovanú aj tam.

video //www.youtube.com/embed/yEWb6bsd5lo

Česko, Rakúško, Maďarsko, Poľsko

Let It Roll festival

"LIR-ko" nie je pre padavky, ale keď si idete drum'n'bass a podobné žánre, ťažko budete hľadať väčšiu akciu. Na letisko v Miloviciach neďaleko Prahy zavítajú 2. - 5. augusta desiatky top interpretov v tomto žánri. Bude to veľké.

video //www.youtube.com/embed/rF0EgzAWMYg

Ed Sheeran

Ryšavý britský pesničkár sa vybral na turné, v rámci ktorého sa zastaví ajv strednej Európe. Ak patríte medzi jeho fanúšikov, môžete skúsiť zohnať vypredané vstupenky na jeho koncert 7. augusta na štadióne vo Viedni, alebo ísť 11. augusta do Varšavy, kde vstupenky ešte sú.

video //www.youtube.com/embed/iWZmdoY1aTE

The Goo Goo Dolls

Poznáte od The Goo Goo Dolls aj iné pesničky, ako hit Iris? V tom prípade by vás mohlo zaujímať, že 12. augusta sa kapela predstaví v Prahe. Ak to nestihnete, skúste sa 14. augusta vybrať do Viedne.

video //www.youtube.com/embed/NdYWuo9OFAw

Sziget festival

Najväčší festival v strednej Európe 8. - 15 augusta znovu otvorí svoje brány na budapeštianskom Ostrove slobody. Znovu má výborný line-up, v ktorom nechýbajú Arctic Monkeys, Gorillaz, Kendrick Lamar, Lana del Rey či Mumford and Sons a mnohá ďalší.

video //www.youtube.com/embed/w6G26rLsryQ

Frequency festival

Festivalu Frequency, ktorý sa bude konať 16. - 19. augusta v rakúskom St. Pöltene, s line-upom netrochári. Pozvali Gorillaz, Imagine Dragons, Macklemora, Die Antwoord či Kyga a množstvo ďalších interpretov. Je dosť vypredaný, ale ešte majú nejaké denné lístky.

video //www.youtube.com/embed/OJXJn_tbXJI

