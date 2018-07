Nové i staršie seriály, ktorými zaplníte hluché miesta prázdnin

Nové série už dávno nevychádzajú len na jeseň.

18. júl 2018 o 13:35 Zuzana Bodnárová, Kristína Janščová

Sharp Objects (Ostré predmety)

Hodnotenie IMDB: 8,5/10

Hodnotenie ČSFD: 79 %

Reportérka chicagského denníka, ktorá v minulosti zápasila s množstvom psychických problémov, sa vracia do rodného malomesta Wind Gap, aby napísala o prípade dvoch zavraždených dievčat. Kým sa Camille (Amy Adams) snaží poskladať kúsky traumatických udalostí zo svojej minulosti, dostane sa do konfliktu s panovačnou matkou Adore (Patricia Clarkson). Opäť sa uchýli k nebezpečnému sebadeštruktívnemu správaniu a začne sa až príliš stotožňovať s mladými obeťami vrážd.

Osemdielna miniséria od HBO je inšpirovaná rovnomenným románom spisovateľky Gillian Flynn.

video //www.youtube.com/embed/lFtl8rbmUXE

Who Is America?

Hodnotenie IMDB: 8,4/10

Hodnotenie ČSDF: 80 %

Autorom, producentom a hlavným hercom v sedemdielnom satirickom seriáli je Sacha Baron Cohen, ktorého istotne dobre poznáte ako Borata, Ali G-ho či Bruna. Tento jeho projekt sa však zo všetkých najviac pretína s realitou.

Cohen, dokonale zamaskovaný do podoby rôznych postáv, v nich bizarným spôsobom konfrontuje rôznych Američanov, hlavne z politickej a kultúrnej oblasti - či už sú to prívrženci držby zbraní alebo Bernie Sanders. Seriál vyvolal vlnu nevôle hlavne medzi americkými konzervatívcami, keďže mnohí z neho nevychádzajú práve v dobrom svetle.

video //www.youtube.com/embed/-gx70yWboTs

Glow

Hodnotenie IMDB: 8,0/10

Hodnotenie ČSDF: 79 %

Výborný seriál Glow po roku pokračuje na Netflixe svojou druhou sériou. Polhodinové epizódy ho predurčujú na seriál, ktorý si pustíte k večeri, ale ľahko sa vám môže stať, že sa v noci zrazu prichytíte pri poslednej epizóde.

Dej sa odohráva v 80. rokoch v Los Angeles, kde režisér Sam Sylvia poskladal z pestrej vzorky žien wrestlingový tím GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling) - ktorý to vôbec nemá ľahké ani v televíznom svete, ani v rámci vzťahov. K seriálu odporúčame pozrieť si aj rovnako nazvaný dokument o skutočných ženských wrestlerkách, ktoré seriál inšpirovali.

video //www.youtube.com/embed/9iM7W1Dvl6Q

Strike (C. B. Strike)

Hodnotenie IMDB: 7,9/10

Hodnotenie ČSDF: 80 %

Dramatický seriál C.B. Strike je inšpirovaný úspešnými kriminálnymi románmi, ktoré vydala autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová pod pseudonymom Robert Galbraith.

Hlavnou postavou je Cormoran Strike (Tom Burke), ktorý na vojenskej misii v Afganistane prišiel o kus pravej nohy a vrátil sa z vojny domov do Londýna, kde si založil súkromnú detektívnu firmu. Jeho mimoriadne schopnosti aj skúsenosti vyšetrovateľa vojenskej polície sa ukážu ako kľúčové pre vyriešenie troch zložitých prípadov, na ktoré je polícia krátka. V pátraní mu pomáha jeho nová asistentka Robin Ellacott (Holliday Grainger).

video //www.youtube.com/embed/IENkPmFrRfA

Patrick Melrose

Hodnotenie IMDB: 8,4/10

Hodnotenie ČSDF: 85 %

Podľa románov Edwarda St. Aubyna vznikla postava Patricka Melrosea v rovnomennej päťdielnej minisérii, kde ho hrá výborný Benedict Cumberbatch. Každej z piatich kníh je venovaná jedna epizóda.

Séria sleduje životnú púť Patricka Melrosea od traumatického detstva na juhu Francúzska, cez búrlivú drogovú maldosť v New Yorku až po jeho zotavovanie sa doma v Británii, pričom si stíha uťahovať z britskej smotánky.

video //www.youtube.com/embed/JQh36eStMqk

Preacher

Hodnotenie IMDB: 8,1/10

Hodnotenie ČSDF: 75 %

Po dvoch úspešných sériách sa seriálová adaptácia kultového komiksu z 90. rokov opäť vracia na televízne obrazovky.

Seriál z drsného Texasu teraz predstavuje tretiu sériu. Trio hlavných hrdinov v podaní kazateľa s nadprirodzenými schopnosťami Jesseho Custra, ostrieľanej Tulip a storočného írskeho upíra Cassidyho čaká dávka prekvapení, prelomových rozhodnutí aj desivých dobrodružstiev.

video //www.youtube.com/embed/CEpMnzW9mOc

Hap and Leonard

Hodnotenie IMDB: 7,6/10

Hodnotenie ČSDF: 64 %

Seriál Hap a Leonard je niečo medzi prekvapivou detektívkou z amerického Texasu a suchou čiernou komédiou s prvkami krimi, zasadený do prostredia 80. rokov minulého storočia.

Aj v tretej sérii divákov čakajú dvaja nepolepšiteľní smoliari a ich strohé vtipy, energické zásahy a neočakávané zvraty v deji.

video //www.youtube.com/embed/JJ6gxK_M6rQ

Skam

Hodnotenie IMDB: 8,8/10

Hodnotenie ČSDF: 88 %

V skvele hodnotenom nórskom seriáli Skam (v angl. Shame) sa stretnete s príbehom tínedžerov, žiakov strednej školy Hartviga Nissensa v Osle, ktorí riešia svoje problémy, škandály a každodenný život.

Seriál má štyri série a každá z nich sa zameriava na hlavnú dejovú líniu z pohľadu inej osoby.

video //www.youtube.com/embed/9W_kw99jQ5M

13 Reasons Why

Hodnotenie IMDB: 8,2/10

Hodnotenie ČSDF: 83 %

Dnes už kultový seriál vyvolal vo svete diskusiu o šikane na školách a jej tragických následkoch. V prvej sérii spoznáte Hannah Baker, ktorá spáchala samovraždu a nechala po sebe 13 nahrávok, na ktorých je 13 dôvodov, prečo sa rozhodla ukončiť svoj život.

Druhá séria vyšla v máji tohto roka a pustila sa do ešte závažnejších tém - tvorcovia sa snažia ukázať realitu znásilnení a sexuálneho násilia či streľby na školách. Kritike neušla najmä posledná časť, ktorá je naozaj len pre silné povahy.

video //www.youtube.com/embed/0XuOkYlUWIs

Orange Is The New Black

Hodnotenie IMDB: 8,2/10

Hodnotenie ČSDF: 85 %

Do väzenského prostredia vás zavedie seriál Orange Is The New Black, ktorý priniesol Netflix v roku 2013. Fanúšikovia netrpezlivo čakajú na 6. sériu, ktorá vyjde 27. júla.

Prvá séria sa točí najmä okolo príbehu bisexuálky Piper Chapman, ktorú odsúdia na 15 mesiacov za pašovanie peňazí a drog pre jej bývalú priateľku Alex Vause. Tá sa ocitne v rovnakom väzení, a to Piper začne rozvracat vzťah s jej snúbencom, rodinou aj priateľmi.

Najmä v ďalších sériách však spoznáte naozaj širokú škálu postáv, ktoré sa snažia vyrovnať s hriechmi svojej minulosti. Seriál dokonale ukazuje, ako funguje väzenský systém v USA a ako majú ľudia problém zaradiť sa do života "po tom".

video //www.youtube.com/embed/MtW-WNfM3r8

